Global vekst i opphavsrett-inntekter

29.10.2015
- Red.

CISAC-Rapport for 2014 viser en oppgang i kompensasjon til rettighetshavere på 2,8 prosent fra 2013.

The International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) har sluppet sin årlige inntektsrapport. Rapporten bygger på innrapporterte tall fra 230 medlemsorganisasjoner og de rundt 4 millioner rettighetshavere de representerer.

Tallene for 2014 viser en vekst på 2, 8 prosent sammenliknet med 2013-rapporten. Den samledes sum for kompensasjon for opphavsrettlig materiale i 2014 er 7,9 milliarder Euro. Hadde ikke valutakursene endret seg ville veksten vært på hele 5 prosent.

Geografisk er Europa fortsatt ledende når det kommer til inntekter fra opphavsrett. Veksten her var på 4,6 prosent – noe som også er høyere enn den øvrige økonomiske veksten i Europa.

Hovedpunktene i rapporten er for øvrig:

87 prosent av de innsamlede inntektene kommer fra musikk, og veksten er var på 2,4 prosent

Inntektene fra TV og radio var på 3.2 milliarder Euro. Det er en vekst på 2,2 prosent.

Konserter og innspilt musikk på offentlig sted dro inn 2,2 milliarder Euro. Noe som er omtrent det samme som i 2013. Dette er likevel det mest innbringende for skaper av opphavsrettbeskyttet materiale.

Inntekter fra audiovisuelt materiale hadde en oppgang på 5 prosent, mens visuell kunst vokste med hele 16,5 prosent i kompensasjon på opphavsrett

79 prosent av inntektene gikk til utøvende rettighetshavere,

Opphavsrett på mekaniske reproduksjons-rettigheter fortsetter å synke, og gikk i 2014 ned med 9 prosent.

99 prosent av digitale og mulitmedia-inntekter kom fra bruk av musikk.

Veksten i USA og Canada, som er det nest største markedet i CISACs nedslagsfelt, hadde høyest oppgang med 6,2 prosent sammenliknet med fjoråret.

De øvrige markedene viste en samlet vekst på 11 prosent. Dette er imidlertid en klar bremsing sammenliknet med veksten på 30 prosent i 2013.

Rapporten er den andre CISAC har publisert i år. Den første, som kom i februar, viste inntektene på opphavsrett for 2013.

