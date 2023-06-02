Mette Dybwad Torstensen ny redaktør i Periskop

Torstensen blir ny redaktør i Periskop, tidsskriftet for kritikk av kunst for barn og unge, fra skolestart i august.

Mette Dybwad Torstensen kommer fra stillingen som daglig leder og gründer av Sjøholmen Kulturhus i Sandvika, og har redaktørerfaring fra magasinet KUNST.

Torstensen er i tillegg kunsthistoriker, barnekunstformidler, kurator og journalist med redaktørerfaring.

Torstensen blir ansvarlig redaktør og daglig leder i nettidsskriftet for kritikk av kunst for barn og unge fra 21. august. Hun overtar stillingen etter Siri Breistein, som var Periskops redaktør fra mai 2022 til mai 2023.

Fra 1. juni til 20. august er fagredaktør Karen Frøsland Nystøyl konstituert redaktør for tidsskriftet, opplyser Periskop.

