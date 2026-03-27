Møt mafiakonene Beharie, Lars Vaular, Damokles, Mortiis, Marea og Tusmørke. Og se en drøy times dokumentar med Wardruna.

Vi starter gjerne med vinneren av Årets musikkvideo under Spellemannprisen for 2025. Den gikk til Beharie – og ikke minst Martin Bremnes. Den sistnevnte har klippet og regissert «Everybody Tells Me To Let Go» for artisten fra Sandnes.

I denne kategorien var også følgende videoer nominert: «Consider Me Venus» med Sei Selina, «Rød bic» med Honningbarna og «Oppland Camping» med Dirty Oppland. Alle disse finner du i det store arkivet vårt.

Ellers har vi på kort tid fått flere «norske» konsertfilmer og artistportretter som er satt opp på utvalgte kinoer rundt om i verden. Den ene er Aurora: What Happened to the Earth?, som dokumenterer Auroras konsert på Palacio de los Deportes i Mexico City i 2024.

Den andre heter Tracking Birna: From Earth to Light and Earth Again. Den varer i en time og ti minutter – og handler om Wardruna, bandet som fascinerer folk med eldre nordiske instrumenter som bukkehorn, lur, moraharpe, taglharpe og kraviklyre.

Kort sagt: God fornøyelse!

BEHARIE: Everybody Tells Me To Let Go

Beharie, alias Christian Roger Beharie, debuterte i 2019, og fikk to år senere Spellemannprisen i kategorien for R’n’B/soul. Det var for EP-en «Beharie // Beharie». I 2023 kom debutalbumet Are You There, Boy?, som ifjor fikk oppfølgeren When The Silence Gets Too Loud.

– Det er også noen elementer fra forrige album som jeg føler jeg dyrker mye mer denne gangen, fortalte Beharie til Ballade. Han mente at oppfølgeren var litt smalere, med et mer fokusert lydbilde.

– Nå er det litt nærere, litt mer slitent og kanskje mer pessimistisk tone i låtene. Det har blitt skjørere, og dypere. Jeg føler jeg er mer og mer “folky” i mitt uttrykk og mine musikalske referanser, sa artisten. Hele dette intervjuet kan du lese her.

Martin Bremnes er regissør, fotograf og musiker. Han har blant annet lagd «Duster 75» for brenn., som vant Gullstolen for beste musikkvideo på Kortfilmfestivalen i Grimstad 2025. Han har videre medvirket på produksjoner for Sigrid, Fieh, Skaar, Sondre Lerche og Girl In Red.

Sammen med Beharie har Bremnes også gjort videoer som «Don’t Wanna Know», «Love Me» og «Adore».



LARS VAULAR: Mafiakoner

Lars Vaular er tilbake med første sololåt siden 2023.

På «Mafiakoner» tar bergensrapperen opp både tech-eliten og systemet han selv er en del av, blant annet med en direkte referanse til Spotify-styreleder Daniel Eks investeringer i militær teknologi: Vi er alle mafiakoner / blod på dine 60 000 skattekroner /oljefond pensjonsfond i noen syndefloder / Daniel Ek investerer i morddroner.

Vaular beskriver her frustrasjonen i et «post-sannhetssamfunn», der teknologigiganter, finans og politikk veves stadig tettere sammen.

– Linjen «vi er alle mafiakoner» har ligget i hodet mitt i mange år. Med alt fra oljefond-investeringer til tech-oligarker som påvirker politikken vår, føltes det riktig å lage en sang om følelsen av å være fanget i et system vi alle er med på.

– Jeg prøver ikke nødvendigvis å peke fingre. Jeg prøver heller å beskrive den apatien og motløsheten mange kjenner på i et samfunn der sannhet, makt og penger glir mer og mer sammen, sier Vaular.

Vaular og produsent Thomas «Earwulf» Eriksen har tidligere produsert flere av Vaulars største låter, som«Stripar», «Legender», «Nonsens» og «Rett opp og ned».

Sammen med «Mafiakoner» slipper Vaular låten «PTSD/ekstremisme», produsert av Sjur Svensen. De to låtene er første smakebit fra det kommende albumet Episoder av evighet, som etter planen slippes i mai.

På Vaulars egen plattform, NMG Krønikene, publiserer han nå musikk, tekst og lydbok-kapitler fra den kommende boken «Først skrittet, så navellen», samt videoinnhold direkte til fans. Foto og klipp i videoen til «Mafiakoner» er ved Stian Servoss.



DAMOKLES: Post-Mortem Lament

Oslo-baserte Damokles slapp 13. mars sitt tredje album. A Trophy Collection er ute på Sect Appeal Records. Med en fersk video som er lagd i Berlin.

– Tematisk er dette et konseptalbum hvor vi følger en fiktiv seriemorder gjennom alle tilværelsens faser, forteller Gøran Karlsvik i Damokles. – Etterhvert danner det seg en vev av morbide historier og interne monologer, der morderen rasjonaliserer sine handlinger.

Karlsvik står her for video, design og tekst, mens Damokles har lagd musikken.

– Fortid, nåtid og fremtid vrir og vrenger seg mens vi følger antagonistens liv og levnad; helt fra å plotte sitt første drap som tenåring til å bli konfrontert av ofrenes familier i den endelige rettssalen.

Lydmessig sier Damokles at de «beholder sine røtter i post-punk og indie, alltid med litt post-hardcore av Fugazi-sorten i bånn».

– Sonisk sett sentrerer A Trophy Collection seg rundt formative helter som Nick Cave, David Bowie, Afghan Whigs og The Cure. Resultatet er et album som er rikt på tragedie, men samtidig romantisk på særdeles utrivelig vis.

Damokles består som før av Jonatan Eikum, Fredrik Ryberg, Gøran Karlsvik, Kristian Liljan og Ronny Flissundet. Noen av våre faste lesere vil nok kjenne igjen de to sistnevnte fra duoen Rule Of Two.

Medlemmene i Damokles har ellers vært å finne i band og prosjekter som This Sect, Contrarian, Dunderbeist, Endtimers, Inhumanoids, Kite, Taiga Woods, Astrosaur, og ZAP.



MORTIIS: Ghosts of Europa

– Denne sangen har blitt prøvd ut i mange former og fasonger, helt til den endelig fant seg selv, sier Mortiis.

– Jeg trodde aldri at den skulle ende opp som så merkelig, mystisk og kor-basert som her. «Ghosts of Europa» startet som en enkel sak, en annerledes sang med en annen tittel, som sakte ble dekonstruert og endret.

– Det var ikke på grunn av misnøye med originalen, men fordi stadig nye lag med ideer dukket opp. Jeg er begeistret for måten sangen utviklet seg på. Selve tittelen har eksistert i årevis, og føles dessverre litt profetisk – selv om det aldri var min intensjon.

Det er en svært solid liste med gjester på det kommende albumet: folk som Emil Nikolaisen, Computorgirl og Vegard Blomberg. Samt musikere fra band og prosjekter som Tangerine Dream, Skinny Puppy, Cradle Of Filth, The Kovenant og Arch Enemy.

Selv startet Morttiis, alias Håvard Ellefsen, som bassist i det legendariske black metal-bandet Emperor fra Notodden. I 1994 ga han ut sitt første soloalbum, Født til å herske. Alt da var han i ferd med å utvikle en stil som skulle bli kjent som dungeon synth – en blanding av black metal og mørk, ambient elektronikk.

Mortiis har i mange år hatt et større internasjonalt publikum, og står bak over et dusin album. Her hjemme er han kanskje mer kjent for en engere krets.

– Det er hyggelig når jeg får litt oppmerksomhet i Norge. Det har det ikke vært mye av på noe som helst tidspunkt, egentlig. Ellers er det jo datteren min, Enya, som er med på videoen. Den er regissert av Claudio Marino, og produsert av Artax Film.

Ghosts of Europa blir også tittelen på det kommende albumet, som slippes 26. juni. Det nye materialet er co-produsert av Stephan Groth fra Apoptygma Berzerk.



MAREA: Lilith’s Fall

Italienske Marea Mammano har studert musikk-teater og eksperimentell scenekunst på Sicilia, samt skuespill og manusskriving i Irland. Hun jobber for tiden med egen musikk, og har her slått seg sammen med den norske produsenten og mikseren Opie Music fra Stavanger.

– Jeg har bakgrunn som instrumentalist og fokuserer på den menneskelige følelsen i produksjonene mine, sier Opie, som er spesielt aktiv på SoundCloud og SoundBetter.

Opie heter egentlig Asbjørn Thesbjerg Larsen, og er ellers låtskriver og multiinstrumentalist i prosjektet Lo.P. Han har spilt trommer siden han var 14 år, inspirert av rytmisk jazz, funk og elektronisk musikk.

– Jeg har mest erfaring bak trommene, så interessante og smakfulle rytmer og takter er nok mitt ess i ermet. Jeg studerer for tiden musikkproduksjon ved universitetet i Agder.

Marea Mammano har selv skrevet musikk og tekst til «Lilith’s Fall». Det skjedde da hun møtte Opie på en låtskrivercamp i Kristiansand.

Videoen er filmet av Carolina Marques med assistanse fra Martina Turati. Det er Sunniva Lyle Sturzrehm har klippet sammen videoen – kanskje litt inspirert av norsk metal-estetikk. Hun er fra Fredrikstad, og driver i dag Aasynje Management på Grønland i Oslo.



TUSMØRKE: Vi er et kollektiv

– Our mobile devices lock us in a personal hell; how apt the phone is called a cell!

Med dette nokså uoversettelige ordspillet lanserer Tusmørke sin nye video. Den er filmet og regissert av Joachim Fleischer, etter idé og manus av Benedikt Momrak.

– Vi blir så vant til der Ersatz, erstatningen og substituttet, at vi forveksler den med ekte vare. Hva er botemidlet mot denne plagen? Tusmørke anbefaler å henge med ekte mennesker, ta badstue og kalde bad i havet og leke med ilden.

– De beste tingene i livet er gratis, delte og litt smertefulle.

I videoen ser vi Brennesle, Krizla og Benediktator, som stort sett opptrer som seg selv. I tillegg møter vi følgende medlemmer av Oslo Badstukor: Hege Langlo, Mari Tinnen, Hedda Solerød, Peter Brohnst og Heidi Y. Paulsen.

Videoen til «Vi er et kollektiv» ble filmet i Oslo Badstuforening og på Bålplassen ved Jar i januar 2026. Låten er hentet fra det nye albumet Balderdom, som Karisma Records slapp 20. mars. Fire av sangene her ble til i forbindelse med en vintersolvervfeiring på Oslo Badstuforening i 2022.

Balderdom er det trettende albumet til Tusmørke, som har holdt på med sin særegne form for progrock siden oppstarten i Skien i 1994. De ga ut sitt første album, Underjordisk Tusmørke, på Termo Records i 2012, og har siden underholdt både barn og voksne, tusser og troll.



WARDRUNA: Tracking Birna (Full Documentary)

For noen uker siden presenterte vi en smakebit fra den nye dokumentaren om Warduna. Den heter Tracking Birna: From Earth to Light and Earth Again. Nå har vi gleden av å vise denne produksjonen i sin helhet.

– Filmen dokumenterer vår nyeste rundreise i Europa, syklusen rundt Birna-albumet og en verdensturné som strakte seg fra Royal Albert Hall og Amfiteatret i Pompeii til Australia og New Zealand.

– Jeg har alltid vært litt beskyttende overfor Wardrunas liv utenfor scenen, ettersom hovedfokuset alltid har vært det som skjer på scenen, kommenterer Einar Selvik, som startet opp bandet i 2003.

– Samtidig gjenspeiles de menneskelige båndene og familiefølelsen bak kulissene i forestillingene våre. Å tilby et glimt inn i denne verdenen, sammen med filmskapere som allerede har en naturlig plass i kretsen vår, føltes helt riktig.

– Gjennom personlige samtaler og øyeblikk bak kulissene deler vi et glimt av vår kreative prosess, livet på veien, forbindelsen vi deler som band og crew, og forholdet til omgivelsene våre.

Dokumentaren om Warduna er laget av Giacomo Giorgi og Laetitia Abbenes. Underveis møter vi Einar Selvik, samt musikerne Lindy-Fay Hella, Hans Christian Dalgaard, Eilif Gundersen, Arne Sandvoll, John Stenersen og Sondre Veland.

Wardruna har et stort internasjonalt publikum, ikke minst etter at musikken deres ble brukt i den irsk-canadiske TV-serien Vikings i 2013. Les gjerne Ballade-redaktør Guro Klevelands intervju med Einar Selvik fra 2021.



