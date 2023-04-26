Stort løft for kulturpolitikken under Kulturytring 2023

Når kulturlivets svar på Arendalsuka fyller Drammen i juni sparkes valgkampen i gang med debatter og seminarer for å sette kulturpolitikk på dagsorden lokalt og nasjonalt.

Tirsdag denne uka ble programmet for Kulturytring lansert, med marsipankake, musikkinnslag og samtaler fra scenen. Det er et imponerende program den tre dager lange mønstringen for kulturpolitikk rommer: over 100 faglige programposter og mer enn 50 kunst- og kulturarrangementer, som alt sammen vil gjennomføres av 140 ulike arrangører fra et bredt kulturliv landet over.

Kulturytring er en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival som skjer i Drammen 19.-21. juni. Debattarenaen og møteplassen ble første gang arrangert i 2021, og er initiert og eid av Norsk kulturforum. Mønstringen skjer alltid i et valgår; enten Stortingsvalg, eller fylkes- og kommunalvalg, som i dette året.

– Vi har registrert stor interesse for arrangementet og måtte øke kapasiteten etter at program-påmeldingen stengte i mars, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk kulturforum, som understreker at arrangørene kommer fra alle landets regioner.

De siste årene har kulturlivet jobbet for å løfte kulturpolitikken opp på nivå med andre politiske felt. Pandemien var på mange måter en kulturpolitisk vekker, noe Anette Trettebergstuen bekreftet som nyslått kultur- og likestillingsminister:

– Kunst og kultur er livsviktig. Det er den vi lever for. Og alle har vel fått opp øynene for det i åra med koronakrise – hvor tungt det har vært når kulturlivet har vært stengt ned, sa hun til Ballade under innsettelsen 14. oktober 2021.

Blant overskriftene for årets Kulturytring er «Ung kultur», om barn og unges kulturbruk, fremtidens publikum, datakultur og kunst i skolen; «Litteraturpolitikk for fremtiden»; «Kultur som folkehelse»; «Kunst som utviklingskraft i samfunnet», om stedsutvikling og kunst i offentlige rom; og «Kunsten er fri! – eller er den det?», om kanselleringskultur, ytringsfrihet og -rom, og media.

– Med et bredt spekter av tematikk som dekker hele bredden av kunst- og kulturfeltet er Kulturytring uten tvil Norges største arena for kunst- og kulturpolitikk, bemerker Larsson.

Ballade er selv med som arrangør på en debatt om ytringer, og Ballade-redaktøren vil lede den kulturpolitiske debatten «Morgendagens kritiske offentlighet» i regi av Norsk tidsskriftforening, Norsk kritikerlag og Tekstallmenningen, om tidsskrift og kritikk og hvilke kulturpolitiske grep som kan iverksettes for å sikre en levende kritisk offentlighet.

Det er en omfattende kabal å legge arrangementene, tidspunkt og deltakere fra både kulturfelt og politisk nivå i en plan som gjør arrangementene attraktive og hindrer de største kollisjonene av interesser. Alle politikerne fra familie- og kulturkomiteen på Stortinget kommer til å delta, det vil være statsråder fra flere politiske områder, regionale og lokale kulturpolitikere, og selvsagt en lang rekke stemmer fra kunst- og kulturlivet, fra det frie og frivillige feltet til det organiserte.

Stortingspresident Masud Gharahkhani åpner festivalen 19. juni, da også kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil være til stede med taler og debatt. Ella Marie Hætta Isaksen holder åpningsappellen.

Politikere som Tage Pettersen (H), Grunde Almeland (V), Åslaug Sem Jacobsen (SP), Silje Hjemdal (frP) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) har meldt sin ankomst gjennom de tre dagene, sammen med ordførerkandidatene fra Oslo, Anne Lindboe (H), Rina Mariann Hansen (AP) og Omar Samy Gamal (SV).

På listen over deltakere og bidragsytere står navn som Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv, Bård Vegar Solhjell, direktør i Norad, styreleder ved Nasjonalmuseet, Maria Moræus Hansen, podkastsjef i NRK, Petter Sommer, generalsekretær i den norske avdelingen til Leger Uten Grenser, Lindis Hurum, rektor på NMH, Astrid Kvalbein, tidligere NRK-journalist Agnes Moxnes, sportssjef på hopplandslaget, Claes Brede Bråthen, og forsker og professor ved NMH, Sigrid Røyseng.

En rekke kunstnere bidrar i samtaler og debatt, blant andre regissør Margreth Olin, Solveig Slettahjell – musiker og initiativtager til tankesmia Kraft, artist Unni Wilhelmsen og sosiolog Knut Schreiner, kjent fra Turboneger og Euroboys.

På kunst- og kulturprogrammet er blant annet konsert med Marte Wulff, gratisteater på hjul med Tigerstadsteatret og den kritikerroste forestillingen Ubåt, fokus på kvensk kultur og tradisjoner med arbeidsvisninger av Astrid Serine Hoels danseforestilling Karhutanssi (Bjørnedans), og Østfold Internasjonale Teater og kompaniet New Heroes som viser In Search of Democracy 3.0, en energisk og humørfylt forestilling om makt og politikk, hvor publikum inviteres på jakt etter et oppgradert demokrati.

Ballade var til stede på første Kulturytring i 2021, arrangert under pandemirestriksjoner der få utover de som deltok i paneldebatter og scenesamtaler var fysisk deltakende. En av debattene som gikk den gangen var «Slaget om Kulturrådet», som Ballade dekket – les mer om den her.

