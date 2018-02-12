AktueltKunstmusikk

Eikanger-Bjørsvik Musikklag norgesmester i brass

Publisert
12.02.2018
Skrevet av
- Red.

Vant tittelen under NM Brass for tredje år på rad.

Med hele 98,5 poeng tok Eikanger-Bjørsvik Musikklag tittelen som norgesmester for tredje år på rad. I år fikk de også med seg kongepokalen. Manger Musikklag og Stavanger Brass Band kom rett bak på henholdsvis 2. og 3. plass da mesterskapet gikk av stabelen i Grieghallen i Bergen denne helgen.

– Det er helt sykt. Vanvittig deilig, for det er så tett og høyt nivå i Norge. Det å gå til topps i NM i år er helt vanvittig, styreleder Stig Ryland fra Eikanger-Bjørsvik Musikklag i en pressemelding.

Årets NM brass var det 40. i rekken. 76 deltakende korps fordelt på 5. divisjoner.

Krohnengen Brass Band tildelt Komponistforeningens Hederspris for deres fremføring av pliktnummeret; et verk skrevet av Torstein Aagaard-Nilsen.

Hele resultatlisten kan du lese her.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Flere saker

