Bransjen

Sørveiv – livefest på Sørlandet

Publisert
07.10.2019

For første gang satser festivalen både på kjente navn og artister i startfasen.

Sørveiv er et slags Sørlandets Bylarm; en showcasefestival med fokus på ny musikk, med seminarer med aktuelle aktører i musikklivet på dagtid og scener fylt av håpefulle artister og band på kveldstid. Sørlandets store livefest skjer i Kristiansand 1. og 2. november.

Musikk for enhver smak
Sørveiv arrangeres for niende år på rad. Festivalen booker lokale, nasjonale og internasjonale artister og band til å opptre på Sørveiv Live, og i løpet av helgen festivalen varer kan deltakerne få med seg nærmere 40 konserter.

– Festivaldeltakerne kan forvente seg musikk til enhver smak!, sier festivalsjef Anna Willrodt. – Uansett om du liker hiphop, eksperimentell musikk eller rock, har vår line-up noe du vil like.

Anna Willrodt, leder av Sørveiv (Foto: Tobias Hole Aasgaarden)

Anna Willrodt har vært festivalsjef for Sørveiv siden 2016, og jobber til vanlig som prosjektleder i Sørnorsk kompetansesenter for musikk, SØRF.

For første gang har Sørveiv valgt å satse på headlinere på programmet også: Fredagen spiller Arif, lørdag kommer Hanne Hukkelberg. På spørsmål om hvorfor festivalen, som tradisjonelt er en arena for å løfte uetablerte artister og band, velger å sette større navn på plakaten, svarer festivalsjef Willrodt at de ønsker å gjøre Sørveiv kjent for et større publikum:

– Vi ønsker at enda flere publikummere får øynene opp for Sørveiv. Ved å kombinere unge, lovende artister som ikke har rukket å bygge opp et publikum i byen ennå, med kjente artister som Arif og Hanne Hukkelberg håper vi å gjøre det mer attraktivt for publikummet å komme på Sørveiv. På denne måten får publikum muligheten til å oppdage mange spennende artister i tillegg til at de får se sine favoritter. Vi har sett at dette fungerer veldig bra – vi er allerede utsolgt for studentbilletter på fredag, dagen Arif spiller. Hos oss kan man oppdage de som blir store i fremtiden!

Hanne Hukkelberg (Foto: Trine Hisdal)

Talentutviklingsarena
– Sørveiv er en talentutviklingsarena, først og fremst for artistene på scenen, men også i kulissene. Vi jobber med å løfte frem unge arrangørtalenter og utvikle bransjen i regionen. Vi har et stort ansvar som vi jobber aktivt med å ivareta.

– For oss er det en selvfølge å jobbe for kjønnsbalanse, noe vi har gjort i flere år, forteller Willrodt. – Denne gangen har Sørveiv et ekstra fokus på miljøtiltak som gjør festivalen vår mer bærekraftig. På denne måten håper vi å kunne være et forbilde for bransjen rundt oss.

Dette er noen av årets artister på Sørveivs program: Hanne Hukkelberg, Moron Police, Maud, Lars Jakob Rudfjord og Arif. Se hele programmet her.

Sørveiv

Neosoul, chiptune og friarbrev på Sørveiv

På Sørveiv kunne ein også i år oppleve fleire artistar frå Institutt for Rytmisk Musikk ved UiA. Vilde Skjerdal skriv...

Balansegang

Balansekunst i praksis

Sørveiv snakket ikke om kjønnsbalanse – de hadde det. Som tatt rett ut av læreboka fra Balansekunstkonferansen, der det ironisk...

Fra Into The Great Wide Open, Romain Tardy, Foto Marleen Annem

Musikkens miljøpolitiske makt

Miljøpolitiske fakta bevegar ikkje menneske, men musikk gjer. Under årets Sørveiv i Kristiansand fekk vi eit innblikk i korleis musikkindustrien...

Fra forestillinga Tribute to Jussi Björling, Operaen Trøndelag

Oljesponset distriktsopera

Oljeselskapet OKEA forlenger og øker sin sponsing av operaene i Trøndelag og i Kristiansund. Nye treårskontrakter er verdt over 2...

Magnus Loddgard Foto: Dan Safier

Rastløse hender

– Livet er altfor kort. Døgnet er altfor kort, sier den norske dirigenten Magnus Loddgard til Ballade, dagen før han...

Marieke Verbiesen og Espen Sommer Eide Foto: BEK

To nye rådgivere ved Bergen senter for elektronisk kunst

Marieke Verbiesen og Espen Sommer Eide blir rådgivere innen kunst og teknologi ved ressurs- og kompetansesenteret.