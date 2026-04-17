Ballade video: Blod og trøbbel

Vi går i terapi med Gåte, Finn Coren, Karin Park, Exploding Head Syndrome, Pil & Bue, Luli, Henning Andersen og Einherjer.

Denne gangen ser vi fremover gjennom å skue bakover. Både Gåte og Einherjer går tilbake til gammel tid, mens de utforsker tro, tradisjoner og tilknytning. Finn Coren og Karin Park lar seg inspirere av andre og eldre kunstneres verk, med fokus på henholdsvis Tor Jonsson (1916–1951) og Hilma af Klint (1862–1944). Det lykkes begge godt med.

Med Luli og Henning Andersen går vi ikke like langt tilbake. Men begge har tatt utgangspunkt i egen barndom og ungdomstid, og bygger opp videoene rundt eldre, autentiske opptak. Samtidig får vi også et glimt av norsk rock i dag gjennom Exploding Head Syndrome og Pil & Bue.

Kort sagt: God fornøyelse!

GÅTE: Sannsiger (ft. Maria Franz)

Denne uken ble det kjent at Gåte melder overgang til det franske plateselskapet Season of Mist, som siden oppstarten i 1996 har konsentrert seg om metal og hardrock i forskjellige former. Norske 1349, Abbath, Tsjuder, Funeral, Gaahls Wyrd, Sylvaine og Mayhem har alle vært tilknyttet selskapet.

Nå markerer Gåte overgangen ved å gi ut sporet «Sannsiger», akkompagnert av en musikkvideo av Maja Holand. «Sannsiger» er produsert av Kristian Fanavoll Tvedt og Magnus Børmark. Og ble spilt inn i Kulturlåven og Øra Studio i Trondheim.

– Signeringen med Season of Mist gjenspeiler vår ambisjon om å jobbe kompromissløst – og med en langsiktig visjon om å nå et internasjonalt publikum, sier Gåte, som har fått med seg vokalist Maria Franz fra Heilung.

– Sannsigere finnes i folklore og trossystemer på tvers av kulturer, forteller bandet. – Det er skikkelser som tolker tegn, visjoner og guddommelige budskap, og også kan formidle ubehagelige sannheter.

– Jeg har vært en fan av Gåte i mange år, så det var en selvfølge å takke ja til invitasjonen, sier Maria Frantz. – Jeg gleder meg veldig til å høre resten av deres kommende album.

Marie Holmboe har vært regiassistent, mens videoen er produsert for Herstory.

FINN COREN: Fossen

I 2026 er det 75 år siden den norske poeten Tor Jonsson valgte å forlate livet. Det markerer Fnn Coren på sitt åttende soloalbum, der han har tonesatt 19 dikt av Jonsson. I tilegg til tekstene «Venetape» og «Draum: Det ropte frå sjøen» av dikterens nære venner Jan-Magnus Bruheim og Halldis Moren Vesaas.

Albumet Einslege hjarteslag – dikt av Tor Jonsson har fokus på Jonssons etterlatte dikt, skrevet i hans siste leveår. Noen av tekstene er også skrevet det siste døgnet han levde. Albumet er det tredje og siste i trilogien Nordiske lyrikere, en sterkt kritikerrost serie der Coren også har tolket Olav H. Hauge og Jens Bjørneboe.

Einslege hjarteslag ble påbegynt i mars 2020, og kom først ut seks år senere. Det skjedde på selve 65-årsdagen til Finn Coren. På grunn av sykdom kan artisten ikke gjøre intervjuer og opptredener i forbindelse med utgivelsen.

«Fossen» er regissert av Stein J. Øvre. Albumet er produsert av Finn Coren og Øystein Vesaas, og inneholder fine bidrag fra musikere som Fredrik Pfefferkorn Sager, Terje Norum, Lars Fredrik Frøislie, Stian Omenås, Gjermund Kolltveit, Atle Rakvåg og Ole Tom Torjussen.

I tillegg medvirker Østfold Strykekvartett, mens Dagfinn Koch står for strykearrangementene. Underveis hører vi også et utdrag av Griegs “I himmelen” med Volda Kyrkjekor og Volda Vokal, der Louise Engeseth er solist.

Sjekk gjerne ut denne 22 minutters videoen, der du kan høre utdrag fra 13 av sporene på platen.



KARIN PARK: Sing Your Sorrow

Karin Park er aktuell med EP-en «EVO» på Size Records. Vi kjenner henne også fra det norsk-svenske prosjektet Årabrot, som vi tidligere har presentert i stor bredde. Men hun startet som soloartist, den gangen hun bodde en lengre periode i Bergen.

Debutalbumet Superworldunknown fra 2003 ble nominert til både Alarmprisen og Spellemannprisen. I 2013 var Park med på å skrive Margaret Bergers «I Feed You My Love», som ble Norges bidrag til Eurovision Song Contest 2013. I 2009 spilte hun også i den norske grøsserfilmen Skjult.

«EVO» består av fire sanger, der «Sing Your Sorrow» runder av utgivelsen. Den er blant annet inspirert av verkene til den svenske maleren og mystikeren Hilma af Klint.

– Jeg vil at folk skal huske hvem de virkelig er, har Karin Park sagt om tematikken til platen. – Vi går oss vill her i verden, men det er også viktig at vi finner oss selv igjen.

Videoen er spilt inn i 20 kuldegrader hjemme i Djura i Sverige. Alle de medvirkende er lokale krefter. Den er filmet og regissert av Simon Silverdahl, med kunstnerisk bistand fra Emmy Park.



EXPLODING HEAD SYNDROME: Age of Deviation

Exploding Head Syndrome beskriver seg som et pønkband fra Oslo. På sin nye video har de fått med seg Tobias Santelmann, som er svært så aktuell i rollen som Harry Hole på Netflix. Han skal også dukke opp i sesong 4 av HBO-serien White Lotus.

Det er Albertine Selvik som har lagd videoen for Exploding Head Syndrome og Relentness Booking. Det kan du lese mye mer om i denne saken, som også har avfødt flere oppfølgingsartikler om tilstanden til musikkvideoene her hjemme.

Robbe Madsen i Relentness Boking står ellers bak den omreisende festivalen Relentlessfest, som første gang ble arrangert i Trondheim i mars i fjor. Det var også et arrangement i Oslo i januar 2026.

Fredag og lørdag sist helg ble det et nytt besøk i Trondheim, nå med fire band per kveld. Fredag spilte Pil & Bue, Sibiir, Tape Trash og Nimic på Lager 11. Lørdag opptrådte Hyperrmass, Slug Boys, Trueandtrue og Skulk samme sted. Madsen selv omtalte arrangementene som «større, tyngre og mer kompromissløse enn noen gang».

– Vi hadde rundt 200 besøkende per dag. Det var kjempestemning hos både band, publikum og samarbeidspartnerne – og ikke minst helt vilt bra konserter.



PIL & BUE: When You Wake up, Do You Stop Dreaming

– Det er allerede bestemt at det blir en runde tre i Trondheim i 2027, sier Robbe Madsen til Ballade video. – Relentlessfest handler om lidenskapen for scenen, fellesskapet og energien som bare live-konserter gir.

Festivalen vil løfte frem noen av de mest lovende og kompromissløse up and coming-bandene i landet innen sjangre som rock, metal, punk og hardcore.

Det inkluderer Pil & Bue. De slapp i februar albumet You Have Chosen Darkness, som er deres femte LP. Duoen ble startet i Finnmark i 2013 av gitarist og låtskriver Petter Carlsen, samt trommeslager Aleksander Kostopoulos (også kjent fra Isák). Fra og med 2019 ble Gøran Johansen ny trommeslager.

Etter Spellemann-nominasjon for Special Agents i 2023 har Pil & Bue spilt nærmere 100 konserter – både i Norge og internasjonalt. De har også fått svært gode omtaler i magasiner som Metal Hammer, og har spilt oppvarming for blant annet Seigmen og tyske Long Distance Calling.

You Have Chosen Darkness ble spilt inn i Kysten Studio i Tromsø med Ariel Joshua Sivertsen som co-produsent.



LULI: Ustabil

Luli heter egentlig Julie Enger Børresen. Hun er nå tilknyttet MTG Music, og slapp video til singelen «Ustabil» søndag 12. april. Den omtales av selskapet som en dokumentarisk musikkvideo som kombinerer arkivopptak, mixed media og visuell kunst.

– Videoen markerer det første visuelle slippet fra hennes kommende album, og gir et nært og usminket innblikk i en ung artist sitt indre liv, sier Hedda Hunn i MTG Music.

Kjernen i prosjektet er materiale fra Lulis egen oppvekst, med opptak fra hun var mellom 11 og 18 år. Som ung trommeslager i bandet Frk. Fryd, der hun spilte i ti år, hadde hun en kreativ ungdomstid preget av lekenhet, uro og nysgjerrighet.

– Blant elementene i videoen er originale barnetegninger av Luli selv, fortsetter Hedda Hunn.

– Resultatet er en særegen collage hvor fortid og nåtid smelter sammen, hvor kunst blir et verktøy for å forstå seg selv – og der klovnen er et sentralt motiv.

Det kommende debutalbumet til Luli ventes i september. Regi på videoen er ved Anna Leijonhielm og Daniel Kvaal Pedersen. Den sistnevnte har også produsent sammen med Julie Enger Børresen.



HENNING ANDERSEN: Trouble Ahead

Som lovet sist uke: Her er det nyeste samarbeidet mellom Henning Andersen og Freddy Holm. Vi lar Andersen selv fortelle om låten og bakgrunnen.

– Jeg ble født i 1968. Da jeg var sju år gammel, i 1975, hørte jeg The Beatles for første gang på en Tandberg-kassettopptaker vi hadde i stuen, forteller Andersen.

– Det var en åpenbaring. Bare fire år senere startet jeg mitt første band med mine tre beste venner på det lille stedet der jeg vokste opp. Jeg var Paul McCartney i det bandet – fordi jeg spilte bass.

– Vi skrev våre egne sanger og ble lokale favoritter. Jentene gikk amok, og selvtilliten vår skjøt i været. I et intervju med lokalavisen i desember 1980, bare to uker etter at John Lennon ble skutt og drept i New York, annonserte vi at vi skulle bli større enn The Beatles. Vi var 12 år gamle.

– Det skjedde selvfølgelig ikke. Men nå og da, 45 år senere, når jeg er på kjøkkenet og spiller gitar og synger, dukker det opp en sang som høres veldig ut som The Beatles.

Innspillingen av «Trouble Ahead» ble gjort på én desemberdag med Freddy Holm som selv er en stor Beatles-fan. Andersen skrev sangen og teksten, spilte akustiske gitarer og gjorde all vokal og harmonier.

– Freddy er et filharmonisk orkester i én person. I studio spilte han cello, fiolin, bratsj, keyboards, gitarer, bass og trommer. Han arrangerte også strykerne, og mikset sangen før desember var over.



EINHERJER: Bloodborn

Denne uken kunne du lese et større intervju med Thomas S. Mortveit i Shady Shades her hos oss. Nå har han laget denne videoen for Einherjer. De startet opp i 1993 på den norske vestkysten – langs den gamle sjøleden gjennom Karmsundet.

Den 19. juni slipper Haugesund-bandet sitt tiende studioalbum: Lifeblood. Det beskrives som «en reise inn i tilhørighet, arv og røtter», der bandet ser tilbake på hva som formet dem.

– For meg handler dette albumet om kontinuitet, sier grunnlegger, sanger og gitarist Frode Glesnes.

– Om hvordan fortiden aldri helt forsvinner, men flyter gjennom oss som en konstant strøm.

– På mange måter føles Lifeblood som å finne tilbake til blodet som alltid har vært der – selve livsblodet, både for oss som mennesker og for Einherjer som band.

Einherjer har gitt ut album som album som Dragons of the North (1996), Odin Owns Ye All (1998) og Blot (2003). De nyere utgivelsene Av oss, for oss (2014) og North Star (2021) ble begge Spellemann-nominert.

Lifeblood slippes 19. juni av By Norse Music. De understreker for øvrig at Einherjer tar avstand fra enhver form for misbruk eller forvrengning av norrøn arv.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

