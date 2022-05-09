Sanger Ian Marcus Bjørsvik er årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap

20-årige Ian Marcus Bjørsvik fra Askøy vant den nasjonale finalen i Ungdommens musikkmesterskap 2021–2022 på Norges musikkhøgskole søndag.

Som årets musiker ble Bjørsvik belønnet med 50 000 kroner og et solistoppdrag med KORK.

– I dag var mitt fokus å formidle på mitt beste. Jeg syntes jeg lyktes godt, uten at jeg dermed trodde jeg skulle vinne. Dette var helt overveldende, ikke noe jeg hadde tenkt på at kunne skje, sier Ian Marcus Bjørsvik i meldingen fra arrangør Norsk kulturskoleråd.

Bjørsvik forteller at han begynte å få sangundervisning som 14-åring, og bestemte seg for å satse på å bli profesjonell sanger da han var 15. I dag studerer han musikk ved Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København, men skal ha flere konserter på hjemmebane i Norge – også i hjemkommunen Askøy – i løpet av året.

Det var i alt 15 solister og fire ensembler om gjeve priser og premier denne finalesøndagen.

Gruppa Messing Up, som består av studenter ved Norges musikkhøgskole i Oslo, ble kåret til Beste kammermusikkgruppe og belønnet med 60 000 kroner. Messing Up er Sofie Kolve Haukås, (trompet), Thomas Sævik (trompet), Vidar Engström (tuba), Victor Enander (trombone) og Andreas Öberg (horn).

Talentprisene gikk til klarinettist Jazmin Szurcsik fra Færder, valthornisten Håvard Breistein fra Bjørnafjorden og akkordeonisten Mathias Rugsveen fra Oslo.

UMM arrangeres av Norsk kulturskoleråd, Norsk Musikkorps Forbund, Musikkpedagogene Norge og Norges musikkhøgskole.