Kristin Danielsen var direktør i Norsk kulturråd, nå direktør i Norsk kulturråd OG Kulturdirektoratet. Senterpartiets mest profilerte kulturpolitiker er skeptisk når viktige kulturpolitiske avgjørelser ikke er politikernes, men byråkratenes.(Foto: Ilja Hendel)

Senterpartiet: – Direktorater har en tendens til å vokse seg for store

03.01.2023
Siri Narverud Moen

Kulturdirektoratet er her. Det som er knytta til Norsk kulturfond skal fortsette med det gamle navnet Kulturrådet – mens direktoratoppgavene blir tydeligere. Åslaug Sem-Jacobsen er skeptisk.

– Vi rydder i rollene, men samfunnsoppdraget vårt er det samme, sa direktør Kristin Danielsen i sin pressemelding i går.

Åslaug Sem-Jacobsen fra Senterpartiet (og Freddy André Øvstegård fra SV på stolen foran) på debatt om Kulturrådets roller, Kulturytring 2021. (Foto: Siri Narverud Moen)

I en debatt i 2021 var både Arbeiderparti- og Senterparti-politikere skeptiske til å samle stadig flere direktoratsoppgaver hos Kulturrådet:
Trond Giske, tidligere kulturminister, sa fra scenen på Kulturytring juni 2021 at direktoratoppgavene burde begrenses, og fikk følge av Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen.
– Jeg får vondt i magen når dere slår fast at Kulturrådet er et direktorat. Bare det at vi har 90 direktorater er trøblete. Å ha vært vitne til prosessen der direktoratoppgaver bare er flytta ned fra Kulturdepartementet er krevende. Kulturrådet oppga i 2019 å fordele 1,4 milliarder offentlige støttekroner.
I 2023 får de nær 200 millioner kroner i driftsutgifter – av sine 2 253 062 000 kroner (Statsbudsjettet – av disse går store summer til andre institusjoner igjen).

Sem-Jacobsen sitter i Kultur- og familiekomiteen og har vært en profilert kulturpolitiker i samme periode som nåværende kulturminister, Anette Trettebergstuen (Ap). Kulturministeren har beskrevet oppdelinga slik:
– Med nytt navn tydeliggjør vi hvilke beslutninger som tas på vegne av regjeringen, og hvilke beslutninger som tas på armlengdes avstand.

Nå som oppsplittinga og direktorat-navnet er på plass, sier Sem-Jacobsen til Ballade at:
– Vi i Sp har som alle andre sett utfordringene med at to forskjellige og svært viktige organer i kultursektoren heter det samme – altså Kulturrådet – og med det også vært positiv til det at et av organene bytter navn. Men jeg er nok ikke veldig begeistret for selve navnet Kulturdirektoratet fordi direktorater har en tendens til å vokse seg stadig større her til lands..!

Så selv om navnebyttet ikke betyr noen endring på oppgaver her og nå, og det heller ikke er snakk om et nytt direktorat, er hun fortsatt bekymra:
– Bekymra for om navneendringen gjør at det nye Kulturdirektoratet likevel kan komme til å vokse i myndighet og oppgaver i framtida. Og da på bekostning av mer politisk styrte oppgaver i departementet. Noe vi har sett under forrige regjering har skjedd i andre sektorer.

– Vi i Sp har alltid vært negative til å overføre for mye myndighet og oppgaver fra det politiske i et departementet til byråkratiet i et typisk direktorat. Det er nemlig etter vårt syn et stort demokratisk problem om embetsverket og byråkrater bestemmer det meste av pengebruk, regler og utvikling på et politisk felt, og ikke folket og skattebetalerne ved sine folkevalgte som må stå til ansvar, utdyper hun på epost til Ballade.

Vil vurdere hvordan oppgavene løses
– For meg og Sp blir det viktig framover at det som nå heter Kulturdirektoratet får gjort en god jobb med de ansvarsoppgavene de har, at vi stadig vurderer om de har riktige oppgaver og myndighet og om de løser dem godt, og ikke minst at de ikke ender opp med nye oppgaver som Kulturdepartementet fint kan og bør holde i selv.

Åslaug Sem-JacobsenKultur- og likestillingsdepartementetKulturdirektoratetKulturrådet

Relaterte saker

Kristin Danielsen

Nå har Kulturrådet blitt Kulturdirektoratet

Kulturrådet har nå endret navn til Kulturdirektoratet, mens rådskollegiet som forvalter Norsk kulturfond beholder navnet Kulturrådet.

Sigrid Røyseng, her innleder hun en scene for Kulturytring i 2021.

Slaget om Kulturrådet

Debatten om Kulturrådet splitter – men samler kulturbransjen og de fleste kulturpolitikerne om at forvirringa er stor. Noen av dem...

Hagen / Utsi

Kulturrådet ber om å få to navn

Rådsleder og nestleder i Kulturrådet vil ikke deles – men ber om to navn som tydeliggjør Kulturrådets forskjellige oppgaver.

Freddy Øvstegård, kulturpolitiker i SV (t.h.) og Kristin Ørmen Johnsen (H, fra venstre), debattleder Håkon Haugsbø, og Anette Trettebergstuen (Ap)

SV kritisk til det nye Kulturrådet: Vil dele det i to

En debatt om omorganisering og flere forvaltningsoppgaver til Kulturrådet har vokst under pandemien. SV foreslår nå å splitte Kulturrådet i...

Flere saker

Eva Pfitzenmaier Foto: Eva Pfitzenmaier

Rev opp reglene

For noen år tilbake løsnet det for Eva Pfitzenmaier. – På et tidspunkt skjønte jeg at kunstnerisk høyt nivå ikke...

Maria Refsland og Synneva Gjelland i Olivias Rekorder

Olivias Rekorder: Radikalt, skeivt og kvinnelig

Denne uka lanseres plateselskapet Olivias Rekorder. Synneva Gjelland og Maria Refsland vil løfte fram tekst og musikk av skeive og...

Bad Brooks

– Som arrangør og musikkskaper havner jeg stadig i diskusjon med Tono

Er systemet for vederlag så firkantet at jeg må betale Tono for å fremføre min egen musikk, for så å...