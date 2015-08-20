Opplysningskampanje om rettigheter

20.08.2015
- Red.

Nopa og Musikkforleggerne vil ha slutt på at sangtekster distribueres fritt på nett og har kontaktet 100 nettsteder med ulovlig opplastede sangtekster.

Det er Klassekampen som har fulgt opp på saken, og kan fortelle at de to organisasjonene har funnet frem til over hundre norske nettsteder som bruker sangtekster uten tillatelse.

– Vi kan ikke sitte stille og se på at materialet vårt blir stjålet hver dag. Når vi ikke får hjelp av politikerne, må vi følge opp dette selv, sier Ingrid Kindem, styreleder i Nopa til Klassekampen.

Sammen med Musikkforleggerne har de satt i gang en opplysningskampanje., Med hjelp fra advokat Hans Marius Graasvold er over 100 nettsteder kontaktet i brevs form, hvor det informeres om opphavsrettigheter.

Vil opplyse

I følge Styreleder i Musikkforleggerne, Leif A. Dramstad, har den ulovlige praksisen ført til at musikkforlag og opphavspersoner har tapt store beløp. Han understreker likevel at det i første omgang er snakk om en opplysningskampanje som skal endre holdninger.

Kampanjen er rettet mot kommersielle aktører, men også barnehager og skoler gjennom Kommunenes Sentralforbund, hvor man ønsker en dialog om å få opprettet en felles vederlagsavtale.

– Vi ønsker ikke å ramme verken barnehager eller skoler, men bidra til at man finner løsninger for bruk som er innenfor regelverket, sier Dramstad til Klassekampen.

I Klassekampen er også Martin Granum, som står bak barnesanger.no intervjuet. Han forteller at han har forsøkt være påpasselig med å respektere opphavsretten, men likevel har noen tekster blitt publisert som er lovstridige. Disse er nå fjernet. Granum mener imidlertid det er frustrerende at han ikke skal ha samme rettigheter som en aktør som Youtube.

– Også på Youtube florerer det av norske sangtekster og noter. Det er litt irriterende at det er fritt fram for noen, men ikke for slike som meg, sier han til Klassekampen.

 

BransjeInternett

