Helteskurker, taterblod og vandrehistorier: Hør Thor Gotaas om skillingsviser

Møt skurker og helter fra ganske nær fortid når Ballade radio vandrer sammen med de gamle skillingsvisene.

Vandrehistorier og vandrerhistorier: Sammen med Riksscenen og musikkjournalist Arvid Skancke-Knutsen inviterte Ballade til samtale om skillingsvisene i historien. Fram til trykte (og seinere kringkastede) massemedier ankom, var de kjempepopulære i Europa, og fylte mange funksjoner i menneskenes liv. Den enormt produktive forfatteren og folkeminnegranskeren Thor Gotaas ser for eksempel på hvordan samtida så på utstøtte folk, og hva skillingsvisene fortalte om dem.

Gotaas: – Mange av de kriminelle som ble satt inn, ble satt inn i første omgang for småkriminalitet. Jeg skriver om en som starta som duetjuv, for eksempel. Men også livsførsel var kriminalisert.

Skancke-Knutsen: – Jeg skal sitere fra en veldig kjent vise: Tatervise ved bålet, skrevet av Vilhelm Dybwad til et teaterstykke satt opp i Christiania.

Gotaas: – Bokken Lassen spilte der!

– Var deg vel for ildens prakt

Før du vet, så er du i dens makt

Hold deg vekk

Kom aldri fantens telt for nær

stakkars den som får en taterjente kjær

Gotaas: – Det ble sagt at taterjenter kunne forhekse menn med øya. De kunne forhekse dem til vandringstrangen, så de mista lysta til å bo fast. Dette var medfødt, trodde man, det begynte å boble i blodet …

Hør om resten av sammenhengene, om hvordan tatermytene ble opprettholdt, hvilken rolle Alf Prøysen etter hvert fikk, og hva det har med nyutgitt norsk musikk å gjøre, i podkastsamtalen tatt opp «live on tape» før bandet Stampestuen spilte sin moderne skillingsvisemusikk:

Hør på Soundcloud:

