EBU kaller inn til krisemøte om Eurovision – skal stemme over israelsk deltakelse

Tidlig i november skal medlemslandene møtes for å stemme over Israels deltakelse i Eurovision Song Contest i Wien til våren.

Den europeiske kringkastingsunion (EBU) kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av november, melder VG torsdag kveld.

Nylig skrev 11 tidligere NRK-journalister et åpent brev til kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, publisert i Aftenposten 16. september, «NRK må ta stilling: Tid for Eurovision-boikott nå!».

I innlegget krever de at statskanalen sier nei til Norges deltakelse i Eurovision Song Contest (ESC) dersom det offisielle israelske bidraget blir invitert opp på Europas største underholdningsscene i mai 2026. NRK-veteranene krever at ledelsen sier et tydelig nei, og peker på at «det er hjerterått å la seg underholde av et israelsk ESC-bidrag mens et folkemord pågår».

17. september svarte kringkastingssjef Camilla Bjørn og Charlo Halvorsen, redaktør for underholdning og fiksjon i Aftenposten, der de skriver at det ikke er aktuelt med en boikott per i dag, men at de vil jobbe aktivt for at EBU skal ta NRKs bekymringer på alvor.

Tidligere har Irlands og Nederlands kringkastere gått offentlig ut med at de ikke vil delta dersom Israel får ja til å bli med, og kringkasterne i Spania, Island og Slovenia vurderer å boikotte dersom Israel deltar.

Eurovision Song Contest skal etter planen feire 70-årsjubileum når konkurransen finner sted i Wien til våren. Flere er bekymret for konkurransens fremtid, og frykter at den kollapser, skriver Dagbladet torsdag kveld. I VGs oppslag samme kveld siterer avisen den israelske kringkasteren KAN som på sin nettside advarer mot å utestenge Israel: En utestengelse kan være «et steg med tydelige konsekvenser», og Israels deltakelse siden 70-tallet er «et symbol på samarbeid, vennlighet og brorskap».