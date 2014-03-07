Kunstmusikk

Vaage-opera til Luxembourg

07.03.2014
- Red.

17. og 18. mars vises «Nokon kjem til å komme» i Luxembourg.

«Nokon kjem til å komme» ble Ultimafestivalen i Oslo i 2000, er spilt inn med BIT20 Ensemble og ble utgitt på CD i 2004.

På engelsk har Jon Fosses tekst fått tittelen «Someone is going to come», og den fremføres sammen med Camille Kergers «Ein Mond aus kochender Milch», begge verk i regi av Bruno Berger-Gorski, med scenografi og kostyme av Thomas Dörfle, og under Markus Bieringers musikalske ledelse.

Forestillingen hadde sin tysklandspremiere på Phalztheater i Kaiserslautern 2. november 2013 og fremføres ved Théâtre National du Luxembourg 17. og 18. mars.

Relaterte saker

Knut Vaage

Ny opera av Knut Vaage og Jon Fosse

Opera Vest presenterer norsk urpremiere av «Nokon kjem til å komme» under Ultima 2000 i morgen. Forestillingen spilles i Oslo...

Nokon kjem til å komme/www.knutvaage.com

Nokon kjem til å komme

– Ny norsk opera på CD er ikke hverdagskost, og derfor er platelanseringen av Knut Vaages opera «Nokon kjem til...

Fra åpningsseremonien til Festspillene i Bergen

Festspillenes forviklinger

KOMMENTAR: Festspillene i Bergen skulle skape linjer i programmet med kategoriene Fornøyelser, Forbindelser og Forstyrrelser. I stedet er det blitt...

Flere saker

Illustrasjonsbilde

Midlertidig løsning for pensjon i kultursektoren

Ordningen inkluderer blant annet kjønnsnøytral og livsvarig pensjon. Avtalen skal gjelde frem til reforhandling i 2018.

Skjermbilde 2022 12 12 kl. 13.32.31 (2)

Rural Tapes: Eit rikt, indre liv, heimedyrka i Grimstad

Men med internasjonale venner frå Dream Syndicate og R.E.M. Musikk du kan oppleve djupare og djupare for kvar gjennomlytting.

Moddi

Nordnorsk viseforum kan bli nedlagt

Mister støtten i reforhandlet kulturavtale mellom de nordnorske fylkeskommunene.