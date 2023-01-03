Senterpartiet: – Direktorater har en tendens til å vokse seg for store

Kulturdirektoratet er her. Det som er knytta til Norsk kulturfond skal fortsette med det gamle navnet Kulturrådet – mens direktoratoppgavene blir tydeligere. Åslaug Sem-Jacobsen er skeptisk.

– Vi rydder i rollene, men samfunnsoppdraget vårt er det samme, sa direktør Kristin Danielsen i sin pressemelding i går.

I en debatt i 2021 var både Arbeiderparti- og Senterparti-politikere skeptiske til å samle stadig flere direktoratsoppgaver hos Kulturrådet:

Trond Giske, tidligere kulturminister, sa fra scenen på Kulturytring juni 2021 at direktoratoppgavene burde begrenses, og fikk følge av Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen.

– Jeg får vondt i magen når dere slår fast at Kulturrådet er et direktorat. Bare det at vi har 90 direktorater er trøblete. Å ha vært vitne til prosessen der direktoratoppgaver bare er flytta ned fra Kulturdepartementet er krevende. Kulturrådet oppga i 2019 å fordele 1,4 milliarder offentlige støttekroner.

I 2023 får de nær 200 millioner kroner i driftsutgifter – av sine 2 253 062 000 kroner (Statsbudsjettet – av disse går store summer til andre institusjoner igjen).

Sem-Jacobsen sitter i Kultur- og familiekomiteen og har vært en profilert kulturpolitiker i samme periode som nåværende kulturminister, Anette Trettebergstuen (Ap). Kulturministeren har beskrevet oppdelinga slik:

– Med nytt navn tydeliggjør vi hvilke beslutninger som tas på vegne av regjeringen, og hvilke beslutninger som tas på armlengdes avstand.

Nå som oppsplittinga og direktorat-navnet er på plass, sier Sem-Jacobsen til Ballade at:

– Vi i Sp har som alle andre sett utfordringene med at to forskjellige og svært viktige organer i kultursektoren heter det samme – altså Kulturrådet – og med det også vært positiv til det at et av organene bytter navn. Men jeg er nok ikke veldig begeistret for selve navnet Kulturdirektoratet fordi direktorater har en tendens til å vokse seg stadig større her til lands..!

Så selv om navnebyttet ikke betyr noen endring på oppgaver her og nå, og det heller ikke er snakk om et nytt direktorat, er hun fortsatt bekymra:

– Bekymra for om navneendringen gjør at det nye Kulturdirektoratet likevel kan komme til å vokse i myndighet og oppgaver i framtida. Og da på bekostning av mer politisk styrte oppgaver i departementet. Noe vi har sett under forrige regjering har skjedd i andre sektorer.

– Vi i Sp har alltid vært negative til å overføre for mye myndighet og oppgaver fra det politiske i et departementet til byråkratiet i et typisk direktorat. Det er nemlig etter vårt syn et stort demokratisk problem om embetsverket og byråkrater bestemmer det meste av pengebruk, regler og utvikling på et politisk felt, og ikke folket og skattebetalerne ved sine folkevalgte som må stå til ansvar, utdyper hun på epost til Ballade.

Vil vurdere hvordan oppgavene løses

– For meg og Sp blir det viktig framover at det som nå heter Kulturdirektoratet får gjort en god jobb med de ansvarsoppgavene de har, at vi stadig vurderer om de har riktige oppgaver og myndighet og om de løser dem godt, og ikke minst at de ikke ender opp med nye oppgaver som Kulturdepartementet fint kan og bør holde i selv.