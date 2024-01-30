Teatrene og orkestrenes forening kritisk til kunstnerbeskrivelser

Alternativ til alternativ kunstnermelding: Vil ikke ha innblanding i kunstneriske lederes beslutninger.

Etter at regjeringa beskrev kunstnernes arbeidsforhold i meldinga «Kunstnarkår» har flere organisasjoner i kulturfeltet villet korrigere og påvirke bildet som blir tegnet.

I forrige uke lanserte en rekke organisasjoner sin egen, alternative kunstnermelding. I «korrekset» sitt til regjering og storting ber kunstnerne blant annet om det de kaller en helhetlig kunstnerøkonomireform. Alternativ kunstnermelding kan leses her.

Nå har Norsk teater- og orkesterforening sendt ut sin kritikk av kritikken – de vil fylle på med det de mener er viktig, etter at alliansen bak Alternativ kunstnermelding altså kom med sin «korrektur».

– Det er oppsiktsvekkende at avsenderne av Alternativ kunstnermelding ikke synes å anerkjenne musikk- og scenekunstinstitusjonene som autonome kunstprodusenter. I stedet legitimerer de en sterkere politisk styring av kunsten og presenterer feilaktige påstander om institusjonene. Det skriver NTO i dag på sine nettsider, og i en pressemelding. De er kritiske til om rapporten som kunstnerorganisasjonene sendte til Stortinget 18. januar, lar scenekunsten stå fritt nok:

– Det tas til orde for at politikere skal pålegge teaterinstitusjonene som mottar statlig tilskudd å produsere én danseforestilling per sesong, samt at det opprettes åremålsstillinger for koreografer. Dette innebærer å overprøve de kunstneriske ledernes beslutninger og griper direkte inn i institusjonenes programmering og kunstneriske valg, og vitner om sviktende forståelse av hva armlengdeprinsippet betyr i praksis; Når én danseproduksjon skal inn, må én planlagt teaterproduksjon ut.

– Rapporten inneholder noen innspill som det er bred enighet om i kunstfeltet, og som NTO lett kan slutte seg til. Imidlertid tas det også til orde for sterkere politisk styring av kunsten, samtidig som det fremsettes feilaktige påstander og beskrivelser som vi ikke kan la stå uimotsagt, all den tid rapporten er et direkte innspill til Stortingets behandling av kunstnermeldingen med konkrete forslag til komitémerknader, skriver NTO – mer om deres synspunkter her.