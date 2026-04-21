Fjordingprisen 2026: – Americanasjangeren står sterkere enn noen gang i Norge

Helgen 24.-25. april feirer Fjordingprisen – country- og Americana-sjangerens egen «Spellemannspris» – fem år.

– Alle liker americana, enten de vet det eller ikke. Det er en sjanger som lever mellom linjene og favner alt fra bånn ærlige tekster til melodier du føler at du alltid har hatt med deg, sier Kari Meyer, daglig leder for Norsk Americana Forum.

Kommende helg arrangerer de Fjordingprisen, en feiring av norsk americana og en pris som hedrer norske utøvere, låtskrivere og band innen sjangeren, både blant de etablerte artistene og de nye stemmene.

I tillegg til prisutdelingen lørdag kveld er det både fagprogram og showcasekonserter rundt om i Halden gjennom helgen.

I norsk musikkliv er det særlig én trend som peker seg ut, skriver Norsk Americana Forum til Ballade. Man ser en ny generasjon unge musikere som setter sitt preg på americanafeltet, og spesielt markant er tilfanget av unge kvinnelige artister:

– Trenden med at stadig flere kvinner lager og utgir country- og americanamusikk representerer en betydelig og verdifull utvikling i bransjen. Den speiler både en økt bevissthet rundt kjønnsmangfold og et generasjonsskifte hvor kvinner tar større kreativt og kommersielt eierskap, forteller Meyer.

– Økt kjønnsbalanse bidrar til et rikere og mer mangfoldig uttrykk i sjangeren. Publikum får tilgang til nye fortellinger og autentiske stemmer, og trenden stimulerer innovasjon, øker konkurransekraften og åpner nye markeder, spesielt blant yngre lyttere og et mer urbant publikum. Dette er verdifullt kulturelt, og strategisk viktig for americana-sjangerens videre vekst og relevans, utdyper Meyer.

– Vi ser en enorm vekst blant unge kvinner som skriver, produserer og spiller americana på et internasjonalt nivå. Dette er ikke lenger et unntak – det er en bevegelse. Fjordingprisen 2026 kommer til å reflektere denne utviklingen enda tydeligere, sier hun.

Americana-sjangeren har røtter i country, folk, bluegrass, blues og songwriter-tradisjonen, og treffer derfor bredt – på tvers av alder, geografi og musikksmak – mener Meyer.

– Americanamusikken står i dag sterkere i Norge enn noen gang tidligere. Det som en gang ble sett på som en nisje, har utviklet seg til en av landets mest populære og folkelige musikkretninger. Det er noe med americana som treffer oss rett i ryggmargen. Historiefortellingen, råheten og nærheten ligger dypt forankret i norsk musikkultur. Vi ser det på festivalene, i streamingtallene, i konsertsalene – dette er en sjanger som virkelig har fått fotfeste, forklarer hun.

Et mål med helgen er å vise frem tidsaktuelle musikere i americana-sjangeren i Norge, med spesielt fokus på nykommere og unge talenter. Hele 15 showcasekonserter kan bransje og publikum få med seg gjennom helgen. I tillegg får publikum en helt egen jubileumsgave: Spesialkonserten Americanarama med Onkel Tuka etter prisutdelingen lørdag kveld.