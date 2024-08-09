Hanne Eidsvåg Andersen

Hanne Eidsvåg Andersen starter i jobben som direktør for Bergen Nasjonale Opera i oktober.(Foto: Motiejus Kurmis)

Hanne Eidsvåg Andersen ny direktør for Bergen Nasjonale Opera 

09.08.2024
- Red.

– Jeg ser frem til å fortsette det gode arbeidet Bergen Nasjonale Opera har gjort med å etablere en opera på Vestlandet, sier den nye direktøren.

Jeg ser frem til å fortsette det gode arbeidet Bergen Nasjonale Opera (BNO) har gjort med å etablere en opera på Vestlandet. I en usikker og omskiftelig tid er det særdeles viktig å tenke samarbeidende prosjekter, og BNO er et viktig omdreiningspunkt i så måte. BNO skal fortsette sitt viktige arbeide med å fremme både nasjonale og internasjonale musikere, samt legge til rette for å gi nye talenter en profesjonell arena, og jeg gleder meg til å bli en del av det hele, sier den nye direktøren.

Hanne Eidsvåg Andersen kommer fra stillingen som administrasjonssjef ved Haugesund Teater, og har lang erfaring både fra kulturlivet og offentlig forvaltning. I tillegg har hun vært utøvende musiker og har hatt ulike styreverv i musikkrelaterte selskaper.

Direktøren rapporterer til BNOs operasjef, Eivind Gullberg Jensen.

Det ble en spennende og krevende avslutning på sesongen, da vi brått var nødt til å finne noe så viktig som en ny direktør, forteller Eivind Gullberg Jensen, operasjef ved BNO.
Jeg var derfor svært glad og takknemlig da Hanne Eidsvåg Andersen dukket opp på søkerlisten, som med sin erfaring fra tilsvarende rolle ved Haugesund Teater og store pasjon for musikk viste seg å være et selvskrevet valg. Velkommen tilbake til musikken, Hanne – vi gleder oss til å få deg med på laget i det givende arbeidet med å formidle opera til Bergen og hele Vestlandet.

Hanne Eidsvåg Andersen starter i jobben ved Bergen Nasjonale Opera i oktober.

 

Bergen Nasjonale OperaEivind Gullberg JensenHanne Eidsvåg Andersen

Flere saker

RYSSEVIK BJØRNSTAD DOBBEL

Film og lydbok vant kampen om tida vår: Hva nå, musikkbranjse?

Forsiktig optimisme: Disse utfordringene står i kø mens og etter at konsertmarkedet får kommet i gang igjen.

Utsnitt av Serendipfestivalens logo

Serendip på Norges musikkhøgskole

13. – 16. februar arrangerer andreårsstudentene på jazzlinja ved Norges musikkhøgskole festivalen Serendip.

Mortiis

Ballade Video VII: Gamle og nye fremtider

Fra rulleskøyter til mørke kjellere.