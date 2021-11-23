Ny internasjonal sangkonkurranse til kulturbyen Bodø

Aria Borealis Bodø heter konkurransen som vil samle noen av verdens fremste tidligmusikksangere til den europeiske kulturhovedstadsbyen Bodø i 2022.

Det er først i 2024 at Bodø er europeisk kulturby, men denne nye, internasjonale sangkonkurransen starter opp med en ni dagers festival i Bodø fra 24. juni til 2. juli 2022.

Direktør i Stormen Konserthus, Rasmus Adrian, sier i en pressemelding at de forventer at festivalen vil samle flere hundre musikere og sangere til konkurranseuken, og at det vil «yre med klassisk musikk i byen»: – Dette er første gang en slik konkurranse finner sted i en arktisk by, noe som vil gi en magisk ramme rundt konkurransen, mener Adrian.

Framfor å dyrke den mer stressende og hensynsløse formen som preger en del av samtidens sangkonkurranser, ønsker arrangørene av Aria Borealis Bodø å finne de beste sangerne gjennom en konkurranse der kunstnerisk samarbeid står sentralt, og der musikalske uttrykk spiller hovedrollen, forteller de på nettsidene sine.

Aria Borealis Bodø vil arrangeres annethvert år, og er åpen for sangere med alle stemmetyper, født i 1987 eller senere, melder de på nettsidene.

– Dette vil sette Norge på kartet kulturelt, og det vil være et sterkt bidrag til Bodø som kulturhovedstad når konkurransen gjentas i 2024, sier direktøren.

Konkurransen arrangeres av Stormen Konserthus i samarbeid med de fire nordiske barokkensemblene Concerto Copenhagen, Finsk Barokkorkester, Drottningholms Barockensemble og Barokkanerne.

Juryen består av den engelske sopranen Dame Emma Kirkby, den norske regissøren Stefan Herheim, cembalist og kunstnerisk leder for Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen, den finske sopranen Tuuli Lindeberg og tenoren Anders J. Dahlin fra Sverige.

Påmeldingsfrist er 15. januar 2022.