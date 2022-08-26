MUNCH: TREE COVER

(Foto: Hærverk Industrier)

AktueltRock

Kultbandet Munch blir rød og blå vinyl

Publisert
26.08.2022
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Fra CD til vinyl i 2022: Sagnomsust norsk plate kommer ut i superversjon.

Den mest anerkjente plata til Norges mest innflytelsesrike industrirockband kommer endelig på vinyl.

Plateomslag og den røde og blå vinylen fra pressa. (Foto: Hærverk Industrier / T-Time Vinyl Plant)

Kultbandet Munch ble dannet i Kristiansand på slutten av 1986 av Ivar Mykland, Rich Nordskog, Alf Solbakken og Lars Årdal, mens Rune Bergstø ble med noen måneder senere. Bandet utga i løpet av sin relativt korte levetid albumene Munch (1987, remiks på Dossier 1988), Excessive Mobility (1990) og Tree (1991), samt noen obskure kassetter, på husetiketten T23. Deres siste konsert på Rockefeller i Oslo i 1991 ble utgitt som Live året etter, fulgt av den doble kassettsamleren Moments Of Movement.

Nå kommer deres magnum opus, Tree, som opprinnelig kom kun på CD, som en dobbel LP. Med remastret lyd presset på blå og rød av T-Time Vinyl Plant.
– Albumet kommer i et utbrettomslag med oppdatert design og full kreditering av alle involverte; det originale CD-heftet oppga kun at «all done by Munch 86-91». Det skriver Hærverk industrier til Ballade.no.

Plateutgivelsen er et samarbeid mellom T23, Etch Wear og Hærverk Industrier og kommer i et begrenset opplag på 300 eksemplarer. Platepresseriet er norsk og holder til i Stavanger. Vinylen er en 180 grams.

bandet MunchEtchwearHærverk IndustrierIvar Mykland

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Ukraina bilde fra Hærverk

Hærverk for Ukraina

Plateselskapet Hærverk Industrier og utestedet Kafé Hærverk i Oslo har på kort tid laget en samleplate til nødhjelp for folk...

Ivar Mykland, KKK

KKK – rockteater som blåser i båser

Med stykket Retromancer prøver Ivar Myklands multikunstprosjekt Kristiansand Kunst Kommando å bygge bro mellom rock og teater. Selv har Mykland...

Flere saker

Fra arbeidet på Vormsund Ungdomsskole Foto: Leif Kulsrud

Kampanje for bedre kulturlokaler

Musikkutstyrsordningen, Norsk musikkråd og Kulturalliansen står bak kampanjen #kulturmåfinnested. Målet er flere og bedre kulturlokaler.

Montasje lønn jazzmusikere

Indre motivasjon

Jazzmusikere tjener lite og det er få faste jobber. Likevel vurderer få å slutte, viser ny studie. – Min hypotese...

Magnus Berg er Norges neste store gitarhelt, spår kritikerne.

– Det er ikke algoritmene, men håndverket som til syvende og sist gir resultater

Gitarist Magnus Berg gav nylig ut albumet «Electric Sugar» til strålende kritikker. Ballade har fått innblikk i prosessen bak verket.