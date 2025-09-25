Bildet er fra Eurovision-finalen i Stockholm 2016, og vi ser pauseinnslag med Douwe Bob fra Nederland.(Foto: David Jones/Eurovision Song Contest)

AktueltMusikk og politikk

EBU kaller inn til krisemøte om Eurovision – skal stemme over israelsk deltakelse

25.09.2025
Guro Kleveland

Tidlig i november skal medlemslandene møtes for å stemme over Israels deltakelse i Eurovision Song Contest i Wien til våren.

Den europeiske kringkastingsunion (EBU) kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av november, melder VG torsdag kveld.

EBUs offisielle melding, skjermbilde hentet fra Instagram 25. september 2025. (Foto: Guro Kleveland / Ballade)

Nylig skrev 11 tidligere NRK-journalister et åpent brev til kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, publisert i Aftenposten 16. september, «NRK må ta stilling: Tid for Eurovision-boikott nå!».

I innlegget krever de at statskanalen sier nei til Norges deltakelse i Eurovision Song Contest (ESC) dersom det offisielle israelske bidraget blir invitert opp på Europas største underholdningsscene i mai 2026. NRK-veteranene krever at ledelsen sier et tydelig nei, og peker på at «det er hjerterått å la seg underholde av et israelsk ESC-bidrag mens et folkemord pågår».

17. september svarte kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, direktør i NRKs innholdsdivisjon Camilla Bjørn og Charlo Halvorsen, redaktør for underholdning og fiksjon i Aftenposten, der de skriver at det ikke er aktuelt med en boikott per i dag, men at de vil jobbe aktivt for at EBU skal ta NRKs bekymringer på alvor.

Tidligere har Irlands og Nederlands kringkastere gått offentlig ut med at de ikke vil delta dersom Israel får ja til å bli med, og kringkasterne i Spania, Island og Slovenia vurderer å boikotte dersom Israel deltar.

Eurovision Song Contest skal etter planen feire 70-årsjubileum når konkurransen finner sted i Wien til våren. Flere er bekymret for konkurransens fremtid, og frykter at den kollapser, skriver Dagbladet torsdag kveld. I VGs oppslag samme kveld siterer avisen den israelske kringkasteren KAN som på sin nettside advarer mot å utestenge Israel: En utestengelse kan være «et steg med tydelige konsekvenser», og Israels deltakelse siden 70-tallet er «et symbol på samarbeid, vennlighet og brorskap».

ESCEuropean Broadcasting Union (EBU)EurovisionEurovision Song ContestIsraelIsrael-kritikkNRK

Relaterte saker

Synne Skouen Guro Kleveland panel Ultima 2020 klippet

Tidligere NRK-profiler oppfordrer til Eurovision-boikott

«Kjære kringkastingssjef, det er på tide å si NEI nå,» skriver 11 veteraner i et åpent brev til NRK-toppsjefen.

Gåte på scenen da de hadde vunnet MGP 2024, i Trondheim Spektrum.

De representerer tusener norske artister: – Steng Israel ute

Israel må utestenges fra Eurovision 2024, mener GramArt og Nopa. Organisasjonene fritar band som Gåte fra ansvaret for boikott.

Frontbilde Thomas Eurovision Malmø

– Jeg fikk en brutal backstage-tour på Eurovision

Ballades frilanser Thomas Kolbein Bjørk Olsen skulle unne seg en uke med europeisk lyd- og lyskunst på Eurovision i Malmø....

ESC 2021 Rotterdam Greenfloor and podium

Eurovision Song Contest: glitterteppet gjennom Europa

Den europeiske sangkonkurransen har erstattet det gamle jernteppet i Europa med et annet og langt mer attraktivt teppe – av...

Europavisjonar

Den politiske sangkonkurransen

“Europavisjonar” er den høyst politiske sangkonkuransen, hvor det er verdensledere som står bak mikrofonen i spektakulære kostymer. Hvem får din...

Flere saker

Highasakite Ingrid som animé i «Free To Go»

Ingrid Helene Håvik som japansk tegnet figur

Seeb og Highasakite retter øynene mot Japan – her ser du Highasakite-vokalisten som tegnefilmheltinne.

Sigurd Hole

Solo i Carnegie Hall

Kontrabassist Sigurd Hole med solokonsert i legendariske Carnegie Hall i New York.

Marit i felt

NY JOBB: Marit Stokkenes til ØKS

Nå gleder hun seg til å støtte musikklivet i regionen sin gjennom krisa, i sin nye jobb.