Afrikansk musikkpris til bergensmusikerne Gutu Abera og Mira Thiruchelvam

– For en ære å bli anerkjent av Afrikas mest prestisjefylte pris! Mira Thiruchelvam er stolt av å være produsent og komponist for vinnerlåten. Men at hun er musikkens opphaver må hun ofte være veldig tydelig på.

Sanger Gutu Abera og komponist og fløytist Mira Thiruchelvam fra 9 grader nord vant søndag prisen Best African Jazz of the Year med sangen «Deemi». Thiruchelvam står bak komposisjon, melodi og produksjon, og spiller også bambusfløyte, cajon-tromme og congas. Gutu Abera har skrevet teksten og laget topline-melodien.

Se og hør musikkvideoen til prisbelønte «Deemi» her:

Abera og Thiruchelvam er begge bosatt i Bergen. Gutu Abera kom til Norge fra Etiopia da han var 18 år, og de to ble kjærester da de møttes i et felles oppdrag under Førdefestivalen i 2016, forteller Mira Thiruchelvam til Ballade i en hektisk morgenmelding på turné med Den kulturelle skolesekken. I dag er de to gift.

Hun produserer Aberas låter, forteller hun, som også vinnerlåten «Deemi». Men det kan være utfordrende å formidle:

— Jeg er veldig stolt av å være kvinnelig produsent og komponist for låten, men må ofte være veldig tydelig på det — det er ikke så mange som anerkjenner det.

Gutu Abera er kjent for å blande tradisjonell oromo-musikk med samtidige, moderne jazz-elementer. Oromo er den største folkegruppen i Etiopia, og Thiruchelvam forteller at prisen har betydning både på det afrikanske kontinentet og her hjemme. — Det undertrykte oromo-språket får en anerkjennelse nå. Og folk i Etiopia blir kanskje mer nysgjerrig på sjangeren, i tillegg til at de vil anerkjenne eksperimenteringsviljen. Vi har ikke så mange følgere i Norge, hittil har det vært mer lønnsomt å spille i Etiopia – det er dyrt å starte opp band i Norge, sier hun.

En rekke norske utøvere bidrar imidlertid på «Deemi», blant dem Kato Ådland, som står bak miksing og lyddesign i tillegg til å spille gitar og bass, Martin Wright Thorsen på trommer, Jonas Flemsæter Hamre på saksofon, Lyder Øvreåsen Røed på trompet og Erik Halvorsen på keyboard. Mastering er ved Iban Perez, og videoen er laget av Lencho Fikru Kenea.

All Africa Music Awards arrangeres årlig, og ble delt ut for åttende gang søndag 15. januar i den senegalesiske hovedstaden Dakar. Prisen skal belønne og feire musikalske verk, talenter og kreativitet rundt det afrikanske kontinentet og bidra til å fremme den afrikanske kulturarven, skriver Wikipedia.