Edvard-priser til Aurora, Tine Surel Lange, Kajsa Balto, ULD og Witch Club Satan

Prisene har blitt delt ut i hemmelighet gjennom høsten, men nå er alle fem vinnere offentliggjort.

Årets vinnere i Edvard-prisens fem kategorier er disse:

Populær: Aurora Aksnes og medlåtskrivere Matias Tellez, Fredrik Svabø, Vetle Junker Vik og Magnus Åserud Skylstad for albumet What Happened To The Heart?

Samtid: Tine Surel Lange for albumet En skog av lyd

Tekst: Kajsa Balto for albumet Rájás

Åpen klasse: ULD – Une Lorentze Onarheim, Lucia Andreadatter Utnem og Dagny Braanen Lindgren, for albumet Fra en annen virkelighet

Utfordrer: Witch Club Satan (Johanna Holt Kleive, Victoria Røising og Nikoline Spjelkavik) for å være «et band som forvalter sin musikalske arv med følsomhet, samtidig som de retter en rak og respektløs langfinger mot det etablerte.»

I hver kategori deles det ut prispenger på 70 000 kroner, samt et diplom og et trofé utformet av komponist og kunstner Magne Furuholmen, opplyser Tono, som hvert år deler ut prisen til «opphavere som har skapt musikkverk og tekster til musikk av høy kunstnerisk kvalitet».

– Med Edvard-prisen hedrer vi de som lager musikken vi omgir oss med hver dag, låtskriverne, komponistene og tekstforfatterne. Det som gjør prisen spesiell er at den deles ut av en kompetent fagjury med folk som selv vet hva det vil si å skape musikk. Å få Edvard-prisen betyr at man virkelig har rørt både publikum og sine musikkskapende kolleger, sier administrerende direktør i Tono, Karl Vestli.

Juryen for årets tildelinger av priser har bestått av komponister, låtskrivere, tekstforfattere og musikkforlag fra Norges musikkliv: Johanne Flottorp (juryleder), Thea Hjelmeland, Alexander «Rykkinfella» Austheim, Jan Erik Mikalsen, Agnes Hvizdalek, Maria Stene Brendstrup (musikkforlegger, Propeller), Andrew Smith (komponist, musikkforlegger Norsk Musikkforlag) og Kristoffer Magnus Unstad.

Tono har delt ut Edvard-prisen siden 1998. Prisen tildeles medlemmer av Tono som har «utmerket seg med særskilt sterke prestasjoner innen skriving av tekst og musikk det foregående år», beskriver rettighetsforvalteren.

Red.mrk.: Ballades redaksjonsmedarbeider Johanna Holt Kleive er medlem av omtalte Edvard-prisvinner Witch Club Satan.