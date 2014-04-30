Forskerne i Rambøll mener kritikken mot «Musikk i tall»-rapporten bommer. – «Musikk i tall» er et nybrottsarbeid, sier forskningsleder i Kulturrådet Ellen Aslaksen.

Tidligere denne uken skrev Ballade om på den nye rapporten «Musikk i tall», som ble lagt frem 24. april. Rapporten er den første som måler omsetningen i norsk musikkbransje sett under ett.

Les også:

Seniorkonsulent i Rambøll Christin Krohn er en av de tre forskerne i Rambøll som har utarbeidet rapporten. Hun understreker at oppdraget har vært å lage en sammenlignende analyse.

– Analysen er ment som en nullpunktsmåling, der vi for første gang måler totalomsetningen i norsk musikkbransje. Ifølge oppdraget fra Kulturdepartementet og Kulturrådet skulle vi sammenligne med danske og svenske tall, og det er derfor de tre kategoriene ble slik de er. Metodene legger seg tett opp til den svenske rapporten «Musicbranchen i siffror».

– Vi har sett på hvor mye penger nordmenn bruker på konsertbilletter, og hva som er den totale verdien av salg over disk og på nett. I tillegg har vi målt inntekter i forbindelse med opphavsrettigheter til utøvende musikere, forfattere og komponister. Formålet var å skape en førstegangsmåling og å lage en metode. Målingen vil antakelig bli mer nøyaktige i fortsettelsen, men hovedtendensene ligger der i den rapporten vi har utarbeidet, sier Krohn.

Problematisk norskandel

— Under presentasjonen nevnte dere selv at det er vanskelig å regne ut norskandelen. Hvilke problemstillinger er det man møter på når man forsøker å definere norskandelen?

— Det som er lettest å regne ut når det gjelder norskandelen, er radio. Der finnes det gode maler, men utover radio er det vanskelig. På festivaler regner vi omsetning ut fra solgte billetter. Og hvis du for eksempel går inn på Øya, der det er både norske og internasjonale artister som spiller, og har kjøpt et dagspass som gir deg tilgang på et stort antall konserter, sier det seg selv at det i praksis er svært vanskelig å regne ut hvordan disse inntektene skal fordeles.

Christin Krohn understreker at Musikk i tall ikke skulle være en pengestrømsanalyse, og heller ikke regne ut norskandelen. Foto: Rambøll

— I tillegg til metodekritikk fra Daniel Nordgård, Anne Brit Gran og Audun Molde kom det også spørsmål fra bransjeaktører som har levert tall til rapporten, som TONO og IFPI. Kunne dere gjort bedre rede for metodikken overfor bransjen?

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Når det gjelder TONO og IFPI, så har de begge vært viktige leverandører av tall. Men de måler i forhandlerledd og vi måler i forbrukerleddet. At man ikke kjenner igjen alle tall, betyr ikke at de ikke er riktige, sier Krohn.

– Det har kommet mange ønsker om at alle tall og alle kilder skal offentligjøres, men vi har også vært avhengige av å bedrive et visst kildevern. Derfor har vi heller ikke kunnet offentliggjøre alt. Det et også spørsmål om ikke kritikken retter baker for smed. Metodene våre er gode. Vi har hatt en referansegruppe med uavhengige forskere som kan bekrefte dette. Vi har valgt å dele inn i tre kategorier som er i tråd med oppdraget. Dette var ikke en pengestrømsanalyse, og derfor var det ikke dette rapporten tok sikte på å avdekke. Det har heller ikke vært hensikten at vi skulle regne ut norskandelen.

– Rapporten sammenligner norsk musikkbransje med den svenske og den danske. Uavhengig av oppdraget: Er det sånn at det kan være gode grunner til å velge en ulik inngang til de tre forskjellige landene, ettersom musikkbransjene har ulik oppbygning?

— Nei. Det er forskjellig struktur på organiseringen, og man har litt ulike avtaler. Svenskene har en helt annen infrastruktur for eksport, mens Danmark er gode på opphavsrett. Forlegger Phillip Kruse nevnte inntekter som telles i Danmark, men hører hjemme i Danmark, som en kilde til dobbelttelling, under presentasjonen. Men ender inntektene i ett land, hører de også hjemme der i statistikken. Hvis ikke hadde det definitivt blitt dobbelttelling, sier Krohn.

— Et nyttbrottsarbeid

Forskningsleder i Norsk Kulturråd, Ellen Aslaksen, mener tallgrunnlaget som kommer frem i «Musikk i tall» bidrar til økt kunnskap om næringsaspektene ved musikkbransjen.

– Det tallmaterialet som kommer fram i «Musikk i tall» gir grunnlag for å se noen overordnede trekk ved pengestrømmene i bransjen. Ikke minst blir dette viktig dersom vi klarer å etablere en årlig måling. «Musikk i tall 2012» er et nybrottsarbeid. Det er ikke gjort et lignende arbeid tidligere som har hatt som ambisjon å beregne den økonomiske verdien av norsk musikkbransje. Arbeidet bygger på bransjens eget datamateriale. Denne første målingen har blant annet handlet om å etablere kontakt med musikkbransjen om hva som finnes av tallmateriale og hva som har vært tilgjengelig for bruk.

Ellen Aslaksen vil diskutere med Kulturdepartementet og bransjen hvordan Musikk i tall skal utvikles videre. Foto: Norsk kulturråd

— Vil det være aktuelt å få på plass en klarere definisjon av norskandel i den neste Musikk i tall-rapporten?

— Ambisjonen har vært å etablere gode kategorier som relativt enkelt lar seg tallfeste. Alle som kjenner til musikkbransjen vet at begrepet norskandel er omstridt og vanskelig å finne en god definisjon av. Foreløpig har vi ikke planer om å legge det inn i statistikken, men vi er åpne for å vurdere det i dialog med Kulturdepartementet og bransjen selv.

— Er en pengestrømsanalyse aktuelt å gjennomføre i fortsettelsen?

— Vi har ingen umiddelbare planer om å utvide denne statistikken til en pengestrømsanalyse. Med «Musikk i tall» har vi fått et tallmateriale som er sammenlignbart med tallene fra Sverige og Danmark. En pengestrømsanalyse vil ikke gi de samme mulighetene. En pengestrømsanalyse er også et mer omfattende arbeid som det vil være vanskelig å etablere som en årlig foreteelse. Dermed mister man også muligheten til å se utviklingen i musikkbransjen over tid, noe vi tror er noe av det mest verdifulle med denne typen statistikk, sier Aslaksen.