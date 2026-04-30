Elle Maija skolekonsert under Marked for Musikk 2024 i Bodø

Illustrasjonsbilde. Artisten Elle Maija (Elle Májjá Klefstad Bær) er fra Karasjok, og kombinerer joik, sang og gitar. Her fra en skolekonsert under Marked for Musikk i Bodø i 2024.(Foto: Marte Glanville/Kulturtanken)

NotisUtdanning & grunnopplæring

Oppretter musikkpris til skolene

30.04.2026 14:55
Guro Kleveland

Skolenes musikkpris skal hedre skoler som setter musikk i sentrum, sier arrangøren.

Organisasjonen Musikk i Skolen lanserte nylig Skolenes musikkpris. Den skal deles ut for første gang til høsten – i det året Musikk i skolen også markerer sitt 70-årsjubileum.

– Med Skolenes musikkpris ønsker vi å bidra til en mer variert undervisning, og til at alle elever får oppleve samhold, tilhørighet, glede og mestring gjennom sang og musikk. Vi ønsker også å synliggjøre det gode arbeidet mange gjør, som motiverer andre i deres arbeid, sier Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i skolen.

Ulrika Bergroth Plur

Ulrika Bergroth-Plur (Foto: Lars Opstad)

– Dersom sang og musikk er en positiv del av skolens hverdag, og dere har en plan som ivaretar musikkfaget i henhold til læreplanen, så meld dere på til Skolenes musikkpris innen 20. juni, oppfordrer hun.

Prisen deles ut under Musikklærernes dag 18. september. Vinnerskolen får tildelt 20 000 kroner til å styrke og videreutvikle musikken på skolen, opplyser Musikk i skolen.

Les mer om Skolenes musikkpris og påmelding her.

Flere saker

Vossa jazz prisen 2020 – delt ut april

Vossa Jazz-prisen 2022 til komponist og akkordeonist Irene Tillung

Tradisjonsrike Vossa Jazz er tilbake på sporet med festival i palmehelga etter avlysing i 2020 og haustutgave i 2021. Laurdag...

Konsertrekker

– En gave til fansen

Norske pop- og rockartister jekker seg ned og dropper store enkeltkonserter til fordel for konsertrekker på klubbnivå. “Definitivt ikke økonomisk...

KUPP mottar 500.000 kr. fra Sparebankstiftelsen DNB her ved Linn Catrine Lunder, Music Norway direktør Kathrine Synnes Finnskog, prosjektleder i Music Norway Einar Idsøe Eidsvåg og Jørgen Karlstrøm, styreleder Norsk Komponistforening. Foto: Marit Fagnastøl

KUPP for komponister

Nytt talentprogram for komponister ble lansert på 100-årsdagen til Norsk Komponistforening.