Ballade dekker Bylarm 2019

Raske anmeldelser, talentspotting, debatt om kulturmeldinga og låtskriverprat med Preus, Wildhagen og Schreiner.

Ballade vil dekke Bylarm 2019s konserter og seminarer, i tillegg til å samarbeide med aktører i musikklivet om et panel og en samtale på konferanseprogrammet.

Ballades fokus og prioriterte områder er norsk musikk og musikkliv, men også aspekter i og ved musikkfeltet som er del av det – for eksempel teknologien. På bakgrunn av dette har vi valgt ut konserter, seminarer og annet å dekke under årets Bylarm.

Ballade kommer til å være godt synlig tilstede på våre ulike flater: På ballade.no, i Ballades sosiale medier og gjennom Balladepodden. Vi håper leserne og følgerne våre vil finne stoffet fra Bylarm 2019 både nyttig og interessant.

En av Ballades journalister på Bylarm er Siri Narverud Moen. Narverud Moen har skrevet for Dagsavisen, Drammens Tidende og som frilanser. Hun har jobbet som musikkjournalist i NRK i en årrekke, blant annet som programleder i Urørt og anmelder/reporter i Lydverket.

Siri Narverud Moen startet Music Norways kontor i Berlin, har jobbet for Slottsfjellfestivalen, og har nå deltidsstilling som kommunikasjonsrådgiver ved Bærum Kulturhus. Hun har dessuten startet to kvinnelige DJ-kollektiv, og det hender fortsatt at hun spiller popmusikk som DJ Narva på utvalgte utesteder.

Siri Narverud Moen skal ikke bare dekke Bylarm for Ballade: Vi er veldig glade for å kunne annonsere at fra 1. april og i et år framover skal Narverud Moen jobbe i Ballades redaksjon i 50 %, så i året som kommer vil Ballade-leserne kunne møte henne jevnlig, både på våre digitale flater og ute i musikkfeltet.

Anmeldelser

I år vil Ballade prøve ut en annen form for anmelderi. Siden showcasekonserter alltid møter publikum (og musikkbransje, ikke minst) på en annerledes måte enn andre konserter, har vi tenkt igjennom utvalg og form på forhånd.

Noen av premissene er disse:

– å fange opp noen av de mange som har grunn til å forvente at en Bylarm-showcase kan utgjøre et springbrett til noe viktig i en artistkarriere. Naturlig nok vil vi satse på en del av navnene som har høye forventninger til seg i forkant. Men vi vekter det også mot

– relevans,

– originale ideer og nyskapning,

– hvordan forhåndsinntrykket vårt er av hvilken tidsånd de fanger,

– bredde og representasjon.

De aller fleste konsertanmeldelsene vi publiserer skal speile showcasenes korte formater, samt festivalens raske der-og-da-opplevelse.

– Å anmelde, i hovedsak, up-and-coming-artister kan være litt spesielt, sier Narverud Moen.

– En ting er festivalen som praktisk ramme, se for deg at du ramler inn fra køen fordi du hastet fra en annen kort konsert som nettopp slutta; du må være raskt på plass og fange og formidle inntrykk fra der og da. Dessuten kan det være brutalt å være dønn ærlig dersom noen skulle vise seg å være veldig langt unna sitt potensial som artist. Heldigvis har nesten alle som fortjener å stå på en Bylarm-scene alltid noe interessant ved seg, også når ikke alt er 100 % på stell, og det er det jeg vil prøve å fokusere på som anmelder, sier hun.

Kulturmeldingen og framtidas kulturliv

Det var store forventninger til den første kulturmeldingen på 15 år da «Kulturens kraft – en kulturpolitikk for framtida» ble lansert i november 2018.

Musikkfeltet har særlig etterlyst konkrete satsinger og tiltak, sektorspesifikke strategier og en større debatt om hva som står på spill i kulturlivet med signalene meldinga sender. Hva kan eller bør kulturmeldinga bety for musikklivet?

I panelet sitter Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører, Gry Bråtømyr, daglig leder i Norsk jazzforum, Freddy Øvstegård, kulturpolitisk talsperson i SV og Stortingsrepresentant og Hallstein Bjercke, bystyrerepresentant for Venstre Oslo. Debattleder er Kjersti Vikør, daglig leder i Kulturmeglerne.

Debatten er et samarbeid mellom Ballade og Bylarm.

Låtskriverprat

Veteranen Anne Grete Preus og den mer nyetablerte Fay Wildhagen møtes fredag formiddag til samtale om sine arbeidsmetoder, prosjekter de jobber med og hvor de henter inspirasjon fra.

Deres felles beundring for hverandre, samt lidenskap for gitar, førte til at de utviklet et nært vennskap. Samtalen ledes av Knut Schreiner.

Låtskriverpraten sendes i Balladepodden, og Schreiner er Ballades gjestejournalist for samtalen. Låtskriverpraten er et samarbeid mellom NOPA, Bylarm og Ballade.

