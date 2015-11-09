Vil du lage årets spellemannvignett?

I samarbeid med Spellemann og Monster, utlyser Tono åpen konkurranse.

30. januar 2016 går Spellemann 2015 av stabelen i Oslo Spektrum. I samarbeid med Spellemann og TV-

produksjonsselskapet Monster, utlyser TONO konkurranse om å lage åpningsvignetten til TV-programmet.

Vinneren vil også få utbetalt ett honorar på 25.000 NOK.

Konkurransen om å lage årets Spellemannvignett er åpen for alle aldersgrupper, sjangre og uttrykk.

Eksklusiv Spellemannsbruk

Bidragene vil bli vurdert av en jury som består av medlemmer fra Spellemann, TONO og Monster Entertainment AS. Vinnerbidraget vil bli spilt i sin helhet i åpningen av programmet. Vinneren vil også bli kreditert i rulleteksten.

Vinnerbidraget gis av vinneren eksklusivt til bruk i Spellemann 2015, og Spellemann/Monster gis også mulighet til bruk av vignetten ved senere Spellemann-arrangementer eller alt annet som er Spellemann relatert.

Verket må registreres hos TONO, slik at vinner får TONO-vederlag for fremføringer.

Konkurransen er åpen til 25. november 2015. Vinner vil bli kontaktet senest 4. desember.