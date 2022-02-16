Siri Breistein ny sjefsredaktør i Periskop

– Jeg ser frem til å løfte blikket og oppdage et nasjonalt tverrfaglig kunstfelt rettet mot barn og unge. Det er med ærefrykt og stolthet jeg overtar stafettpinnen og fortsetter det viktige arbeidet med å styrke posisjonen og samtalen om barn og unges møte med profesjonell kunst, sier Siri Breistein til Periskop, det tverrfaglige tidsskriftet om kunst for barn og unge.

Breistein er utdannet medieviter fra Universitetet i Bergen, og har siden 2018 vært prosjektleder for publikumsutvikling i Bergen kommune. Hun har jobbet med å nå nye kulturbrukere, skape økt kulturdeltagelse og større mangfold i kunst- og kulturrommene. Eksperimenterende pilotarbeid har gitt innsikt i metoder som vekker interesse og engasjement for kunst- og kulturliv, og som bidrar i arbeidet med å tilrettelegge for økt inkludering og lokaldemokrati, forteller Periskop.

– Vi har sikret oss en lydhør redaktør med svart belte i publikumsutvikling og en ambisjon om å gi leserne følelsen av at Periskop tilhører alle, sier styreleder i Periskop, Guri Fjeldberg.

– Jeg har dessuten stor tro på ønsket hennes om å skape et sterkere samhold blant frilanserne som er tilknyttet redaksjonen. Det betyr at Breistein vil holde kvalitetsdebatten levende både blant alle dem som leser og blant de mange som skriver for oss. Slik kan nettidsskriftet fortsette å gjøre oss alle stadig klokere på kunst for barn og unge.

Siri Breistein begynner i jobben 19. april. Hun overtar stillingen etter Oda Bhar, som var Periskops redaktør i 2020 og 2021.

Breistein går inn i et redaktørkollegium med Karen Frøsland Nystøyl, som er fagredaktør for litteratur og scenekunst. Nystøyl jobber fra Oslo.

I november informerte Periskop om at Ruth Hege Halstensen ville overta som redaktør fra januar. Halstensen valgte å trekke seg fra stillingen kort tid før tiltredelse. Karen Frøsland Nystøyl fungerer som konstituert redaktør frem til Breistein overtar i april.