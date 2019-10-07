Sørveiv – livefest på Sørlandet

For første gang satser festivalen både på kjente navn og artister i startfasen.

Sørveiv er et slags Sørlandets Bylarm; en showcasefestival med fokus på ny musikk, med seminarer med aktuelle aktører i musikklivet på dagtid og scener fylt av håpefulle artister og band på kveldstid. Sørlandets store livefest skjer i Kristiansand 1. og 2. november.

Musikk for enhver smak

Sørveiv arrangeres for niende år på rad. Festivalen booker lokale, nasjonale og internasjonale artister og band til å opptre på Sørveiv Live, og i løpet av helgen festivalen varer kan deltakerne få med seg nærmere 40 konserter.

– Festivaldeltakerne kan forvente seg musikk til enhver smak!, sier festivalsjef Anna Willrodt. – Uansett om du liker hiphop, eksperimentell musikk eller rock, har vår line-up noe du vil like.

Anna Willrodt har vært festivalsjef for Sørveiv siden 2016, og jobber til vanlig som prosjektleder i Sørnorsk kompetansesenter for musikk, SØRF.

For første gang har Sørveiv valgt å satse på headlinere på programmet også: Fredagen spiller Arif, lørdag kommer Hanne Hukkelberg. På spørsmål om hvorfor festivalen, som tradisjonelt er en arena for å løfte uetablerte artister og band, velger å sette større navn på plakaten, svarer festivalsjef Willrodt at de ønsker å gjøre Sørveiv kjent for et større publikum:

– Vi ønsker at enda flere publikummere får øynene opp for Sørveiv. Ved å kombinere unge, lovende artister som ikke har rukket å bygge opp et publikum i byen ennå, med kjente artister som Arif og Hanne Hukkelberg håper vi å gjøre det mer attraktivt for publikummet å komme på Sørveiv. På denne måten får publikum muligheten til å oppdage mange spennende artister i tillegg til at de får se sine favoritter. Vi har sett at dette fungerer veldig bra – vi er allerede utsolgt for studentbilletter på fredag, dagen Arif spiller. Hos oss kan man oppdage de som blir store i fremtiden!

Talentutviklingsarena

– Sørveiv er en talentutviklingsarena, først og fremst for artistene på scenen, men også i kulissene. Vi jobber med å løfte frem unge arrangørtalenter og utvikle bransjen i regionen. Vi har et stort ansvar som vi jobber aktivt med å ivareta.

– For oss er det en selvfølge å jobbe for kjønnsbalanse, noe vi har gjort i flere år, forteller Willrodt. – Denne gangen har Sørveiv et ekstra fokus på miljøtiltak som gjør festivalen vår mer bærekraftig. På denne måten håper vi å kunne være et forbilde for bransjen rundt oss.

Dette er noen av årets artister på Sørveivs program: Hanne Hukkelberg, Moron Police, Maud, Lars Jakob Rudfjord og Arif.