Nye takter for Spellemann

Styreleder i Spellemann, Marte Thorsby, åpner for at klare mangler i prisutdelingens nominasjonslister skal kunne legges til i etterkant.

Det ble klart under Spellemann-debatten på Kulturhuset i Oslo onsdag 15. april. Tiltaket kommer i kjølvann av kritikken som haglet da Todd Terjes debutalbum ”It’s Album Time” ikke var å spore i elektronika-kategorien under årets prisutdeling. Platen var ikke påmeldt, slik Spellemann-reglementet krever.

– Trenger Todd Terje en Spellemann? Selvsagt trenger han ikke det, men Spellemann trenger at Norges beste og viktigste artister ser på Spellemann som en seriøs aktør både nå og i fremtiden, sa P3-programleder Christine Dancke til NRK den gang.

Året før trakk hun seg som jurymedlem i elektronika-kategorien da André Brattens ”Be a Man You Ant” var fraværende av samme grunn.

Nå signaliserer altså Spellemann at de ønsker å unngå lignende situasjoner i fremtiden.

– Om noen har glemt å melde på albumet sitt, skal det da være mulig for andre å si at denne platen bør være med? Det bør det, vi ønsker å åpne for det, sa Thorsby, som også lovet mange flere, foreløpig hemmelige, endringer fremover.

– Utdatert format

I tillegg til Thorsby bestod panelet under månedens Musikkforum av TV-produsent Geir Bie, Erik Gard Amundsen i Grappa, Anita Halmøy Wisløff i Atomic Soul, og Audun Molde, musikkviter og førstelektor ved Westerdals Oslo ACT og Handelshøyskolen BI.

Bie, som tidligere har produsert flere av Spellemanns TV-sendinger, var tydelig på at dagens konsept har utspilt sin rolle. Produsenten etterlyste et format som legger større vekt på opphavspersonene, og nevnte blant annet strømming som en alternativ tilleggsplattform.

– Spellemann må begynne å fortelle historier, det rekker man ikke på to timer, påpekte Bie.

Han lanserte ideen om korte programmer om artistene, hvor den TV-sendte prisutdelingen heller gjøres om til en ”skikkelig flott, lang, kjedelig greie med 53 kategorier, minst”, hvor alle prisene deles ut i løpet av sendingen – et slags ”musikkbransjen minutt for minutt”, oppsummerte Molde tørt fra sidelinjen.

Ifølge Amundsen er å fokusere først og fremst på showet å begynne i feil ende. Han mener det er bransjen som bør stå i fokus når Spellemann skal diskuteres.

– Vi vil skape oppmerksomhet rundt det beste innen norsk musikk, sa lederen for klassisk musikk i Grappa.

– For liten bransje

Under dagens reglement kunngjøres jurymedlemmene i etterkant av prisutdelingen. Når jurylistene er klare kommer også kommentarene, og flere har opp gjennom årene uttrykket misnøye med jurysammensetningen. I 2014 uttalte Natt & Dags Malin Kulseth til Dagbladet at ”juryene preges av gamle og utdaterte folk”, og fortsatte:

– Juryene speiler i alle fall en helt annen musikkbransje enn den jeg kjenner.

Ifølge Wisløff er problemet at musikkbransjen i Norge er for liten for ordningen slik den er i dag.

– Det er ikke nødvendigvis A-laget innenfor hver jury, flere må melde seg inhabile fordi de jobber med nominerte band.

Som et forslag til forbedring lanserte Wisløff ideen om et Spellemannlaug. Bookingansvarlig i Atomic Soul ser for seg et laug bestående av så mange medlemmer at alle er inhabile, noe som vil utligne problemet og gi en bedre juryeringsprosess enn den som ligger til grunn i dag.

– Lag en musikkfest

Wisløff etterlyste også en prisutdeling som i større grad reflekterer dagens musikkvirkelighet, hvor blant annet EPer og enkeltlåter er sterke utfordrere til albumformatet. Thorsby kunne opplyse at Spellemann i fjor ga artister mulighet til å registrere spillelister med 25 minutter musikk utgitt i løpet av året, men at ingen benyttet seg av tilbudet.

I salen satt NRKs musikkjournalist Arild Erikstad, som høstet stor applaus da han la frem sitt forslag til hvordan konseptet bedre kan speile samtiden:

– Må Spellemann-prisen linkes til plateindustrien? Hva med beste live artist? Beste festival? Glem plateselskapene, lag en musikkfest!

Ifølge Molde vil en slik løsning bety en omdefinering av hele konseptet, mens Wisløff advarte mot å tukle for mye med et konsept ”som er så etablert”.

– Skal man ta inn live-elementet begrenses alt mer i tid og rom. Det kule med Spellemann er at du kan sjekke ut musikken etterpå, sa Wisløff.

Engasjert publikum

I salen satt artister, komponister, kulturarbeidere og journalister, hvorav flere har deltatt i juryer, vært nominert eller vunnet priser i løpet av Spellemanns over 40 års fartstid. Flere refset overvekten av popmusikk, både i nominasjoner og live-opptredener.

– Gjør det til en bransjekveld, gjør det til vår kveld, ba countrymusiker og Spellemann-prisvinner Claudia Scott, og etterlyste en prisutdeling med større spenn i både alder og sjanger.

Birgitte Grimstad, tidligere prisvinner og visesanger, oppfordret smalere sjangere til Spellemann-boikott for noen år tilbake, og kalte tendensen til fravær av profilerte, klassiske utøvere under prisutdelingene for ”et hån” mot den klassiske musikken.

Folkemusiker og kulturarbeider Asgaut H. Bakken uttrykket sterk misnøye med det han omtalte som en ”overvurderingen av populærmusikken”.

– Popsolist – er det mulig å kalle det solist, slik at Truls Mørk eller andre solister kanskje kan får prisen?, sa Bakken.

Spellemann hele året

Thorsby lyttet, lovet å ta med seg alle innspill videre, og la til at Spellemann har prøvd å få Leif Ove Andsnes til å spille på prisutdelingen i flere år.

Men, understrekte styrelederen, det er en umulig oppgave å tilfredsstille alle.

– Vi gjorde noen glade i år, kanskje gjør vi noen andre glade neste år, konstaterte hun, og opplyste at Spellemann i disse dager lyser ut en koordinatorstilling. Ifølge styrelederen er intensjonen med stillingen å legge til rette for profilering av norske artister gjennom hele året, og på den måten gjøre mindre kjente artister mer synlige.

– Prisen henger høyt

Debatten på Kulturhuset bød på få konklusjoner, men bekreftet det som mediene gir uttrykk for både før og etter prisutdelingen – det er mye engasjement og frustrasjon knyttet til Spellemann. Og kanskje skyldes dette i hovedsak Amundsens beskrivelse av hvordan artistene i Grappa ser på prisen:

– Det å bli vurdert av sine ”peers” en gang i året henger høyt.

Den store Spellemann-debatten ble arrangert av Musikkforum, NOPA og NKFs faglige forum.