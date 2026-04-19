Adama Janlo til topps i European Blues Challenge

Soul- og bluessangeren Adama Janlo og bandet hennes vant lørdag kveld European Blues Challenge, en heder og viktig markering for både musikerne og norsk blues.

European Blues Challenge omtales som en av Europas viktigste visningsarenaer for nye bluesartister og samtidens bluesuttrykk, og arrangeres årlig i ulike europeiske land. Årets utgave av festivalen og møteplassen var i Katowice i Polen, en by med sterke bluestradisjoner.

Denne helgen var band og artister fra hele kontinentet samlet til konkurranse om den gjeve grand finale-hederen, og lørdag kveld ble det klart at norske Adama Janlo Band stakk av med seieren.

I et stort intervju med Ballade denne vinteren fortalte Janlo om sitt liv med musikk, om hva som inspirerer henne og særskilt om hennes forhold til bluesen:

– Jeg tror rett og slett det er at den treffer så hardt, at den er så frigjørende. For meg er det sånn at musikk rører noe og gir litt ekstra, og det sentimentale betyr også mye.

Adama Janlo ble også kåret til årets Ung Artist av Norsk Bluesunion i 2024. I tillegg til et kjærkomment stipend, medførte det synlighet og muligheter som har vært henne til stor hjelp: Hun spilte inn debutalbumet A Free Woman, spilte flere konserter på Notodden Blues Festival, der hun også var såkalt vokalmentor på festivalens Little Steven Blues School, og hun opptrådte på festivaler i Sverige og Tyskland. Janlo er også kjent gjennom Urørt på NRK, og har spilt på bransjefestivalen Vill Vill Vest i Bergen og på internasjonale Oslo World. Hun markerte seg også sterkt i musikkteaterforestillingene My Story – Hope Road 56 Revisited, om Bob Marley, og ikke minst soloforestillingen om Adama Janlo, Ganu Fɔlɔ Donkɛ («Historien om mitt liv») på Nordic Black Theatre i Oslo høsten 2024.

Under Bluesfestivalen på Notodden sist sommer deltok Janlo blant annet i gospelkonserten «Get Right Church» med Rita Engedalen og Margit Bakken i Notodden kirke, en «rå kirkekonsert som ga stående applaus flere ganger», skrev Laagendalsposten.

Med den ferske seieren fra European Blues Challenge i hende vil nok Adama Janlos navn dukke opp på mange flere festival- og konsertplakater i både inn- og utland framover. En av undertegnedes spådommer for musikkåret 2026 var nettopp å holde et ekstra godt øye til Adama Janlo, som synger og formidler med en sjelden intensitet, styrke og inderlighet, både på scenen og på plate.