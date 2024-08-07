Festivalsjef Terje Ekrene Vik starter sitt første Sildajazz i dag

– Hei! Her går det unna i høyt tempo og veldig lange dager, så jeg har egentlig ikke hatt tid til å kjenne så mye på nervene enda. Men vi får se når onsdagen kommer!

Du har holdt til på Østlandet og jobbet i kulturlivet her i to tiår, men er opprinnelig fra Haugalandet. Hvordan har det vært å komme hjem og overta byens kulturelle flaggskip?

– Det er utrolig gøy! Den utviklingen som Sildajazz har hatt de siste årene og siden jeg flyttet fra byen er virkelig unik. Bredden og ikke minst dybden på programmet var ikke selvsagt for en festival som startet som en eneste stor fest med tradjazz i fokus. Vi har klart å bevare mye fint fra historien vår, og samtidig utviklet oss til å bli en så mye mer – og en økende anerkjennelse nasjonalt. Byen har også tatt i mot en gammel kulturflyktning tilbake udelt med åpne armer.

Du overtok som festivalsjef på tampen av fjoråret, og jeg antar at mye av årets program allerede var satt. Har du fått satt ditt eget preg på programmet?

– Det stemmer at Andreas Risanger Meland har satt store deler av årets program, og vi var i tett dialog rundt de siste bookingene han gjorde før jeg overtok. Andreas og jeg har ganske mye til felles når det kommer til musikk, så jeg står 100% inne for alle bookinger som er gjort til årets program. Det blir nok en ganske naturlig overgang mellom oss, og så får vi se hvordan min signatur på festivalen blir de kommende årene. Det vil jo komme noen nye idéer på plass, men det blir nok heller en videreutvikling enn en stor endring. Inkluderingen av mangfoldet i byen, programmeringen av et bredt program på alle byens scener som treffer det smale og det brede er en vei vi skal gå videre også.

Sildajazz starter opp i det små i 1987, og har etablert seg som en av landets aller største jazzfestivaler. Hvordan vil festivalen prege bybildet i Haugesund de kommende dagene?

– Nå rigges den store scenen på Rådhusplassen opp, som jo vil være det største området som blir synlig i bybildet rundt de største konsertene vi har på programmet. Der blir det en utrolig fin storscene med et intimt uttrykk! Ellers så er festivalen synlig og profilert i butikkvinduer og flagg overalt, som begynner å se veldig fint ut. Bibliotekparken rigges opp på torsdag til barne- og familiekonserter og mangfoldsfesten vi samarbeider om. Det som nok er mest synlig for folk flest er nok likevel paradene og folkelivet rundt i gatene og på kaien i Haugesund, samtidig som musikken vil prege alle scenene rundt i sentrum.

Fortell litt mer om hva som står på årets program.

– Vi har store og mer tilgjengelige konserter med Susanne Sundfør, Thomas Dybdahl med Harald Hårfagre Kammerorkester, Hellbillies med mer som treffer mange i byen. Samtidig så er blant annet Høvleriet fullt opp av jazz og annen mer alternativ musikk som trekkes godt ut i omegnen. Høvleriet blir litt som liten festival i festivalen, der det er 4-5 band på scenen fredag og lørdag på en billett. Building Instrument, Stian Westerhus/Fennesz, André Roligheten 5, Gard Nilssen Acoustic Unity, Mira Thiruchelvam med Vestnorsk Jazzensemble. Men også Orions Belte, Miss Tati og Undergrünnen. I tillegg så er det mye stort og fint i den vakre Bystyresalen på Haugesund Rådhus! Bestillingsverk av årets festivalartist Mari Kvien Brunvoll og Jørgen Træen, solokonserter med Espen Berg og Jakob Bro, Seb Rochford og Kit Downes og fantastiske Maria Kannegaard Trio.

– I tillegg så jobber vi hardt for å inkludere hele byen. Med program for alle aldre, tiltak for å inkludere mangfoldet vi har, og sånn bygge en bro inn til festivalen for alle.



Mari Kvien Brunvoll er årets festivalmusiker på Sildajazz. Foto: MKB/Sildajazz

Er det noe spesielt du gleder deg litt ekstra til å oppleve under årets festival?

– Bestillingsverkene! Jeg var akkurat oppe i Bystyresalen og fikk en liten demonstrasjon av Mari Kvien Brunvolls hjemme-sveisede harpe. Den låter helt magisk! Er utrolig spent på stykket hennes. Og Jørgen Træen har et veldig spennende prosjekt for analoge synther og fire høyttalere som publikum blir plassert i midten av. To av våre mest interessante og innovative musikere med to ganske forskjellige prosjekter i et fantastisk rom.

Kanskje litt tidlig å spørre om dette, årets festival har ikke kommet i gang enda, men har du rukket å tenke videre fremover? Festivalen i 2025 blir den første du får jobbet med helt fra scratch. Gjort deg noen tanker om det?

– Som jeg nevnte tidligere blir det nok en litt glidende overgang Jeg er i gang med å legge planer, og håper at vi neste år kan leke enda mer i byrommet. Det er mange spennende mulige scener som gjemmer seg rundt omkring! Også skal vi nok tøye strikken litt i enkelte retninger, uten at jeg kan si så mye mer konkret enn det akkurat nå.

Avslutningsvis, som vi alltid spør om i denne spalten, har du en konsertanbefaling?

– Utover bestillingsverkene som ble nevnt, så er det mye jeg kunne trukket frem her. Men fredagens konsert med Mari Kvien Brunvoll og Stein Urheim med Moskus blir vakkert! De slipper album samme dag, og jeg har fått tatt en sniklytt. Er over meg av begeistring for det prosjektet! Maridalen skal også snikåpne festivalen kl.15 på onsdag i et bedehus som tilhører Haugalandsmuseet. Dette rommer kun 35 personer, og vil bli en utrolig fin intimkonsert.

Og for å ta noe litt i omegnen så blir nok Undergrünnens avslutningskonsert på Høvleriet på lørdagen storslått! Lokale helter med flere gjester og nytt materiell. Regner med det blir en suksess!

Og en plateanbefaling?

– Da sniker jeg meg til å ta på meg to hatter, og anbefale debutalbumet til Delish som slippes om et par uker på labelet mitt Sheep Chase Records. Det er rett og slett helt mesterlig! For et vakkert og spennende prosjekt. Natali Abrahamsen Garner sine komposisjoner og stemme, sammen med et stjernelag bestående av Johan Lindvall, Magnus Skavhaug Nergaard og Martin Langlie.