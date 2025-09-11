Beharie: – Komfortabel i det ukomfortable

Beharie har varmet opp til album og høstturné med intime soloopptredener i platebutikker i Oslo, Berlin, København og Stockholm den siste uka. Fredag slippes plata på strømmetjenestene.

Artikkelen er produsert og publisert i samarbeid med magasinet Blikk.

Publikum fylte tomrommet mellom platehyllene, utstyrt med vinglass og øl. Rundt femti fremmøtte i Berlin fikk en forsmak på det nye albumet til Beharie, som holdt en kort, intim konsert hos platebutikken Rough Trade i Neukölln mandag kveld.

Det vanlige butikklyset var slått av. Beharie sto på et persisk teppe, bak en mikrofon, med to høyttalere rettet mot publikum. En diskokule i taket snurret og fargela lokalet mens han fremførte låter fra både debutalbumet og det ferske When The Silence Gets Too Loud helt alene.

– Det er fint å spille låtene kun med kassegitar, slik de ble til. Det føles litt som å vende tilbake til starten, sier Beharie etter konserten.

Fysisk format først

Den korte in-store-konserten er en del av en mini-turné til utvalgte platebutikker i Oslo, Berlin, København og Stockholm, lagt opp som en markering rundt platelanseringen, men også som oppvarming til høstens større konsertturné i Norge og Europa, hvor Beharie spiller med fullt band.

Publikum som har møtt opp den siste uka har også fått mulighet til å kjøpe vinylutgaven av albumet én uke før den digitale lanseringen på fredag.

– Det har vært en veldig fin start. Det har kommet en god gjeng både i Oslo og i Berlin. Det er også fint å prøve ut låtene live, forteller Beharie.

Publikum i Berlin svarte med varm applaus, noen satte seg rett på gulvet foran artisten, og et “Beautiful!” kom spontant fra en publikummer etter én av de nedstrippede låtene.

Nyforelsket i plata

Foran publikummet i Berlin fortalte Beharie at albumet har vært et prosjekt han både er stolt av, men som også har skapt frustrasjon.

– Det går litt sånn i sykluser. Det er noen ganger man hører på albumet og bare tenker «Yeah, man, jeg lagde dette her». Andre ganger hører man på det og blir litt flau og bare «Shit, det her er ikke noe bra», og kan få litt noia. Man kan jo bli litt mett på det man holder på med når man står midt i det veldig lenge.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Etter en lang sommer så føler jeg at jeg har begynt å bli glad i det igjen. Så nå føles det veldig bra. Nå når albumet er ute får det på en måte et nytt liv. Man får en ny gnist, og jeg føler meg litt nyforelska nå, ler han.

Introvert energi

På plate nummer to fortsetter Beharie å skrive tett på egne erfaringer. Da Beharie ble intervjuet av magasinet Blikk for en stund siden kunne han bekrefte at alle «you»-ene handlet om menn.

– Jeg skriver jo om mitt eget liv og mine erfaringer. Og jeg forelsker meg jo i menn, så det er jo naturlig at de handler om det fremdeles. Men det er litt færre kjærlighetshistorier denne gangen. Det er noen der, på en måte. Men det er kanskje litt mer innover. Og litt mindre utover, sier han.

Albumet er mer selvgranskende og mer fokusert på egne indre prosesser enn på relasjonene utad.

– Det er også noen elementer fra forrige album som jeg føler jeg dyrker mye mer denne gangen. Det har blitt litt smalere, og et mer fokusert lydbilde. Jeg føler jeg er mer og mer “folky” i mitt uttrykk og mine musikalske referanser. Jeg har blitt litt modnere og litt eldre. Og ja, jeg har fått litt andre blikk på ting.

Skjørhet som styrke

– Forrige album var mer sånn “Let’s go!”. Jeg hadde en utømmelig energi. Mens nå er det litt nærere, litt mer slitent og kanskje mer pessimistisk tone i låtene. Det har blitt skjørere, og dypere.

Men nettopp det skjøre og slitne opplever han som en styrke:

– Jeg synes det er veldig spennende med sånn soberhet, å være skikkelig skjør og gå inn i de følelsene av ubehag. Å være ukomfortabel og åpen. Det ligger så sykt mye energi der. Jeg føler meg komfortabel i det ukomfortable.

Dynamiske show

Etter soloopptredenene i platebutikkene skal Beharie ut på en større turné i høst, med fullt band.

– Det er en helt fantastisk bra gjeng som jeg har spilt med i seks-sju år. Folk bør komme bare for å oppleve den gjengen spille sammen, mener han.

I november kan bandet oppleves live i Oslo, Ålesund, Trondheim, Bodø, Bergen og Stavanger.

– De som kommer kan forvente seg en ganske dynamisk konsert. Helt nedpå som her, når jeg spiller solo. Men også brautende, med sparkende energi. Det blir nye låter, ny energi!

Høstturneen ser slik ut:

10. oktober – Utrecht

16. oktober – Berlin

24. oktober – Göteborg

25. oktober – Stockholm

1. november – København

8. november – Oslo

13. november – Ålesund

14. november – Trondheim

15. november – Bodø

21. november – Bergen

29. november – Stavanger