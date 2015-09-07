Bransjen

Endringer i Spellemann

Publisert
07.09.2015
Skrevet av
- Red.

Pris for årets album innføres og det endres i kategorier og juryordninger for Spellemann 2015.

 – Hovedendringen er innføring av en storjury som tar en første juryering før fagjuryene overtar, uttaler Marte Thorsby, styreleder i Spellemann AS, i en pressemelding.

Endringene kommer som følge av en omfattende revidering, basert på innspill fra tidligere jurymedlemmer og representanter fra bransjen.

Nye priser

I tillegg til endringene innføres også Årets produsent som fast pris, Årets musikkvideo vender tilbake etter to års pause, og Årets hit har blitt omdøpt til Årets låt – med sterkere vekt på radiospilling og salg. Komponistprisen får i samarbeid med TONO nytt navn og skal hete TONOs komponistpris. Årets album er ny for året og skal deles ut til et album som har utmerket seg, uavhengig av sjanger.

Videre beskrivelser av juryordning og juryinstrukser er tilgjengelig på www.spellemann.no

