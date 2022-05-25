Arvid Skancke Knutsen og Thor Gotaas

(Foto: Knut Utler)

Helteskurker, taterblod og vandrehistorier: Hør Thor Gotaas om skillingsviser

25.05.2022
- Red.Arvid Skancke-Knutsen

Møt skurker og helter fra ganske nær fortid når Ballade radio vandrer sammen med de gamle skillingsvisene.

Vandrehistorier og vandrerhistorier: Sammen med Riksscenen og musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen inviterte Ballade til samtale om skillingsvisene i historien. Fram til trykte (og seinere kringkastede) massemedier ankom, var de kjempepopulære i Europa, og fylte mange funksjoner i menneskenes liv. Den enormt produktive forfatteren og folkeminnegranskeren Thor Gotaas ser for eksempel på hvordan samtida så på utstøtte folk, og hva skillingsvisene fortalte om dem.

Gotaas: – Mange av de kriminelle som ble satt inn, ble satt inn i første omgang for småkriminalitet. Jeg skriver om en som starta som duetjuv, for eksempel. Men også livsførsel var kriminalisert.

Skancke-Knutsen: – Jeg skal sitere fra en veldig kjent vise: Tatervise ved bålet, skrevet av Vilhelm Dybwad til et teaterstykke satt opp i Christiania.
Gotaas: – Bokken Lassen spilte der!
– Var deg vel for ildens prakt
Før du vet, så er du i dens makt
Hold deg vekk
Kom aldri fantens telt for nær
stakkars den som får en taterjente kjær

Gotaas: – Det ble sagt at taterjenter kunne forhekse menn med øya. De kunne forhekse dem til vandringstrangen, så de mista lysta til å bo fast. Dette var medfødt, trodde man, det begynte å boble i blodet …

Hør om resten av sammenhengene, om hvordan tatermytene ble opprettholdt, hvilken rolle Alf Prøysen etter hvert fikk, og hva det har med nyutgitt norsk musikk å gjøre, i podkastsamtalen tatt opp «live on tape» før bandet Stampestuen spilte sin moderne skillingsvisemusikk:

Hør i Apple podkaster her.

Hør på Spotify her.

Hør på Soundcloud:

https://w.soundcloud.com/player/?visual=true&url=https%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F1274313130&show_artwork=true&maxheight=750&maxwidth=500

Relaterte saker

Annbjørg Lien og Guro Kleveland i samtale på Riksscenen 19 feb

Ballade radio: Live-samtale med Annbjørg Lien

Annbjørg Lien ble intervjuet av Ballade på scenen etter releasekonserten for plata «Janus» på Riksscenen i februar. Hør om Liens...

Gjest Baardsen slik han framstilles av ukjent kunstner i selvbiografi.

Forbrytelse, straff og nyhetsformidling: Thor Gotaas i samtale om skillingsviser og fordums forbryteres dramatiske liv

Ballades Arvid Skancke-Knutsen møter folkeminnegransker og forfatter Thor Gotaas til live-samtale om utenforskap, dramatiske livsløp og storsamfunnet – og om...

Skillingsvisen om hjalmar og hulda red

En forsømt kulturarv: Bøker om skillingsviser formidler helt ny historie om gårsdagens greatest hits

Stort forskningsprosjekt og to bokverk setter flomlys på norsk og skandinavisk popmusikk fra 400 år tilbake. Vi får ny innsikt...

Ridder Brynnings Vise om hans kærlighed,

– Skillingsvisene forteller historien nedenfra

Forbrytermyter! Med kule typer! Fra satire til elskovssyke riddere og datidas konpirasjoner: – Folk har hatt de samme hitlåtene, på...

Sverre Knudsen har laget en musikalsk tidslinje av Ways of Seeing saken. rettsaken mot Tor Mikkel Waras samboer starter tirsdag

Sverre Knudsen med sang om «Bombe-Laila» og Ways of Seeing

WAYS OF SEEING-RETTSSAK STARTER: Husker du hvor surrealistisk hvert nye kapittel i Wara-/Ways of Seeing-historien var? Musiker Sverre Knudsen har...

Flere saker

Arkivbilde Bærum spellemannslag

25 år med hardingfelespilling i Bærum

Bærum spellemannslag har kanskje en del gjennomtrekk, men samler fortsatt folkemusikkinteresserte i Oslo-området.

Therese Ulvan som barn (singelcover)

Ballade video: Drømmer om barndommen

Super sommermeny med musikkvideoer fra Levina Storåkern x 2, St. Niklas, Quarter Wolf, Hamstermann, El Cartel, Therese Ulvan, STORM & Fixation,...

Andreas Ulvo Foto: Andreas Ulvo

Gamle låter på nye måter

Intuisjon er det viktigste verktøyet når pianist og komponist Andreas Ulvo finner sin plass i andres låter, enten det er...