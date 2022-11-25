Arve Tellefsen på Jacob von der Lippes lanseringsfest, klangkveld, plateslipp: – Vi fiolinister er veldig opptatt av klang.

(Foto: Ole Onstad)

Fiolinbyggerens drøm samlet på plate

25.11.2022
Siri Narverud Moen

Fullt fokus på fiolin. Instrumentbyggeren og musikerlegenden snakker klang.

– Vi fiolinister er veldig opptatt av klang. Vi har jo instrumentet inni halsen, rett over hjertet. Det er veldig forskjell på instrumenter. Vanligvis spiller jo jeg på en veldig gammel fiolin, fra 1742. Når jeg spiller på Jacob von der Lippes fiolin er den bare tre år gammel. Jeg forsøker å finne den spesielle klangen som er naturlig for akkurat den fiolinen jeg spiller på der og da, men det blir nok fiolinistens klang som bryter igjennom. Det er jo jeg som fører fiolinbuen, og buestrøket er svært viktig når det gjelder selve klangen. Det sier fiolinlegende Arve Tellefsen til Ballade. Tellefsens nyeste fiolin er bygget av Jacob von der Lippe.

Klang er den virkelige motivasjonen for å bygge instrumenter, skriver instrumentmakeren til Ballade: Kan en spesiell klangfarge gå igjen i flere instrumenter bygget av den samme granstokken og av den samme fiolinbyggeren? Hvordan fremhever akustikken i svært forskjellige rom klangen i de samme instrumentene?

Arve Tellefsen spiller på Kunstnernes Hus på plateslipp av Sculpted Sounds. (Foto: Ole Onstad)

I år startet von der Lippe sitt eget plateselskap. Første utgivelse Sculpted Sound kommer på LP, CD og digitalt i dag fredag. Alle instrumentene som spilles på er bygget av samme fiolinbygger – ham selv. Ti liveopptak, med Arve Tellefsen og andre musikere, der noen av dem spilte og snakka på lanseringa på onsdag.
– Det ble en strålende lansering der publikum satt ytterst på stolene i to timer mens vi nerdet intenst om klang. Vakkert! For meg er det viktig å sette fokus på selve klangen, som utgjør kjernen i musikken, beskriver Jacob von der Lippe.

Jacob von der Lippe (t.v.) med sin «fiolincast» onsdag kveld: Idunn Lohne, Guttorm Andreasen (moderator), Maren Elle, Are Brean og Arve Tellefsen. (Foto: Ole Onstad)

Von der Lippe er også stolt av historien om instrumentene, som man kan se i en 12 siders booklet med forord skrevet av forfatter Edvard Hoem. Opptaket med Tellefsen er fra en festival von der Lippe arrangerte i 2020, i koronaperioden: – Jeg har bygget to fioliner for ham, én i 2002 og den siste i 2019.

– Jacobs fiolin er veldig god. Men annerledes enn min.

På plata spiller Tellefsen «En Moders Bøn» skrevet av nok en av Norges superfiolinister, Ole Bull:
– «En Moders Bøn» er en veldig vakker melodi som Ole Bull skrev, en hyllest til en mor som ba for sine barn. Den er ikke så kjent, men den er noe av det fineste han har komponert, sier Arve Tellefsen.

Plata Sculpted Sound gis ut av instrumentbyggeren selv. (Foto: Ole Onstad)

