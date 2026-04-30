Oppretter musikkpris til skolene

Skolenes musikkpris skal hedre skoler som setter musikk i sentrum, sier arrangøren.

Organisasjonen Musikk i Skolen lanserte nylig Skolenes musikkpris. Den skal deles ut for første gang til høsten – i det året Musikk i skolen også markerer sitt 70-årsjubileum.

– Med Skolenes musikkpris ønsker vi å bidra til en mer variert undervisning, og til at alle elever får oppleve samhold, tilhørighet, glede og mestring gjennom sang og musikk. Vi ønsker også å synliggjøre det gode arbeidet mange gjør, som motiverer andre i deres arbeid, sier Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder i Musikk i skolen.

– Dersom sang og musikk er en positiv del av skolens hverdag, og dere har en plan som ivaretar musikkfaget i henhold til læreplanen, så meld dere på til Skolenes musikkpris innen 20. juni, oppfordrer hun.

Prisen deles ut under Musikklærernes dag 18. september. Vinnerskolen får tildelt 20 000 kroner til å styrke og videreutvikle musikken på skolen, opplyser Musikk i skolen.

Les mer om Skolenes musikkpris og påmelding her.