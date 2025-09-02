Tono vil samarbeide med arrangørfeltet om en bedre konserttariff-modell

Et nytt samarbeidsutvalg vil utvikle en ny tariffmodell.

Den 28. mai 2024 lanserte Tono en ny modell for konserttariff, helt spesifikt for å beregne rettighetsbetalingen til låtskrivere, komponister, sangtekstforfattere og musikkforlag fra konserter i Norge. I modellen heves betalingen for billettinntekter på mer enn cirka 230 000 kroner fra 2 til 3 prosent. Samtidig legges konsertrelevante tilskudd til i beregningsgrunnlaget, sammen med billettinntekter, forklarer Tono.

Denne konserttariffen ble kritisert av blant andre Norske Kulturarrangører (NKA), som Ballade skrev om tidligere i år.

Gjennom det siste året har Tono hatt dialogmøter på Trondheim Calling og Vill Vill Vest i Bergen, og egne møter og fora for arrangører og deres organisasjoner. Nå vil rettighetsorganisasjonen utvikle konserttariffen i tettere dialog med arrangørfeltet.

– Etter konstruktiv dialog med både arrangører og organisasjoner på feltet, tror vi at vi kan skape en bedre modell enn den vi først presenterte, sier administrerende direktør i Tono, Karl Vestli.

Tono har fortsatt som mål å utvikle en ny modell som vil gi riktigere betaling til opphaverne, men ønsker nå å utvikle bedre løsninger i tettere samarbeid med arrangørfeltet, forklarer de.

Ny modell nødvendig – og tror på bedre løsninger

– De som skriver musikken som fremføres på norske konsertscener får etter vår mening en for liten del av konsertøkonomien de bidrar til å skape. Etter konstruktive tilbakemeldinger fra arrangører og organisasjoner på feltet, mener vi likevel nå at vi kan utvikle en bedre modell enn den vi først presenterte, fortsetter Vestli.

– Tonos styre har derfor vedtatt å ta et steg til siden, og etablere et nytt prosjekt der vi også vil invitere inn representanter fra arrangørfeltet. Målet er å utvikle en konserttariff som gir riktigere betalinger til opphaverne, samtidig som den skal være enkel å forstå og enkelt gjennomførbar for arrangørene, sier Tono-direktøren.

Konstruktiv dialog med arrangørfeltet

Rettighetsorganisasjonen har ønsket dialog med arrangørfeltet siden lansering av modellen i 2024, særlig om den delen av tariffen som omfatter konsertrelevante inntekter ut over billettinntekter. Dialogen med arrangørfeltet har vært konstruktiv, sier Vestli.

– Vi møter forståelse for at opphavsrettsinntektene skal utgjøre en rimelig andel av konsertøkonomien, men vi ser at grunnlaget for en konserttariff som ivaretar både opphaverne og arrangørene krever at alle parter har en felles forståelse av hverandres utfordringer. Der er vi ikke i mål, og uten den felles forståelsen opplever vi at det ville være feil å gå videre med konserttariffen slik vi opprinnelig tegnet den opp, forklarer Vestli.

Arrangørorganisasjonene ble presentert for nyheten av Tono fredag før helgen.

– Arrangørene er positive til at Tono går i dialog for å sikre løsninger til beste for alle parter. Vi er i gang med å få på plass våre representanter til utvalget, og ser fram til å bidra konstruktivt til arbeidet, sier spesialrådgiver Astrid Driva Rødsand i Spekter.

Ønsker et bærekraftig musikkliv

Vestli understreker at Tono ønsker å bidra til et bærekraftig musikkliv for alle parter.

– Det er en gjensidig avhengighet mellom opphaver og arrangør. Vi har samme målsetting, og skal lykkes sammen. Vår oppgave er å styrke vilkårene og opphavsrettsinntektene for opphaverne, men også å være en lyttende og god samarbeidspartner for arrangørene. Vi tror vi kan utvikle en modell som gir de som skriver musikken en riktigere rettighetsbetaling fra konserter, og som samtidig oppleves som «fair» for arrangørene, sier han.