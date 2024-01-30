Aktuelt

Teatrene og orkestrenes forening kritisk til kunstnerbeskrivelser

Publisert
30.01.2024
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Alternativ til alternativ kunstnermelding: Vil ikke ha innblanding i kunstneriske lederes beslutninger.

Etter at regjeringa beskrev kunstnernes arbeidsforhold i meldinga «Kunstnarkår» har flere organisasjoner i kulturfeltet villet korrigere og påvirke bildet som blir tegnet.

I forrige uke lanserte en rekke organisasjoner sin egen, alternative kunstnermelding. I «korrekset» sitt til regjering og storting ber kunstnerne blant annet om det de kaller en helhetlig kunstnerøkonomireform. Alternativ kunstnermelding kan leses her.

Nå har Norsk teater- og orkesterforening sendt ut sin kritikk av kritikken – de vil fylle på med det de mener er viktig, etter at alliansen bak Alternativ kunstnermelding altså kom med sin «korrektur».
– Det er oppsiktsvekkende at avsenderne av Alternativ kunstnermelding ikke synes å anerkjenne musikk- og scenekunstinstitusjonene som autonome kunstprodusenter. I stedet legitimerer de en sterkere politisk styring av kunsten og presenterer feilaktige påstander om institusjonene. Det skriver NTO i dag på sine nettsider, og i en pressemelding. De er kritiske til om rapporten som kunstnerorganisasjonene sendte til Stortinget 18. januar, lar scenekunsten stå fritt nok:
– Det tas til orde for at politikere skal pålegge teaterinstitusjonene som mottar statlig tilskudd å produsere én danseforestilling per sesong, samt at det opprettes åremålsstillinger for koreografer. Dette innebærer å overprøve de kunstneriske ledernes beslutninger og griper direkte inn i institusjonenes programmering og kunstneriske valg, og vitner om sviktende forståelse av hva armlengdeprinsippet betyr i praksis; Når én danseproduksjon skal inn, må én planlagt teaterproduksjon ut.

– Rapporten inneholder noen innspill som det er bred enighet om i kunstfeltet, og som NTO lett kan slutte seg til. Imidlertid tas det også til orde for sterkere politisk styring av kunsten, samtidig som det fremsettes feilaktige påstander og beskrivelser som vi ikke kan la stå uimotsagt, all den tid rapporten er et direkte innspill til Stortingets behandling av kunstnermeldingen med konkrete forslag til komitémerknader, skriver NTO – mer om deres synspunkter her.

De frie musikerne og de frivillige: I følge flere organisasjoner blir de hengende etter i regjeringas fordeling av penger.

Trettebergstuen setter i gang kunstnermeldinga på nytt

En lenge bebudet kunstnermelding kommer etter innspill som settes i gang nå. Kulturministeren vil se på følgene av usikker og...

Ome er ei forestilling av musiker Sivert Holmen og dansekunstner Silje Onstad Hålien.

«Kunstnarkår»: En melding med mangler

Kunstnermeldingen favner bredt i norsk kunst- og kulturliv, men har også flere direkte mangler, skriver Hans Ole Rian fra Creo....

Talsmann for popularmusikkskaperne, Ole Henrik Antonsen mener kunstnermeldinga ikke leverer.

Frykter at musikkmelding handler mest om offentlig finansierte: – For lite næring

Nopa-styreleder er skuffa og mener kulturministeren burde bestilt arbeid om musikkens kår med bedre forståelse for dem som driver næring...

Bugge Wesseltoft Foto: Egil Hansen

Bugge Wesseltoft: Vi kunstnere bør våge å bli inspirert av andre ideer

Jazzland-sjefen og musikeren starter plateselskapet OK World for å fremme mangfoldet av musikere bosatt i Norge – og bygge nettverk.

Trondheim Symfoniorkester har en pingvin som introduserer familiekonsertene. Pingvinen Bismarck, Lillesøsterkonsertene og filmkonserter for hele familien er prosjekter som stadig er i utvikling, og tilpasset barn i alle aldre.

Kvar sluttar kunsten og kvar byrjar resten av verda?

Kva skal ein ta tak i når ein skal forske på kunst og kultur i barn og unge sine liv?...

Stian Westerhus under feiringen av Notam 25 år lørdag 23. november i Kunstnernes hus, Oslo

Notam 25 år: musikken har fått selskap

Det har blitt unaturlig å tenke én sektor, mener senterets leder Christian Blom.