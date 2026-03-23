Malin Pettersen

Malin Pettersen er grunnlegger av Stifinnerkollektivet. Kunnskapsformidlerne som så langt er med, er Stine Andreassen, Øyvind Blomstrøm og Nikolai Grasaasen.(Foto: Jonathan Vivaas Kise)

AktueltBransjen

Nytt kollektiv for rådgivning og kompetanseformidling – av artister, for artister

Publisert
23.03.2026
Skrevet av
- Red.

Initiativet vil bidra til at musikere og opphavere kan ta eierskap til egen prosess gjennom å dele kunnskap, informasjon og kompetanse.

Idag ble Stifinnerkollektivet lansert, en «artistenes egen hub hvor informasjonstilgjengeliggjøring og kompetansebygging står i fokus», melder initiativtakerne.

Grunnlegger av Stifinnerkollektivet er Malin Pettersen, musiker, låtskriver og sylfersk Spellemannvinner i klassen Country.

– Vi ønsker å gi vårt kunstfelt en følelse av å ta eierskap til egen prosess – og mulighet til å kunne investere i denne på en overkommelig måte, forteller hun i en epost til Ballade-redaksjonen.
– I tillegg ønsker vi at artister/musikere som sitter på mye opparbeidet kompetanse skal kjenne at den kompetansen er verdt noe, og fortjener å både lønnes og bli formidlet.

– Vårt mål er å gjøre veien mellom allerede eksisterende kunnskap og kompetanse, og utøvende og komponerende aktører, kortere, fortsetter hun.
– Dette vil vi oppnå gjennom å videreformidle informasjon fra organisasjoner og initiativer som NOPA, TONO, MØST, Gramo med flere samt tilby strategirådgivning, søknadskurs, demoinnspilling, workshops, med mer.

– Vi håper på og ønsker oss samarbeid med organisasjonene innen vårt fagfelt og gleder oss til å sammen arbeide for et blomstrende musikk-Norge! sier Pettersen.
– Vi kommer til å aktivt legge ut åpne ressurser, søknadsfrister og info om interesse- og medlemsorganisasjonene og initiativene som finnes i Norge, og håper vi kan være med å bidra til å få infoen fra disse ut til vår felles målgruppe.

Stifinnerne. (Foto: Stifinnerkollektivet)

Kunnskapsformidlerene i kollektivet består foreløpig av Malin Pettersen, Stine Andreassen, Øyvind Blomstrøm og Nikolai Grasaasen. Alle er utøvende og skapende artister og musikere med lang fartstid og stor kompetanse fra musikerlivet, og Stifinner håper å kunne utvide med flere formidlere med ulike hovedfelter, sier Pettersen.

artistkompetansebyggingkunnskapsformidlerMalin PettersenStifinnerkollektivet

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Flere saker

