Adama Janlo Band vant European Blues Challenge i Polen denne helgen. (Foto: Norsk Bluesunion)

Adama Janlo til topps i European Blues Challenge

19.04.2026 19:05
Guro Kleveland

Soul- og bluessangeren Adama Janlo og bandet hennes vant lørdag kveld European Blues Challenge, en heder og viktig markering for både musikerne og norsk blues.

European Blues Challenge omtales som en av Europas viktigste visningsarenaer for nye bluesartister og samtidens bluesuttrykk, og arrangeres årlig i ulike europeiske land. Årets utgave av festivalen og møteplassen var i Katowice i Polen, en by med sterke bluestradisjoner.

Denne helgen var band og artister fra hele kontinentet samlet til konkurranse om den gjeve grand finale-hederen, og lørdag kveld ble det klart at norske Adama Janlo Band stakk av med seieren.

I et stort intervju med Ballade denne vinteren fortalte Janlo om sitt liv med musikk, om hva som inspirerer henne og særskilt om hennes forhold til bluesen:
– Jeg tror rett og slett det er at den treffer så hardt, at den er så frigjørende. For meg er det sånn at musikk rører noe og gir litt ekstra, og det sentimentale betyr også mye.

Adama Janlo ble også kåret til årets Ung Artist av Norsk Bluesunion i 2024. I tillegg til et kjærkomment stipend, medførte det synlighet og muligheter som har vært henne til stor hjelp: Hun spilte inn debutalbumet A Free Woman, spilte flere konserter på Notodden Blues Festival, der hun også var såkalt vokalmentor på festivalens Little Steven Blues School, og hun opptrådte på festivaler i Sverige og Tyskland. Janlo er også kjent gjennom Urørt på NRK, og har spilt på bransjefestivalen Vill Vill Vest i Bergen og på internasjonale Oslo World. Hun markerte seg også sterkt i musikkteaterforestillingene My Story – Hope Road 56 Revisited, om Bob Marley, og ikke minst soloforestillingen om Adama Janlo, Ganu Fɔlɔ Donkɛ («Historien om mitt liv») på Nordic Black Theatre i Oslo høsten 2024.

Under Bluesfestivalen på Notodden sist sommer deltok Janlo blant annet i gospelkonserten «Get Right Church» med Rita Engedalen og Margit Bakken i Notodden kirke, en «rå kirkekonsert som ga stående applaus flere ganger», skrev Laagendalsposten.

Adama Janlo med Rita Engedalen og Margit Bakken under Notodden Bluesfestival i august 2025. Konserten var en bestilling fra Notodden Bluesfestival, og var en hyllest til kvinner i bluesen med Janlo og amerikanske D.K. Harrel som gjester. Konserttittelen baserte seg på en tradisjonell spiritual om selvrefleksjon, forløsning og søken etter frelse, skrev festivalen i omtalen. (Foto: Siw Torunn Kasin/Ballade)

Med den ferske seieren fra European Blues Challenge i hende vil nok Adama Janlos navn dukke opp på mange flere festival- og konsertplakater i både inn- og utland framover. En av undertegnedes spådommer for musikkåret 2026 var nettopp å holde et ekstra godt øye til Adama Janlo, som synger og formidler med en sjelden intensitet, styrke og inderlighet, både på scenen og på plate.

Adama Janlo under Notodden Blues Festival sist sommer. (Foto: Siw Torunn Kasin/Ballade)

Relaterte saker

Adama Janlo

Adama Janlo lar seg ikke stanse av musikalske grenseposter

Fra Sagene til Mississippi-deltaet, via Senegal og Gambia – Adama Janlo er Norges mest oppsiktsvekkende tilskudd til den tradisjonelle bluesen,...

NOPA priser 2025 – Sverre Indris Joner

Høstfest og heder til musikkskaperne

NOPA-prisene 2025 ble delt ut mandag kveld, der hedersprisen gikk til Åge & Sambandet, Sverre Indris Joner ble utropt som...

Flere saker

Priscilla Navas på praksisjobb på Kulturhuset sist helg.

Priscilla vil inn i teknikeryrket: Lærlinger i sving på musikkbransjefestival

Priscilla følger drømmen om en jobb i underholdningsbransjen, og skal i dag på sitt første betalte oppdrag.

© Yutaka Tsutano

”HiFi-lyd” – et sammensurium

Kan du få bedre lydkvalitet fra tapsfrie strømmetjenester, spør Ole Adrian Heggli.

Eirik Hegdal Buddy Jazzprisen

Norsk jazz hedret: Her er vinnerne av Jazzprisen 2025

Scene og sal på Cosmopolite i Oslo var tettpakket av musikk og musikere fra det store jazzfeltet da de feiret...