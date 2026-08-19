HENRIK BHAMRA Stian Andersen kopi

VIL HA SVAR PÅ OM TONO HAR DREVET LOVLIG: Henrik Bhamra, sammen med en rekke andre managere, låtskrivere og representanter for disse, vil at Tono granskes.

AktueltBransjen

Krever at Tono granskes

Siri Narverud Moen skriver om å lytte til det uvante. Om at folkemusikken har gjort noe eksplosivt med norsk musikk, de siste årene.
Publisert
19.08.2026 19:55
Skrevet av
Siri Narverud Moen

Disse vil gå rettens vei for å granske utbetalinger og tidsbruk i Tono.

Populærkomponistene har fremmet forslag om ekstern gransking av vederlagsinnkreveren Tono før det ekstraordinære årsmøtet 1. september.

– Styret i Tono har gjennom flere år avvist påstander fra flere hold om brudd på lov om kollektiv forvaltning, mener styreleder i Populærkomponistene, Henrik Bhamra.

De krever gransking av Tonos fordelinger i 2021–2025, og om forsinkelser av disse kan bryte med regler om likebehandling. Videre vil de ha gransking av styrer og utvalg i Tono – samt Tonos bruk av kulturelle midler.

Begge de to siste punktene er nå gjenstand for debatt om endring, da et samstemt styre i Tono fremmer vedtektsendringer om dem – les mer her.

Forslaget er stilt av låtskriver og produsent Mathias Nilsen i samarbeid med styret i Populærkomponistene. Også manager-foreninga som samler flere av de samme, Nemaa, står bak.

En av managerne i Nemaa som gjentatte ganger har beskyldt Tono for feilfordeling av rundt 300 millioner kroner, Aslak Klever, er også blant grunnleggerne av foreninga Populærkomponistene. I dette innlegget argumenterer han for at lovpålagte endringer som skulle ha kommet raskt etter 2021 har tatt for lang tid, og først i 2025.

Gransking etter samvirkeloven krever at minst ti prosent av de oppmøtte stemmer for. Deretter kan Tono-medlemmer kreve at tingretten beslutter gransking, men det skal være opp til tingretten om granskinga skjer.

– En grundig gjennomgang utført av uavhengige juridiske eksperter vil gi Tono mulighet til å imøtegå kritikken og eventuelt renvaske seg på en måte som skaper tillit både blant rettighetshaverne og i musikkfeltet for øvrig. Vi håper derfor at Tono vil ta imot kravet om en granskning med åpne armer, skriver Henrik Bhamra til Ballade.

– Håpet er at en reformering av Tono sin forvaltningsvirksomhet på sikt vil føre til at artistene jeg jobber med får beholde en større andel av vederlaget Tono krever inn på deres vegne, sier han, som manager for blant andre rapper OnklP.

Styreleder i Tono, Tom Hugo Hermansen, viser til at Tono allerede er underlagt krav om åpenhet og kontroll.

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– Men vi i styret har forståelse for at det stilles spørsmål rundt hvordan Tono drives. Selv om Tono mener at det ikke har kommet fram forhold som krever en ekstern granskning, kan vi se at det kan være tjenlig med andre måter å organisere oss på. Alle slike innspill må vi ta på alvor. Skulle årsmøtet stemme for en granskning, vil vi selvfølgelig samarbeide fullt ut, og om det avdekkes noe ulovlig, må det kunne ettergås, sier Hermansen til Ballade.

– Men skaper det støy dere ville vært foruten?
– Vi skulle selvfølgelig ønske at noe av den bekymringen og kritikken kan svares ut i fra vedtektsendringene vi foreslår nå.

Hermansen viser også til at det berører forhold i en periode da han ikke var styreleder.
– Men jeg har sett dokumentasjon på at Tonos administrasjon har gjort det de kunne på dette området. Tono mener vi har gjort ting i henhold til loven, men lover kan tolkes forskjellig, jeg må være åpen på dét.

I forbindelse med Tonos eget styres endringsforslag på kommende årsmøte, har flere musikkorganisasjoner kommet med innspill. Populærkomponistene har levert egne endringsforslag, i tillegg til granskingskravet.

Aslak Klevers selskap Popular Demand er forlag for låtskrivere som Synne Vo, Lars Rosness og May (Margrethe Frich).

Tono vegg

Tono-logoen på en vegg i det nye Tono-huset i Kongens gate i Oslo. (Foto: Tono)

Red. mrk.: Foreningen Ballade er eier og utgiver av Ballade.no. Norsk Komponistforening, NOPA og Musikkforleggerne er medlemmer i foreningen. Ballade søker og mottar hvert år økonomisk støtte fra medlemmene i Foreningen Ballade, som en av flere inntektskilder. Støtten Ballade mottar fra medlemmene kommer fra de kulturelle midlene i Tono.

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Oslo | 01/09/2026
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06/10/2026
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07/10/2026
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Cello, gruppeleder

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