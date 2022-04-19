Folkemusikk i fire dager på Musikkhøgskolen

Folkemusikkstudenter og -lærere fra Norden og Baltikum samles i Oslo. Målet er utveksling.

Tirsdag starter Nordtrad, en konferanse og en festival for studenter og ansatte ved institusjoner som tilbyr høyere utdanning innen folkemusikk. 150 påmeldte fra 12 institusjoner i Norden og Baltikum kommer til Musikkhøgskolens (NMH) workshops, samspill, forelesninger og konserter under denne tradisjons-fanen. De fleste trakterer tradisjonelle folkemusikkinstrumenter fra de nordiske og baltiske landene, men det er også studenter på eksempelvis oud og bouzouki, skriver NMH til Ballade i en presentasjon.

Deltakerne får lære å kjenne utøvere og musikktradisjoner fra hverandres land, spille sammen, og bli kjent med institusjoner som kan være aktuelle for utveksling.

Arrangementet inkluderer to større konserter, som er åpne for publikum: åpningskonsert 19. april, og lærerkonsert 21. april. På åpningskonserten fremføres musikk av Johan Halvorsen og Geirr Tveitt. Sistnevntes stykke, Telemarken, ble i sin tid skrevet til åpningen av Raulandsakademiet.

Vertskap er Folkemusikkutdanninga på NMH, som blant annet skriver på facebook;

– Håpar vi kan få til meir av dette i framtida, viktig erfaring for ein student å få prøvd seg i dette formatet.

Nortrad holder på i fire dager.