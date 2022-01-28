Festspillene i Bergen: Lars Petter Hagen ny direktør

Komponist, kurator og kulturleder Lars Petter Hagen (46) blir direktør for Festspillene i Bergen. – Festspillene i Bergen er et fyrtårn blant verdens festivaler, sier han.

Ballade skrev nylig om søkerlista til jobben som direktør for de tradisjonsrike Festspillene i Bergen, der seks søkere var unndratt offentlighet – to kvinner og fire menn. En av disse viser seg å ha vært Lars Petter Hagen; komponist, tidligere leder av Ultima og Ny musikk og nåværende utviklingssjef i Oslo-Filharmonien og rådsleder i Norsk kulturråd.

– Festspillene i Bergen er et fyrtårn blant verdens festivaler. Jeg ivrer etter å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort gjennom snart 70 år for å lage et ekstraordinært og egenartet festspill som kombinerer tradisjon og fornyelse med utgangspunkt i Bergens unike kulturliv og internasjonale orientering, sier påtroppende festspilldirektør Lars Petter Hagen (f. 1975) i en pressemelding fra Festspillene i Bergen.

Som komponist har Lars Petter Hagen skrevet verk for noen av verdens ledende orkestre og ensembler, og blant annet vunnet Arne Nordheims komponistpris og to Spellemann-priser. Han er også skribent, mentor og foredragsholder, opplyser Festspillene.

– Som festspilldirektør har man et enormt ansvar for en av de mest sentrale kulturinstitusjonene vi har i Norge. Etter å ha gått gjennom en ryddig og grundig ansettelsesprosess, er jeg nå trygg på at vi har funnet den beste kandidaten til jobben. Med bakgrunn i sitt eget kunstneriske virke og utstrakt erfaring fra mange ulike kulturinstitusjoner, er Lars Petter Hagen en helstøpt kunstnerisk og administrativ leder som vil løfte Festspillene i Bergen videre, sier styreleder Thorhild Widvey.

Hagen tiltrer som festspilldirektør senest 1. mai 2022 i et åremål på fire år.

Årets Festspillene i Bergen – de 70. i rekken – åpner 25. mai og varer til 8. juni.