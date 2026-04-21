Darling West

Darling West er et av de nominerte bandene til "americana-sjangerens Spellemann", Fjordingprisen, som arrangeres av Norsk Americana Forum. Darling West er nominerte til Årets americana-album 2026 for sitt "Woods".(Foto: Solveig Selj)

AktueltCountry

Fjordingprisen 2026: – Americanasjangeren står sterkere enn noen gang i Norge

21.04.2026 08:00
Guro Kleveland

Helgen 24.-25. april feirer Fjordingprisen – country- og Americana-sjangerens egen «Spellemannspris» – fem år.

– Alle liker americana, enten de vet det eller ikke. Det er en sjanger som lever mellom linjene og favner alt fra bånn ærlige tekster til melodier du føler at du alltid har hatt med deg, sier Kari Meyer, daglig leder for Norsk Americana Forum.

Kommende helg arrangerer de Fjordingprisen, en feiring av norsk americana og en pris som hedrer norske utøvere, låtskrivere og band innen sjangeren, både blant de etablerte artistene og de nye stemmene.

I tillegg til prisutdelingen lørdag kveld er det både fagprogram og showcasekonserter rundt om i Halden gjennom helgen.

I norsk musikkliv er det særlig én trend som peker seg ut, skriver Norsk Americana Forum til Ballade. Man ser en ny generasjon unge musikere som setter sitt preg på americanafeltet, og spesielt markant er tilfanget av unge kvinnelige artister:

– Trenden med at stadig flere kvinner lager og utgir country- og americanamusikk representerer en betydelig og verdifull utvikling i bransjen. Den speiler både en økt bevissthet rundt kjønnsmangfold og et generasjonsskifte hvor kvinner tar større kreativt og kommersielt eierskap, forteller Meyer.

Kari Meyer

– Det er et markant tilfang av unge kvinnelige artister til americana-sjangeren, sier Kari Meyer, daglig leder i Norsk Americana Forum, som hun mener bidrar til en betydelig og verdifull utvikling i sjangeren og bransjen. (Foto: Terje_Johansen)

– Økt kjønnsbalanse bidrar til et rikere og mer mangfoldig uttrykk i sjangeren. Publikum får tilgang til nye fortellinger og autentiske stemmer, og trenden stimulerer innovasjon, øker konkurransekraften og åpner nye markeder, spesielt blant yngre lyttere og et mer urbant publikum. Dette er verdifullt kulturelt, og strategisk viktig for americana-sjangerens videre vekst og relevans, utdyper Meyer.

– Vi ser en enorm vekst blant unge kvinner som skriver, produserer og spiller americana på et internasjonalt nivå. Dette er ikke lenger et unntak – det er en bevegelse. Fjordingprisen 2026 kommer til å reflektere denne utviklingen enda tydeligere, sier hun.

Americana-sjangeren har røtter i country, folk, bluegrass, blues og songwriter-tradisjonen, og treffer derfor bredt – på tvers av alder, geografi og musikksmak – mener Meyer.

– Americanamusikken står i dag sterkere i Norge enn noen gang tidligere. Det som en gang ble sett på som en nisje, har utviklet seg til en av landets mest populære og folkelige musikkretninger. Det er noe med americana som treffer oss rett i ryggmargen. Historiefortellingen, råheten og nærheten ligger dypt forankret i norsk musikkultur. Vi ser det på festivalene, i streamingtallene, i konsertsalene – dette er en sjanger som virkelig har fått fotfeste, forklarer hun.

Johanna Reine Nilsen

Johanna Reine-Nilsen er en av de unge nye americana-artistene publikum og bransje får oppleve under Fjording-feiringen helgen 24. og 25. april. (Foto: Jørgen Krokan Ledal)

Et mål med helgen er å vise frem tidsaktuelle musikere i americana-sjangeren i Norge, med spesielt fokus på nykommere og unge talenter. Hele 15 showcasekonserter kan bransje og publikum få med seg gjennom helgen. I tillegg får publikum en helt egen jubileumsgave: Spesialkonserten Americanarama med Onkel Tuka etter prisutdelingen lørdag kveld.

Onkel Tuka

Onkel Tuka spiller lørdag kveld, når de bidrar til feiring av Fjordingprisen med konserten Americanarama. (Foto: Pressebilde)

 

Vokalist og sangdikter Håkon Ohlgren og produsent Geir Sundstøl skriver om å lage låter, spille inn i ett take, om...

Bokomslag Når musikken tek form

Når musikken tek form: En god varmeovn for fastfryste tenkemåter

ANMELDELSE: Boken «Når musikken tek form» gir oss et dypdykk i hva kritisk selvforståelse – midt i den skapende og...

Malin Pettersen

Nytt kollektiv for rådgivning og kompetanseformidling – av artister, for artister

Initiativet vil bidra til at musikere og opphavere kan ta eierskap til egen prosess gjennom å dele kunnskap, informasjon og...

Countryens klassereise i Norge: Damene har hatt en viktig rolle i å gjøre countrysjangeren «stueren» her til lands, mener forskerne. Her Claudia Scott langt unna de «harry» scenene som noen har forbundet sjangeren med opp igjennom tiårene, på Rockefeller med Olav Torgeir Kopsland og Jørun Bøgeberg.

Skriver om countryens stigende stjerne

Forskere ser på countrysjangeren med klassebriller.

Sigrid Fossan

– Det frister ikke med biff fra Sør-Amerika. Jordbruksoppgjør i melodi og ord

Jordbruksoppgjøret skal bli ferdig 16. mai. En anledning til å se enda en gang på bygdas plass i populærmusikken.

Tom Skjeklesæther

I Halden finnes det en mann

Tom Skjeklesæther er 65 år, og hylles med dobbelt-LP og konsert i mars.

Flere saker

Ellen Andrea Wang

Radka Toneff Minnepris 2022 til Ellen Andrea Wang

Bassisten, sangeren, komponisten og bandlederen Ellen Andrea Wang har en sjelden sterk formidlingsevne og er et naturlig midtpunkt i de...

Anne Karin Sundal Ask mottok fredag 6. desember Komponistforeningens pris Årets utøver

Anne Karin Sundal-Ask kåret til Årets utøver

– Vi vil særlig fremheve hennes forbilledlige arbeid med samtidsmusikk i møte med barn og ungdom, skriver utvalget bak prisen.

Sondre Justad Foto: Jonathan Vivvas Kise

Derfor spiller Sondre Justad fire konserter på Sentrum scene i år

Hovedpersonen gleder seg, men trenger Oslo en klubb med kapasitet mellom Sentrum og Spektrum?