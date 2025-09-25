Bildet er fra Eurovision-finalen i Stockholm 2016, og vi ser pauseinnslag med Douwe Bob fra Nederland.(Foto: David Jones/Eurovision Song Contest)
EBU kaller inn til krisemøte om Eurovision – skal stemme over israelsk deltakelse
Tidlig i november skal medlemslandene møtes for å stemme over Israels deltakelse i Eurovision Song Contest i Wien til våren.
Den europeiske kringkastingsunion (EBU) kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i begynnelsen av november, melder VG torsdag kveld.
Nylig skrev 11 tidligere NRK-journalister et åpent brev til kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, publisert i Aftenposten 16. september, «NRK må ta stilling: Tid for Eurovision-boikott nå!».
I innlegget krever de at statskanalen sier nei til Norges deltakelse i Eurovision Song Contest (ESC) dersom det offisielle israelske bidraget blir invitert opp på Europas største underholdningsscene i mai 2026. NRK-veteranene krever at ledelsen sier et tydelig nei, og peker på at «det er hjerterått å la seg underholde av et israelsk ESC-bidrag mens et folkemord pågår».
17. september svarte kringkastingssjef der de skriver at det ikke er aktuelt med en boikott per i dag, men at de vil jobbe aktivt for at EBU skal ta NRKs bekymringer på alvor.Camilla Bjørn og Charlo Halvorsen, redaktør for underholdning og fiksjon i Aftenposten,
Tidligere har Irlands og Nederlands kringkastere gått offentlig ut med at de ikke vil delta dersom Israel får ja til å bli med, og kringkasterne i Spania, Island og Slovenia vurderer å boikotte dersom Israel deltar.
Eurovision Song Contest skal etter planen feire 70-årsjubileum når konkurransen finner sted i Wien til våren. Flere er bekymret for konkurransens fremtid, og frykter at den kollapser, skriver Dagbladet torsdag kveld. I VGs oppslag samme kveld siterer avisen den israelske kringkasteren KAN som på sin nettside advarer mot å utestenge Israel: En utestengelse kan være «et steg med tydelige konsekvenser», og Israels deltakelse siden 70-tallet er «et symbol på samarbeid, vennlighet og brorskap».