Brasspriser

Publisert
13.02.2012
Skrevet av
Carl Kristian Johansen

Eikanger-Bjørsvik Musikklag vant elitedivisjonen under brass-NM.

Eikanger-Bjørsvik Musikklag fra Nordhordland forsvarte tittelen som Norgesmester i Elitedivisjonen da Norgesmesterskapet i brass ble avholdt i Bergen helgen 10. – 11. februar.

Regjerende Europamester Manger Musikklag kom på andre plass, melder musikkorps.no.

Eikanger-Bjørsvik fikk 98 poeng både på pliktnummer og på selvvalgt stykke, og var 2,5 poeng foran Manger.

Stavanger Brass kom på tredjeplass. Dette var Eikanger-Bjørsviks fjerde seier på fem år, og bandet er kvalifisert til å delta i Europamesterskapet. Både solistprisen og gruppeprisen gitt henholdsvis til flugelhorn og tromboner i Eikanger-Bjølsvik.

Resultatene fra årets brass-NM finnes på denne linken.

