De nordiske bransjetalentene 2019 er valgt ut

En jury fra nordisk musikkbransje har kåret 20 unge talenter fra Norden til vinnere av programmet «Nordic Music Biz´ Top 20 under 30».

Den nordiske musikkbransjen har også i år nominert bransjetalenter under 30 år. De nominerte kommer fra hele Norden, og nå har en jury plukket ut årets vinnere av programmet Nordic Music Biz´ Top 20 under 30.

Artister, låtskrivere og produsenter fra Norden dominerer hitlister over hele verden, og stadig blir nye talent dyrket frem og omfavnet av et globalt publikum.

En vital del i denne suksessoppskriften er teamene rundt artistene, og dette er det andre året at 20 unge, nye stemmer i bransjen blir trukket frem i «Nordic Music Biz´ Top 20 under 30».

Juryen har basert seg på disse arbeidsområdene, skriver Music Norway i en pressemelding: vekst i selskapet, karriereutvikling, anseelse i bransjen, innflytelse på bransjen i 2018, artistutvikling, innovasjon, konsertinntekter, salg, strømmetall, kampanjer og radio- og TV-dekning.

Juryledere var Jonas Holst, leder av Film og TV/Creative ved Universal Music Publishing Scandinavia, og Jenny Hermanson, administrerende direktør ved Spotify Nordics.

– Å få avgjøre Nordic Top 20 under 30 opplevde vi som både viktig og givende, forteller de.

– De nominerte fra alle de ulike feltene i den nordiske musikkbransjen er en stor påminnelse om hvor sterke vi er som industri, ikke bare med tanke på våre artister, musikere, låtskrivere og produsenter – men også aktørene bak scenen. Fra en lang liste med nominerte klarte vi å finne de 20 talentene vi anser å være de mest suksessfulle og inspirerende menneskene i bransjen akkurat nå. Ikke bare som nøkkelpersoner på et profesjonelt nivå i den nordiske musikkbransjen, men også som viktige rollemodeller for sine kolleger og som setter nye standarder.

– Vi tror disse 20 aktørene, med sine motiverende og innovative måter å arbeide og engasjere seg på, vil vise gode resultater gjennom å pushe musikkbransjen forover og inn i fremtiden. Som i fjor var det å velge Top 20 en utfordrende, morsom og givende prosess for juryen fra de fem nordiske landene. Våre felles jurymedlemmer og undertegnede er svært stolte av å få ta del i dette initiativet fra NOMEX og få muligheten til å fremheve og markere våre nordiske talent!, sier de to jurylederne.



Vinnerne er:

Ksenia «Kess» Jurjevna Petrova

Agent, Atomic Soul, Norway

Lasse Kinden Endresen

Agent, ACT Entertainment, Norway

Benjamin Fabio

Founder and manager, 777, Norway

Yunus Daar, Manager

Nora Collective, Norway

Anton Waltari

Rightsholder Relations, STIM, Sweden

Dan Karlström

Songwriter- & Producer Manager, Vivstilo

Jens Uhre Karlsson

Agent&Manager, BAEST/Skandinavian

Markus Boström

Associate lawyer, Ström, Sweden

Nicole O’Sullivan

Team Lead of the International Export team, Universal, Sweden

Olivia Hessel

Head of label & partner relations, TEN, Sweden

Aino-Maria Paasivirta

Fullsteam, Promoter, Finland

Rafael Elivuo

A&R Manager/producer/Director of Creative/Songwriter, Kaiku Songs, Finland

Nino Lintermo

A&R @ The Fried Music & Independent Artist Manager, Finland

Tina Jukarainen

artist manager and COO, Manage Me, Finland

Emil Byskov Valnert

Head of Brand Partnership, Warner, Denmark

Signe Tobiassen

A&R/ Artist manager/radio host/ label manager, Nelson Can/Sony/CPH College Radio, Denmark

Tim Brauner

Senior Director of A&R, Warner/Atlantic, Denmark

Unnsteinn Manuel Stefánsson

Label management/Radio director, Les Fréres Stefson/101derland, Iceland

Sigríður “Sigga” Ólafsdóttir

Festival director, Sónar Reykjavík, Iceland

Anna Ásthildur Thorsteinsson

Marketing manager, Iceland Airwaves, Iceland

Juryen bestod av:

Monica Santos (Upstage, NO), Manbir Plaha (Universal Music Norway, NO), Karoline Røed Tønnesen (Music Norway, NO), Jenny Hermansson (Spotify, SE), Jonas Holst (Universal Music Publishing, SE), Matilda Munthe Gottberg (Music Export Sweden, SE) Stefan Gejsing (Roskilde Festival , DK), Sarah Sølvsteen (Luger DK, DK), Carolina Echeverri (MXD, DK), Maria Rut Reynisdottir (Reykjavik Music City, IS), Steinthor Helgi Arnsteinsson (Sonar Reykjavik, IS), Bryndís Jónatansdóttir (Iceland Music, IS) Salla Vallius (Live FIN, FI), Miika Särmäkari (Rutilus Music, FI) and Riku Salomaa (Music Finland, FI).

Det er NOMEX som har tatt initiativ til prisen, og NOMEX består av de nordiske eksportkontorene for musikk: Export Music Sweden, Iceland Music Export, Music Export Denmark, Music Finland og Music Norway.