De nordiske bransjetalentene 2019 er valgt ut

En jury fra nordisk musikkbransje har kåret 20 unge talenter fra Norden til vinnere av programmet «Nordic Music Biz´ Top 20 under 30».
Den nordiske musikkbransjen har også i år nominert bransjetalenter under 30 år. De nominerte kommer fra hele Norden, og nå har en jury plukket ut årets vinnere av programmet Nordic Music Biz´ Top 20 under 30.
Artister, låtskrivere og produsenter fra Norden dominerer hitlister over hele verden, og stadig blir nye talent dyrket frem og omfavnet av et globalt publikum.
En vital del i denne suksessoppskriften er teamene rundt artistene, og dette er det andre året at 20 unge, nye stemmer i bransjen blir trukket frem i «Nordic Music Biz´ Top 20 under 30».
Juryen har basert seg på disse arbeidsområdene, skriver Music Norway i en pressemelding: vekst i selskapet, karriereutvikling, anseelse i bransjen, innflytelse på bransjen i 2018, artistutvikling, innovasjon, konsertinntekter, salg, strømmetall, kampanjer og radio- og TV-dekning.
Juryledere var Jonas Holst, leder av Film og TV/Creative ved Universal Music Publishing Scandinavia, og Jenny Hermanson, administrerende direktør ved Spotify Nordics.
– Å få avgjøre Nordic Top 20 under 30 opplevde vi som både viktig og givende, forteller de.
– De nominerte fra alle de ulike feltene i den nordiske musikkbransjen er en stor påminnelse om hvor sterke vi er som industri, ikke bare med tanke på våre artister, musikere, låtskrivere og produsenter – men også aktørene bak scenen. Fra en lang liste med nominerte klarte vi å finne de 20 talentene vi anser å være de mest suksessfulle og inspirerende menneskene i bransjen akkurat nå. Ikke bare som nøkkelpersoner på et profesjonelt nivå i den nordiske musikkbransjen, men også som viktige rollemodeller for sine kolleger og som setter nye standarder.
– Vi tror disse 20 aktørene, med sine motiverende og innovative måter å arbeide og engasjere seg på, vil vise gode resultater gjennom å pushe musikkbransjen forover og inn i fremtiden. Som i fjor var det å velge Top 20 en utfordrende, morsom og givende prosess for juryen fra de fem nordiske landene. Våre felles jurymedlemmer og undertegnede er svært stolte av å få ta del i dette initiativet fra NOMEX og få muligheten til å fremheve og markere våre nordiske talent!, sier de to jurylederne.
Vinnerne er:
Ksenia «Kess» Jurjevna Petrova
Agent, Atomic Soul, Norway
Lasse Kinden Endresen
Agent, ACT Entertainment, Norway
Benjamin Fabio
Founder and manager, 777, Norway
Yunus Daar, Manager
Nora Collective, Norway
Anton Waltari
Rightsholder Relations, STIM, Sweden
Dan Karlström
Songwriter- & Producer Manager, Vivstilo
Jens Uhre Karlsson
Agent&Manager, BAEST/Skandinavian
Markus Boström
Associate lawyer, Ström, Sweden
Nicole O’Sullivan
Team Lead of the International Export team, Universal, Sweden
Olivia Hessel
Head of label & partner relations, TEN, Sweden
Aino-Maria Paasivirta
Fullsteam, Promoter, Finland
Rafael Elivuo
A&R Manager/producer/Director of Creative/Songwriter, Kaiku Songs, Finland
Nino Lintermo
A&R @ The Fried Music & Independent Artist Manager, Finland
Tina Jukarainen
artist manager and COO, Manage Me, Finland
Emil Byskov Valnert
Head of Brand Partnership, Warner, Denmark
Signe Tobiassen
A&R/ Artist manager/radio host/ label manager, Nelson Can/Sony/CPH College Radio, Denmark
Tim Brauner
Senior Director of A&R, Warner/Atlantic, Denmark
Unnsteinn Manuel Stefánsson
Label management/Radio director, Les Fréres Stefson/101derland, Iceland
Sigríður “Sigga” Ólafsdóttir
Festival director, Sónar Reykjavík, Iceland
Anna Ásthildur Thorsteinsson
Marketing manager, Iceland Airwaves, Iceland
Juryen bestod av:
Monica Santos (Upstage, NO), Manbir Plaha (Universal Music Norway, NO), Karoline Røed Tønnesen (Music Norway, NO), Jenny Hermansson (Spotify, SE), Jonas Holst (Universal Music Publishing, SE), Matilda Munthe Gottberg (Music Export Sweden, SE) Stefan Gejsing (Roskilde Festival , DK), Sarah Sølvsteen (Luger DK, DK), Carolina Echeverri (MXD, DK), Maria Rut Reynisdottir (Reykjavik Music City, IS), Steinthor Helgi Arnsteinsson (Sonar Reykjavik, IS), Bryndís Jónatansdóttir (Iceland Music, IS) Salla Vallius (Live FIN, FI), Miika Särmäkari (Rutilus Music, FI) and Riku Salomaa (Music Finland, FI).
Det er NOMEX som har tatt initiativ til prisen, og NOMEX består av de nordiske eksportkontorene for musikk: Export Music Sweden, Iceland Music Export, Music Export Denmark, Music Finland og Music Norway.