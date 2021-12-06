Avlysninger og strengere smitteverntiltak flere steder i landet

Taket er 600 delt på tre – men variasjonene er store når smittesituasjonen igjen har lagt grenser for hvor mange man kan samle på kulturarrangement.

På private arrangementer innendørs blir det antallsbegrensning på 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler. Konserter regnes som offentlig arrangement, og får antallsbegrensning på 600 personer dersom det ikke er faste, tilviste plasser.

Musikk.no skriver om de sentrale innskrenkingene som kom på slutten av forrige uke – mens flere kommuner nå kommer etter med lokale begrensninger. Oslo strammet inn natt til fredag.

Over hos Kontekst kan du lese om hvordan flere scener nå nedskalerer eller har solgt så lite at de kan spilles innafor rammene:

– Det her er nedslående. Bare trist. Endelig hadde vi kommet tilbake til å gjøre det som egentlig er jobben vår, og så må vi tilbake til å flytte konserter, sier Andreas Tylden hos Rockefeller scener til Kontekst. Tylden har vært gjennom perioder med permiteringer. Han håper de skal unngå det i denne runden.

For scener med faste plasser er det andre utfordringer.

Regjeringa innførte regionale smittetiltak før helga – de finner du her.