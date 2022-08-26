Kultbandet Munch blir rød og blå vinyl

Fra CD til vinyl i 2022: Sagnomsust norsk plate kommer ut i superversjon.

Den mest anerkjente plata til Norges mest innflytelsesrike industrirockband kommer endelig på vinyl.

Kultbandet Munch ble dannet i Kristiansand på slutten av 1986 av Ivar Mykland, Rich Nordskog, Alf Solbakken og Lars Årdal, mens Rune Bergstø ble med noen måneder senere. Bandet utga i løpet av sin relativt korte levetid albumene Munch (1987, remiks på Dossier 1988), Excessive Mobility (1990) og Tree (1991), samt noen obskure kassetter, på husetiketten T23. Deres siste konsert på Rockefeller i Oslo i 1991 ble utgitt som Live året etter, fulgt av den doble kassettsamleren Moments Of Movement.

Nå kommer deres magnum opus, Tree, som opprinnelig kom kun på CD, som en dobbel LP. Med remastret lyd presset på blå og rød av T-Time Vinyl Plant.

– Albumet kommer i et utbrettomslag med oppdatert design og full kreditering av alle involverte; det originale CD-heftet oppga kun at «all done by Munch 86-91». Det skriver Hærverk industrier til Ballade.no.

Plateutgivelsen er et samarbeid mellom T23, Etch Wear og Hærverk Industrier og kommer i et begrenset opplag på 300 eksemplarer. Platepresseriet er norsk og holder til i Stavanger. Vinylen er en 180 grams.