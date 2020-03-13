Bilde fra Infernofestivalen 2019, konsert med Dimmu Borgir. Årets Inferno var en av mange festivaler som ble avlyst

Inferno 2020 avlyst – men neste år er under full planlegging

13.03.2020
Guro Kleveland

– Vi opplever full støtte over hele linja, sier Infernos Jan-Martin Jensen.

Torsdag kveld ble det klart at også Infernofestivalen og -konferansen er avlyst på grunn av restriksjoner fra myndighetene. På nettsidene sine skriver festivalen at det under disse omstendighetene «ikke er noen mulighet for å få Inferno til å skje i år».

Men hva med neste år, spør festivalen retorisk, før svaret kommer: Inferno 2021 vil skje. Datoene er 1.–4. april. Sett det i kalenderen.

Inferno melder videre at de har hatt kontakt med bandene som skulle spille og tilbudt å flytte konsertene til neste års festival, noe alle band og artister på årets plakat vil undersøke mulighetene for å få til. I tillegg vil alle billetter for kjøpt for dette årets festival være gyldige til neste år, skriver Inferno, før meldingen avsluttes med We will be back! See you all next Easter in Oslo.

2020 er ikke bare året vi vil huske for de massive avlysningene og den usikre og vanskelige tiden under koronakrisen. I år skulle Infernofestivalen også feire 20-årsjubileum.

Inferno er landets lengstlevende metalfestival. Den har vært arenaen for hundrevis av band gjennom årene, både store, internasjonale navn og de mer uetablerte – og ikke minst vært arenaen for gjennombrudd for mange av disse. Festivalen er også en viktig møteplass for den internasjonale profesjonelle metalmusikkbransjen, med konferansen og nettverksarenaen Inferno Music Conference som en sentral del.

Ballades redaktør ringte Infernos bookingsjef, Jan-Martin Jensen, for å høre om feiringen også utsettes til neste år – begge i koronakarantene etter å ha deltatt på arrangementet «Embassy Unplugged: Metal from Norway» på den norske ambassaden i Berlin for en uke siden.

Fra Embassy Unplugged: Metal from Norway på Nordische Botschaft, den nordiske ambassaden, i Berlin 5. mars 2020. Her er Jan-Martin Jensen fra Inferno og Silje Wergeland, styreleder for Beyond the Gates i Bergen, i et samtalepanel. (Foto: Guro Kleveland)

– Vi skal absolutt feire, sier Jensen ettertrykkelig. – Vi skal lage den beste festivalen vi klarer å få til, det er det viktigste. Men nå er det også sånn at festivalen neste år uansett vil være den 20. festivalen i rekka – så jo, det må vi feire!

Han og resten av festivalteamet har hatt travle dager den siste uka.
– Vi har fått med oss 22 band av 40 over til neste år, forteller han, – det er bare to som foreløpig har sagt de ikke kan, resten jobber med å finne ut av mulighetene. Også på konferansedelen av programmet er det mange som vil stille på neste års festival. Vi hadde ikke forventet at så mange som over halvparten blir med over til neste år, og at de har kunnet svare så fort, sier Jensen. – Vi opplever full støtte over hele linja.

Relaterte saker

Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway) til venstre, Gry Bråtømyr (Norsk jazzforum) til høyre

Koronasituasjonen: Music Norway justerer praksis for utbetalinger

Music Norway justerer praksis i retningslinjene for sine tilskuddsordninger som følge av koronasituasjonen.

Krisemøte hos Norske Konsertarrangører 10. mars 2020 med organisasjoner fra norsk musikkbransje

Koronasituasjonen: Musikkbransjen mobiliserer

Følgene av myndighetenes pålegg og anbefalinger er katastrofale for en hel næring. Vi i de norske bransjeorganisasjonene og våre medlemmer...

Kultur og likestillingsminister Abid Q. Raja

Kultur- og likestillingsministeren vil ikke kreve tilbake tilskudd

– Jeg er glad for at statsministeren i dag har presentert viktige tiltak som regjeringen vil gjennomføre som følge av...

Flere saker

Mona Fimreite

Mona Fimreite får toppjobb i The Orchard

Mona Fimreite går fra oppkjøpte Phonofile til å lede den europeiske markedsavdelingen i selskapet.

Grå seter: spesialsydde setetrekk som viser hvor mange som kan sitte i salen under pandemien. Nå tror flere kulturhus at de også må plukke ut dem med bostedadresse utafor egen kommune og pusle salene sammen på nytt. Sal i Arendal kulturhus.

Kulturhus om ny kommuneregel: – Umulig å kontrollere

– Full nedstenging hadde vært lettere å forholde seg til. Det sier en av kulturhussjefene om at kulturarrangement nå ikke...

Fra Asker I midten den amerikanske låtskriveren og produsenten Kipp Williams.

Vil lage låter som selger

Asker Music Expo Song Camp satser på lokale talent og kommersiell popmusikk.