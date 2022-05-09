Årets musiker Ian Marcus Bjørsvik

20-åringen Ian Marcus Bjørsvik fra Askøy ble kåret til årets musiker i den nasjonale finalen i Ungdommens musikkmesterskap 2021–2022 på Norges musikkhøgskole søndag ettermiddag.

Sanger Ian Marcus Bjørsvik er årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap

Publisert
09.05.2022
20-årige Ian Marcus Bjørsvik fra Askøy vant den nasjonale finalen i Ungdommens musikkmesterskap 2021–2022 på Norges musikkhøgskole søndag.

Som årets musiker ble Bjørsvik belønnet med 50 000 kroner og et solistoppdrag med KORK.

– I dag var mitt fokus å formidle på mitt beste. Jeg syntes jeg lyktes godt, uten at jeg dermed trodde jeg skulle vinne. Dette var helt overveldende, ikke noe jeg hadde tenkt på at kunne skje, sier Ian Marcus Bjørsvik i meldingen fra arrangør Norsk kulturskoleråd.

Bjørsvik forteller at han begynte å få sangundervisning som 14-åring, og bestemte seg for å satse på å bli profesjonell sanger da han var 15. I dag studerer han musikk ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, men skal ha flere konserter på hjemmebane i Norge – også i hjemkommunen Askøy – i løpet av året.

Det var i alt 15 solister og fire ensembler om gjeve priser og premier denne finalesøndagen.

Gruppa Messing Up, som består av studenter ved Norges musikkhøgskole i Oslo, ble kåret til Beste kammermusikkgruppe og belønnet med 60 000 kroner. Messing Up er Sofie Kolve Haukås, (trompet), Thomas Sævik (trompet), Vidar Engström (tuba), Victor Enander (trombone) og Andreas Öberg (horn).

Talentprisene gikk til klarinettist Jazmin Szurcsik fra Færder, valthornisten Håvard Breistein fra Bjørnafjorden og akkordeonisten Mathias Rugsveen fra Oslo.

UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Norsk Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole.

Relaterte saker

Åsmund Moen

Slagverker Åsmund Moen kåret til Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap

Konkurransen hadde også tre vinnere i klassen Årets talent, og en i Beste kammermusikkgruppe.

Pianist Håvard Gimse og akkordeonist Mathias Rugsveen

– Samfunnet trenger vårt blikk

Hvordan ser to musikere, den ene veteran med flere tiårs erfaring, den andre i startgropen av sin karriere, på fremtiden?...

Almir Meskovic på konsert Riksscenen feb 2022 Fyrispel Daniel Lazar og Almir Meskovic

Visste du at det er den internasjonale trekkspilldagen i dag? Vi feirer med trekkspill-kavalkade fra arkivet

Det finnes feiringer og markeringer for det meste innenfor årets 365 dager. Så også for trekkspillet! Det kom brått på...

Philip Edwards Granly

Ung komponist med utforskertrang

I august ble det første Ung komponist-stipendet delt ut, og vinneren ble Philip Edwards Granly (23) fra Ski. Her forteller...

Flere saker

Sei Selina stillbilde video

Ballade video: – Ikke stol på månen

Åtte nye musikkvideoer – servert av Sei Selina, Zueva, Rita N, Sid Hart, Trond Svendsen & Tuxedo, The Tronosonic Experiences,...

Ole Henrik Antonsen

Ny avregningsmodell i TONO: Mangfold eller tilpasning?

TONO har fått nye retningslinjer for fordelingspraksis, men forventningene til mindre rigid tolkning av loven er fortsatt sterke.

Spriten Kunsthall i Skien

En langsiktig kulturpolitikk

Vi trenger en langsiktig kunst- og kulturpolitikk som hindrer skiftende politiske vinder fra å rive ned institusjoner, ordninger og infrastruktur...