Vasily Petrenko

Russiske Vasily Petrenko var sjefdirigent for Oslo-Filharmonien (OFO) i syv år. Han erklærte 1. mars at han avlyser alt samarbeid med Russland "inntil fred er gjenopprettet".(Foto: Stillbilde fra OFOs konsertopptak)

AktueltMusikken og livet

Tidligere sjefdirigent for Oslo-Filharmonien avbryter alt samarbeid med Russland

Publisert
02.03.2022
Skrevet av
Guro Kleveland

Russiske Vasily Petrenko, som var sjefdirigent for Oslo-Filharmonien (OFO) i syv år, har erklært offentlig at han avbryter alt samarbeid med Russland til fred er gjenopprettet. – Stemmene som taler Russlands ledelse imot er i denne tiden svært viktige, kommenterer OFOs Ingrid Røynesdal.

– I går publiserte vår tidligere sjefdirigent, russiske Vasily Petrenko, et offentlig innlegg hvor han tydelig fordømmer Russlands invasjon. Han har også stanset sine kunstneriske engasjementer i Russland, skrev administrerende direktør for Oslo-Filharmonien, Ingrid Røynesdal, i sosiale medier tirsdag kveld. Hun innleder meldingen med støtteerklæringen en rekke norske kulturinstitusjoner har sluttet seg til.

– Stemmene som taler Russlands ledelse imot er i denne tiden svært viktige, kommenterer Røynesdal, og ønsker samtidig Vasily Petrenko velkommen tilbake til Oslo – for første gang siden pandemien –  16. og 17. mars, da han skal dirigere to konserter med musikk av Ethel Smyth, George Gershwin og William Walton.

Ingrid Røynesdal, administrerende direktør i Oslo-Filharmonien (Foto: CF Wesenberg, Kolonihaven.no)

Erklæringen fra Vasily Petrenko lyder slik, og ble først publisert på hans egen hjemmeside:
The tragedy unfolding in Ukraine is already one of the greatest moral failures and humanitarian disasters of our century. The historic and cultural ties between the Russian and Ukrainian peoples, of which I am proud, can never be used to justify Russia’s invasion.

In response to these terrible events, I have decided to suspend my work in Russia, including all future commitments as Artistic Director of the State Academic Symphony Orchestra of Russia ‘Evgeni Svetlanov’, until peace has been restored. I believe in the promotion of friendship and understanding across all boundaries. Peace must be restored as soon as possible.

(Norsk oversettelse)
Tragedien som utspiller seg i Ukraina er allerede et av de største moralske nederlagene og humanitære katastrofene i vårt århundre. De historiske og kulturelle båndene mellom det russiske og det ukrainske folk, som jeg er stolt av, skal aldri brukes til å rettferdiggjøre Russlands invasjon. 

Som en reaksjon på disse fryktelige hendelsene har jeg besluttet å avbryte mitt arbeid i Russland, inkludert alle fremtidige forpliktelser som kunstnerisk leder for The State Academic Symphony Orchestra of Russia «Evgeni Svetlanov», inntil fred er gjenopprettet. Jeg tror på å fremme vennskap og forståelse på tvers av alle grenser. Fred må gjenopprettes så snart som mulig. 
(Ballades oversettelse)

invasjonOslo-FilharmonienrusslandUkrainaVasily Petrenko

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

