Aria Borealis sang tidligmusikkonkurranse

Kunstnerisk samarbeid og musikalske uttrykk står sentralt i sangkonkurransen Aria Borealis Bodø, som arrangeres for første gang i juni 2022. (Foto: Illustrasjonsbilde fra Aria Borealis Bodø)

AktueltKunstmusikk

Ny internasjonal sangkonkurranse til kulturbyen Bodø

Publisert
23.11.2021
Skrevet av
- Red.

Aria Borealis Bodø heter konkurransen som vil samle noen av verdens fremste tidligmusikksangere til den europeiske kulturhovedstadsbyen Bodø i 2022.

Det er først i 2024 at Bodø er europeisk kulturby, men denne nye, internasjonale sangkonkurransen starter opp med en ni dagers festival i Bodø fra 24. juni til 2. juli 2022.

Direktør i Stormen Konserthus, Rasmus Adrian, sier i en pressemelding at de forventer at festivalen vil samle flere hundre musikere og sangere til konkurranseuken, og at det vil «yre med klassisk musikk i byen»: – Dette er første gang en slik konkurranse finner sted i en arktisk by, noe som vil gi en magisk ramme rundt konkurransen, mener Adrian.

Framfor å dyrke den mer stressende og hensynsløse formen som preger en del av samtidens sangkonkurranser, ønsker arrangørene av Aria Borealis Bodø å finne de beste sangerne gjennom en konkurranse der kunstnerisk samarbeid står sentralt, og der musikalske uttrykk spiller hovedrollen, forteller de på nettsidene sine.

Direktør i Stormen Konserthus i Bodø, Rasmus Adrian. (Foto: Stormen Konserthus)

Aria Borealis Bodø vil arrangeres annethvert år, og er åpen for sangere med alle stemmetyper, født i 1987 eller senere, melder de på nettsidene.
– Dette vil sette Norge på kartet kulturelt, og det vil være et sterkt bidrag til Bodø som kulturhovedstad når konkurransen gjentas i 2024, sier direktøren.

Konkurransen arrangeres av Stormen Konserthus i samarbeid med de fire nordiske barokkensemblene Concerto Copenhagen, Finsk Barokkorkester, Drottningholms Barockensemble og Barokkanerne.

Juryen består av den engelske sopranen Dame Emma Kirkby, den norske regissøren Stefan Herheim, cembalist og kunstnerisk leder for Concerto Copenhagen, Lars Ulrik Mortensen, den finske sopranen Tuuli Lindeberg og tenoren Anders J. Dahlin fra Sverige.

Påmeldingsfrist er 15. januar 2022.

Aria Borealis BodøBodø 2024 - Europeisk KulturhovedstadStormen konserthusTidligmusikk

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Stormen konserthus Foto: Big picture, Martin Losvik

Nordic Music Days til Bodø i 2019

Norsk Kompononistforening har for første gang valgt å legge den ambulerende internasjonale festivalen utenfor Oslo.

Leif Ove Andsnes spilte under åpningen av årets Nordland Musikkfestuke

Suksess for Nordland Musikkfestuke

Til tross for smitteverntiltak, publikumsbegrensning og innreiseutfordringer ble den 40. utgaven av Nordland Musikkfestuke en suksess, melder arrangørene.

Episode

Tidligmusikk for generasjon YouTube

Det gikk ikke helt som man håpte. Barokkfest rakk bare to konserter før det fordømte viruset igjen knuste drømmen om...

Norsk Barokkorkester på Operaens Scene Foto: Andreas Johnson

Tidligmusikk som kulturpolitisk utfordring

Ny kulturmelding bør se på hvordan kulturhusene kan få midler til å sette opp konserter med klassiske ensembler, skriver Trond...

Bjarte Eike

– Interessen for tidligmusikk er dalende

Aldri før har det blitt delt ut mer penger til norske tidligmusikkensembler enn i 2016. Men interessen for stilen kan...

Flere saker

Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet

Frp: Urettferdig når kulturnæring får mer koronastøtte

Listhaug vil stoppe at regjeringa bevilger mer til kultur enn annen næring, i pandemien.

Paal Ritter Schjerven

Ny i NRK-jobben: Paal Ritter Schjerven

Vil lage korte, filmatiserte intimkonserter i NRKs nye TV-serie med konserter.

Bjarte Eike Ale House

BBC-produsert musikkfilm med Bjarte Eike og Barokksolistene vises på NRK

The Sunday Times kalte filmen «The Alehouse Sessions» for «one of music’s most exhilarating, anarchic projects». 12. november vises den...