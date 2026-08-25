«Suser avgårde» med dagens norskspråklige stjerner

Legendeplate av deLillos tolkes av neste generasjon.

Fredag 28. august møtes folkgruppa ULD og visegruppa No. 4 i en nytolkning av deLillos-hiten «Suser avgårde». Da åpner de også et større musikalsk generasjonsmøte rundt musikken til deLillos.

I høst er det 40 år siden deLillos ga ut debutalbumet «Suser avgårde». Nå får sangene nytt liv gjennom en ny generasjon norske artister i soundtracket til Rikke Gregersens kommende spillefilm med samme navn, skriver ULDs manager i en pressemelding.

Først ut blant nyversjonene er altså ULD og No.4 sin «Suser avgårde», før Kaja Gunnufsen følger med «Finnes det en kvinne». I oktober blir deLillos sjøl del av singelrekka i nye innpakninger, sammen den yngre generasjon, navnlig ULD, No.4 og Daniela Reyes på «Fuglen». Samtidig kommer hele filmens lydspor.

Soundtracket samler da blant andre deLillos, ULD, No.4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reyes, Daufødt og Pumpegris i nye tolkninger av deLillos-katalogen. Låtene er spilt inn spesielt for filmen og skaper et møte mellom en av norsk pophistories mest betydningsfulle kataloger og artistene som former norsk musikk akkurat nå, heter det i presseskrivet.

Ung voksen på film

Suser avgårde følger Agnes (29), som befinner seg midt mellom evig nachspiel og voksenliv. Mens vennene får barn, faste jobber og oppussingsprosjekter, holder hun fortsatt fast på drømmen om å være musiker – og på livet hun kanskje egentlig burde ha vokst fra.

Filmen er regissert av Rikke Gregersen, skrevet av Rakel Kraft Biørnstad og produsert av Ingvil Sæther Berger for Motlys. I hovedrollene finner vi Sarah Francesca Brænne, Steinar Klouman Hallert, Ada Eide og Fredrik Stenberg Ditlev-Simonsen.