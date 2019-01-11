Verdens nordligste vinterfestival

Sunshine Winter Festival feirer sola med toner i nord.

Tore Fosse og Birgit Lähdesmäki Johansen arrangerer for tredje året på rad Sunshine Winter Festival i Honningsvåg i Nordkapp kommune.

– Vi må jo feire at det går mot lysere tider, sier de to, som driver Perleporten Kulturhus i det tidligere bedehuset.

I salderingsproposisjonen for 2018 vedtok Stortinget at gaveforsterkningen til kultur skulle utvides med 50 millioner kroner. Dette gjorde at Fosse og Johansen fikk innvilget sin søknad om 60 000 kroner.

Hvordan fikk dere høre om gaveforsterkningen?

– Vi fikk tilfeldigvis høre om ordningen da stortingsrepresentant for Finnmark Høyre, Marianne Haukland, spurte oss på et arrangement her på Perleporten om vi kjente til den. Nei, svarte vi, og resultatet ble at vi søkte og fikk tilskudd, forteller de.

Gaveforsterkningen ble etablert i 2014, og er et insentiv for kunst- og kulturinstitusjoner til å skaffe privat finansiering.

– Vi er ellers avhengig av offentlige og private sponsorer i og utenfor kommunen, selv om vi også står for arrangementer som ikke gir økonomisk overskudd, sier Fosse.

Rive murer

Med musikk, kunst, mat og drikke feirer de at sola snart vender tilbake, bare en halvtime fra Nordkapp-platået.

– Vi skaper noe for befolkningen i en periode det er mørkt utenfor, men det handler for oss om positive visjoner, om å se lyst på fremtiden, forteller de to kulturhusdriverne.

Utfordringene kan være store så langt nord. Den ukrainske pianisten Anna Fedorova, bosatt i Nederland, ble «hengende i lufta» en god stund før flyet hennes kunne lande sist hun opptrådte i Honningsvåg. Lignende kan musikere som kommer sjøveien, med Hurtigruten, oppleve.

– Værforholdene hindrer dem ikke, men bidrar i stedet til at artistene vil tilbake til oss.

Gjennom samarbeid med Barentssekretariatet kan festivalen få tilgang til verdensartister.

– Vi har en lav terskel for samarbeid mellom lokale musikere og verdensartister, sier Fosse.

Festivalen er både sjanger- og generasjonsoverskridende.

Fjoråret bød på Vysotsky i Jørn Simen Øverlis tolkning, Prøysen, med Espen Leite på laget, og poet og visesanger Trygve Skaug i tillegg til musikere fra vennskapsbyen Kargopol i Russland.

I år kommer kontrabassist Steinar Raknes, Unni Wilhelmsen, Christian Ingebrigtsen og Moillrock. I tillegg opptrer utenlandske artister.

Spor av Unni Wilhelmsen har hengt på den lokale videregående skolen i form av en plakat i et tiår, etter at hun besøkte byen i forbindelse med sitt 10-årsjubileum som artist i 2006.

Christian Ingebrigtsen er en kjent stemme i Honningsvåg. Hvert år er han med på utdelingen av Barn av Jorden-prisen, på selve Nordkapp-platået. Under festivalen skal han opptre med Henrik P. Syse, nestleder i Nobelkomitéen, fredsforsker og filosof, i en tonesatt samtale om hvordan vi holder fast ved hverandre og det viktigste i livet. Steinar Raknes har også etterlatt spor i nord. I duo med joiker Sara Marielle Gaup joiket de Kautokeino-myggen sist de spilte på Perleporten – noe de også fikk med seg publikum på.

Steinar Raknes forteller at han jobbet i 18 år med Inga Juuso (1945-2014) i duoen Skáidi. Mange kjenner navnet hans også fra bandet Arvvas. Arrangørene forteller at Raknes gjorde suksess med kontrabass og joik sist han spilte på Perleporten, men at samarbeid med samiske artister ikke har vært avgjørende for bookingen. Denne gangen kommer han med albumet Chasing The Real Things, den tredje i den såkalte Stillhouse-serien.

– Hensikten er å skape fellesskap, inspirasjon og utvikling samt å rive ned murer i stedet for å bygge dem, understreker Tore Fosse, som forteller at festivalen også vil arrangere noen umusikalske verdensrekorder, blant annet VM i mini-ski.

Moillråkk

Uttrykket «moillråkk» henspiller på uvær, men gruppa ved navn Moillrock gleder seg til å komme hjem til Honningsvåg for å spille sola fram under festivalen. Moillrock består av Simon Stenvoll Pedersen på trommer, Jens Petter Nordang på bass, Simen L. Fosse på gitar og vokal, Rikart L. Jensen på gitar og Eirik Hansen på gitar.

Det blir to opptredener for Moillrock under festivalen: en konsert for de voksne, og en egen for barna. I sosiale medier ligger en hilsen til bandet fra en gutt som forteller at den beste julegaven han fikk denne julen var billett til Moillrock.

– Det er alltid stas å komme hjem og spille, og nå er det over et og et halvt år siden sist. I tillegg har vi mye ny musikk som skal spilles. «God mårn i fra Børselv», som vi slapp for noen måneder siden, gjorde stor suksess – og vi håper at «Periferi», låt og musikkvideo som slippes 16. januar, gjør det samme, sier Simon Pedersen.

I februar spiller bandet i Oslo, en konsert som allerede er utsolgt. Til høsten er Moillrock tilbake i nord. Da spiller de blant annet på Oggasjakka-festivalen, en av de andre musikkfestivalene i Honningsvåg.

Sunshine Winter Festival arrangeres i Honningsvåg fra 17. til 20. januar.