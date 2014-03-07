Vaage-opera til Luxembourg
17. og 18. mars vises «Nokon kjem til å komme» i Luxembourg.
«Nokon kjem til å komme» ble Ultimafestivalen i Oslo i 2000, er spilt inn med BIT20 Ensemble og ble utgitt på CD i 2004.
Les også:
På engelsk har Jon Fosses tekst fått tittelen «Someone is going to come», og den fremføres sammen med Camille Kergers «Ein Mond aus kochender Milch», begge verk i regi av Bruno Berger-Gorski, med scenografi og kostyme av Thomas Dörfle, og under Markus Bieringers musikalske ledelse.
Forestillingen hadde sin tysklandspremiere på Phalztheater i Kaiserslautern 2. november 2013 og fremføres ved Théâtre National du Luxembourg 17. og 18. mars.
