I dag lanseres Periskop

Sammen med tre andre nettsteder har Ballade vært med på å opprette et nytt, tverrfaglig nettidsskrift for kritikk av profesjonell kunst for barn og unge.

Før jul utlyste Kulturrådet midler til å etablere et nytt, tverrfaglig nettsted som skulle styrke den faglige og offentlige samtalen rundt kunst for barn og unge. Midlene ble tildelt et treårig samarbeidsprosjekt mellom nettstedene Kunstkritikk.no, Barnebokkritikk.no, Ballade.no og Scenekunst.no.

Oppsøke, orientere, fange opp

For å sikre en fri og uavhengig kritikk og en åpen debatt, var det viktig for oss som søkte at det nye nettstedet skulle ha egen redaktør, og at det vil bli drevet etter redaktørplakaten.

I vår ble Ingvild Bræin ansatt i redaktørposisjonen, og hun har siden jobbet med å finne skribenter, utvikle siden og forberede innhold — og ikke minst med å gi nettstedet et navn.

Til Scenekunst.no forklarer Bræin tanken bak navnet Periskop:

— Det peker mot at vi vil komme oss rundt, oppsøke og undersøke, og stille inn når vi kommer over noe vi vil se nærmere på. Vi ønsker både å gå i dybden og ha overblikk. Det gir mulighet til litt selvironi som kritiker også: Vi er de som ligger på lur og venter på noen å kaste oss over. Men det viktigste er assosiasjonene til instrumentet og hvordan det fungerer: Noe vi kan se og orientere oss med, fange opp ting.

På Periskop vil du finne anmeldelser, artikler, intervjuer og kommentarer om scenekunst, musikk, bøker og visuell kunst for barn og unge – fra hele landet.

Samtidig skal også de eksisterende redaksjonene i de andre nettidsskriftene bidra med sin kunnskap gjennom redaksjonsråd og mulighet for stoffutveksling.

Dette betyr at du også vil finne mer stoff for denne målgruppen på Ballade i tiden fremover.

Periskop lanseres på Kunstnernes hus i dag kl 16.

