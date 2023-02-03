Til Ghana for å bivåne den vestafrikanske musikkeksplosjonen

– Det er et historisk skifte som skjer akkurat nå. Afrikansk kunst og kultur skyter fart på et nivå som ikke har skjedd tidligere. Nora Mamdu (tidligere Universal) reiste til Accra for å lære om nye spilleregler.

Over tre dager har ballade.no fokus på den eksploderende afrobeats-scenen – som egentlig er et gedigent mangfold av scener og sjangerblandinger. På tampen av 2022 reiste Nora Mamdu – inntil nylig A&R i Universal Music Norge, nå frittstående konsulent i musikkprosjekter, til den ghanesiske hovedstaden Accra. På oppdrag for Music Norway, kartlegger hun nettverk og muligheter der, blant annet ved å delta på festivalen Afro Future og dennes fagprogram. Nora innehar også tittelen endringsagent for Music Norway.

– Afrochella – som nå heter Afro Future – i Accra på tampen av 2022: Hvorfor var det viktig og nyttig å være der?

– På et profesjonelt nivå var det nyttig å være der fordi Accra forvandles til et internasjonalt knutepunkt for musikkbransjen i desember. Siden 2019 har det også vært en markant vekst i antall tilreisende, spesielt unge profesjonelle innen kreative bransjen, på grunn av kampanjen «The Year of Return». Kampanjen markerte at det var 400 år siden det første slaveskipet kom frem til Amerika, og oppfordret den afrikanske diasporaen over hele verden til å reise «hjem» og knytte forbindelser på kontinentet, samt og investere og bygge der.

Mange av temaene i panelene under konferansedelen handlet om at lignende popularitetstrender tidligere kunne ende i utbytting. Og om hvordan gå fram annerledes denne gang for å unngå skjevfordelinger.

– Nå er det avgjørende å få opp strukturer som gjør at inntektene finner veien tilbake til de opprinnelige opphaverne og miljøene de kommer fra. Hvordan dette skal skje på kan være mange veier, men jeg tror på samarbeid og et lengre perspektiv enn å bare se den rådende trenden. Det er viktig at definisjonsmakten ikke ligger i Europa eller Nord-Amerika. Vi har fortsatt en del å gå på der, sier Nora til ballade.no.

– På et personlig nivå var det viktig å reise for å bli inspirert og møte likesinnede, og få ny driv til å fortsette å bygge og streve etter et bredere mangfold innenfor musikkbransjen, både her hjemme og på et internasjonalt nivå. Det er også et historisk skifte som skjer akkurat nå, internett knytter oss alle enda tettere sammen og man ser at afrikansk kunst og kultur skyter fart internasjonalt på et kommersielt nivå som ikke har skjedd tidligere. Afrikansk musikk på afrikanske premisser, og hvor «third culture kids» tar eierskap og del i den kulturelle utviklingen. Jeg reiste for å bevitne og ta del i det, skriver hun til Ballade.

– Hva observerte du som er gode erfaringer for en som vil være oppdatert på musikkbransjen framover?

– Den teknologiske utviklingen innenfor musikkbransjen har gjort den mer demokratisk, og ressurser definerer ikke lenger like tydelig hvem som slår gjennom. Med denne utviklingen følger også nye spilleregler, og det viktigere enn noensinne å være autentisk i kommunikasjonen med fansen sin og forsøke å skille seg ut i mengden. Her har vi her hjemme litt å gå på. Det er viktigere å ha 100 fans som deler, møter opp, lytter og er aktive, enn å ha 10 000 passive lyttere, det skiller hvem som får kulturell relevanse fra resten.

