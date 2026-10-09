Ballade video: Koke bjørn

Levende bilder og levende lyd med Emil Kárlsen, Truls, Juli Von Lou, The Flow, Eie, Bokassa, Gothminister. Og en mini-konsert med Uld.

Film- og TV-produksjoner er ofte nært forbundet med musikk. Både som stemningsskapende element og som pådriver for dramaturgien. Denne uken starter vi med en ny video med Emil Kárlsen, der bjørnen er gjennomgangsfigur.

Det er ikke så tilfeldig, siden Karlsen selv nylig spilte en av hovedrollene i den svært bra TV-produksjonen «Koke bjørn», basert på boken av Mikael Niemi. Han gjorde også den samme rollen i Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš´ stykke «Guovžža vuoššat». I serien spiller han mot folk som Gustaf Skarsgård, Ane Dahl Torp og Pernilla August.

I dag er det også premiere på den nye norske filmen «Suser avgårde», der musikken til deLillos spiller en sentral rolle. Den har regi av Rikke Gregersen. Her gjør ULD, No.4, Kaja Gunnufsen, Daniela Reyes, Daufødt og Pumpegris nye tolkninger av låter fra deLillos-katalogen spesielt til filmen.

Kort sagt: God fornøyelse!



EMIL KÁRLSEN: Bivdi ja biertnat

Emil Kárlsen er ute med debutalbumet Nannámii. Tittelen kan oversettes til «mot land/kyst» eller «mot solid grunn». Utgivelsen tar lytteren med på en reise gjennom refleksjoner rundt identitet og tilhørighet.

Selv er skuespilleren og artisten født og oppvokst i det flerspråklige Omasvuotna / Omasvuonon / Storfjord, nær grensen mellom Norge, Sverige og Finland.

– For noen år siden fikk jeg en visjon av et bilde der jeg lå i en båt med årene flytende i vannet, som om jeg hadde slått meg til ro med ikke å vite hvor jeg var på vei. Ingenting på dette albumet er tilfeldig.

– Når du er ute og ror i sjøene, fisker i fjordene eller seiler på havet, er Nannán fastlandet – et trygt sted å komme tilbake til. Sangene på dette albumet har blitt til i en tid der jeg følte meg mer jordet, sier Kárlsen.

– Jeg forstår mer om meg selv nå, og hvor mitt folk har kommet fra. På mange måter føler jeg meg mer påkoblet igjen, mer i kontakt med min egen tilhørighet – og det er dette materialet på plata reflekterer.

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På platen har Emil Kárlsen med seg artister som Ivar Beddari, Emma Elliane og Elina Ijäs. Og hans egen muoŧŧa Camilla. Alle representerer et bredt spekter av sjangre, historier og stemmer.

«Bivdi ja biertnat» kan oversettes som «Jegeren og bjørnene». Det er det første sporet på debutalbumet, og kombinerer flere historiske bjørne-joiker. Kamera-arbeid og drone-opptak er ved Marakatt Media, mens Karlsen selv har animert, gradert og klippet sammen filmen.

TRULS: La Marmotte

Truls Heggero var i sin tid vokalist og gitarist i Oslo-bandet Lukestar. De debuterte med en EP i 2002, og fulgte senere opp med tre album. Frontmannen debuterte som soloartist i 2013 med albumet TRVLS, der låten «Out of Yourself» fikk mye fin oppmerksomhet.

I 2019 ga Truls ut singelen «Amazing», fire år etter sin forrige utgivelse. I sommer gjorde han endelig comeback med singelen «Walkover», samt opptredener på festivalene Piknik i Parken i Oslo og Lyse Netter i Moss.

«La Marmotte» omtales som «en stor, melankolsk og drømmende poplåt», som skal være beskrivende for hva vi har i vente fra Truls det neste halvåret. Den har fått en video av regissør Emil Høgset, som sier dette:

– Vi følger Truls og en kamerat på en vandring langs elva og på piknik i skogen rundt Kjelsås, der Truls vokste opp.

– Handlingen følger en slags drømmelogikk, der ting skjer litt om hverandre uten forklaring. Tanken har vært at låta og videoen har hver sin verden, som møtes og berører hverandre på ulike måter underveis.

– Vi har tenkt at Truls i videoen ikke nødvendigvis er Truls som artist eller person, men kanskje en annen karakter, på lik linje med de andre vi møter. Mye av det som skjer, kan være denne karakterens minner, drømmer eller en blanding av de to.

Den kreative prosessen har vært et samarbeid mellom Espen Friberg, Emil Høgset og Truls Heggero. Videoen er filmet av Kim Hiorthøy, som har vært med på å sette sitt preg på uttrykket.

JULI VON LOU: To A Girl from West Virginia

Juli von Lou vokste opp på den svenske landsbygda, men har nå slått seg ned i Bergen. Derfra debuterer hun med EP-en «The Tales of a Honky Tonk Alien». Fra denne har hun alt sluppet sangene «Desert Hills Motel» og «Honky Tonk Angels».

EP-en slippes 6. november, dagen etter at Juli von Lou spiller på hovedscenen på Kulturhuset i Bergen under Vill Vill Vest. Utgiver er Promised Land Records, som beskriver henne som en artist som svever mellom to verdener: den svenske landsbygda og et drømt Amerika.

– «To A Girl From West Virginia» er sannsynligvis den viktigste sangen jeg har skrevet så langt. Det er en sang som forandret livet mitt. Om en kvinne som forandret livet mitt, sier Juli von Lou.

– Hun fikk meg til å innse at det var mulig å forelske seg igjen. Og at kjærlighet ikke trenger å føles som et hjerteinfarkt.

«The Tales of a Honky Tonk Alien» er co-produsert av Juli og låtskriverpartneren Askjell Solstrand. Han har også samarbeidet med Aurora og Sigrid.

– Jeg hater ting som legger seg midt på treet. Enten gjør vi produksjonen bitteliten, eller så gjør vi den jævlig gigantisk, for jeg synes ikke en mellomting er verdt å trakte etter, avslutter Juli.

THE FLOW: Road Trip

The Flow omtaler seg som et nyoppstartet band fra Volda, bestående av Sverre Dalen og Inga Klepp Bjørndal. De sier selv at musikken til The Flow beveger seg dit flyt og inspirasjon tar bandet – fra upbeat indie/punk til psykedelisk surf og videre.

– «Road Trip» er single nummer to fra en EP vi jobber med å ferdigstille, forteller duoen. The Flow ga ut sin første single og video, «Youth», i april 2026. Og regner med å slippe EP-en senere i år.

Den fengende «Road Trip» ble sluppet mot slutten av september. Her står Sverre Dalen for vokal, elektrisk og akustisk gitar, synthesizer og bass. Inga Klepp Bjørndal holder seg til trommene, mens begge har produsert sammen med Kyrre Grimstad.

Den friske og sommerlige videoen til «Road Trip» er filmet av Tone Brandal og Inga-Lill Lännerholm. Den er redigert av Sigrunn Sandstad Dalen. Vi ser frem til å høre den kommende EP-en.

EIE: Because

– «Because» er første single fra mitt kommende debut-album My Tongue Is Stuck To The Roof of My Mouth And That Is All I Can Think About.

Det sier Stavanger-artisten Eie, som forteller at låten beskriver et høyst aktuelt tema: kvinners rett til å bestemme over egen kropp og seksualitet.

– Hele teksten fra start til slutt beskriver såkalte «argumenter» brukt til å forsvare og undergrave alvorligheten av voldtektskultur. Uansett hva situasjonen er, vil det alltid finnes mennesker som finner en grunn til å legge skylden på offeret.

Denne problematikken vil låtskriver Eie rette fokus mot. Sangen fremføres av Emilie Eie (vokal, el-gitar), Harald Harestad (el-gitar), Anna Klungre (elektronikk, synth, kor), Ariel Aarstad (el-bass) og Andreas Mikkelsen (trommer).

– «Because» er et konfronterende hjertesukk fortalt med vrengte gitarer og brutal vokal, sier Eie.

Siden bandets første konsert i 2023 skal «Because» ha blitt en publikumsfavoritt. Som resten av det kommende albumet er den spilt inn i Komet lydstudio i Stavanger. Sangen er tatt opp og mikset av Espen Eidem – og mastret av Steven Grant Bishop.

Videoen er filmet og klippet av Silje Askheim Eriksen, og er lyssatt av Daria Zarbeeva.

BOKASSA: Cop Out

Bokassa vender her tilbake med «Cop Out». Her lener de seg tungt på røttene innen metallic hardcore, ispedd et dryss thrash metal. Den satiriske «Cop Out» er inspirert av alt fra «protestlåter med så generiske tekster at de kan tolkes i alle retninger» – til «band som burde ha lagt opp for lengst, men som fortsatt prøver å skvise penger ut av fansen».

På den nye singelen består Bokassa av Jørn Kaarstad (vokal, gitarer og perkusjon), Olav Dowkes (trommer) og Mathias Degnepoll Øren (bass). Samtidig kunngjør de det kommende albumet Anomalies. Dette blir den femte fullengderen til rockerne fra Trondheim, som album-debuterte med Divide & Conquer i 2017.

Anomalies kommer ut på bandets egen etikett, Kings of Stonerpunk Records. Tittelen betyr avvik, mens tekstene handler om både statskupp, endetidstegn og leprechauns. Den er oppfølgeren til All Out Of Dreams fra 2024. «Cop Out» har tekst og musikk av Jørn Kaarstad, som også har lagd manus til videoen. Den er regissert, produsert og fargegradert av Henrik Eriksen.

Bokassa vant Bendiksenprisen i 2021, og har varmet opp for Metallica i Euopa. Det nye albumet er produsert av den engelske Grammy-vinneren Adrian Bushby. Han har tidligere jobbet med store navn som Foo Fighters, Muse og The Darkness.

GOTHMINISTER: Salsa

Også Gothminister har et nytt album på gang. Det heter We Are All Demons, og kommer ut via The Orchard og Elevator Records. Dette er hans niende studioalbum siden oppstarten til prosjektet i 1999.

Gothminister, alias Bjørn Alexander Brem, begynner å nærme seg sitt fjerde tiår som artist. Han har gjort konserter i over 40 land, og skal igjen ut på en større internasjonal turné. Gothminister & Friends spiller også på Parkteatret i Oslo torsdag 19. november.

Gothminister har blitt omtalt som «one of the most iconic gothic/industrial metal acts» på nettstedet Terra Relicta. Det nye albumet byr på 11 spor, og er for første gang spilt inn, produsert, mikset og mastret av Brem selv.

– Albumet dykker ned i vårt indre mørke og avslører at vi alle bærer på demoner under overflaten. Gjennom en dristig tematisk rød tråd oppfordrer albumet lytterne til å konfrontere mørket sitt, finne styrke i det og stå frem som fryktløse, heter det.

I forkant av albumet har Gothminister sluppet «Salsa», som er en ganske overraskende blanding av sjangre. Den fargerike videoen er spilt inn i Haubitz Hall i Kristiansand, og er co-regissert av Bjørn Alexander Brem og Tor Eigil Scheide. Den sistnevnte står også for filming og klipping.

Den kvinnelige sangeren er Daniela Torres. Jonathan Perez, Claudio A.Michel, Exequiel Benjamin Arriaza Pacheco og José Eduardo Flores er musikerne i videoen.

Videoen er i skrivende stund på vei mot 450 000 visninger på YouTube.

ULD: Café Jam

Oslo-trioen ULD lå nylig på førsteplass hos Spotify Norge med sangen «Håper at du ser meg nå». Dermed fulgte de opp suksessen fra sin opptreden under årets Roskilde-festival, der de ifølge Music Norway fikk best repons av alle de norske artistene.

Også denne live-videoen har forbindelse til Danmark, der vi finner prosjektet Café Jam. De beskriver seg selv som en livesession-serie som hyller det intime og det autentiske. De presenterer mest danske artister og grupper, men har gjort et unntak for norske ULD.

ULD debuterte med EP-en «Fra en annen virkelighet» i 2024, som straks ga dem tre Spellemann-nominasjoner. Siden har de mottatt store utmerkelser som Edvardprisen og Prøysenprisen. De består av Une Lorentze Onarheim, Lucia Andreadatter Utnem og Dagny Braanen Lindgren.

Trioen lager musikk med vokal, piano og trekkspill, med røtter i vise, folk, alternativ pop og norsk lyrikk. I februar i år slapp de albumet Oslo Konserthus – Live, tatt opp under trioens to utsolgte forestillinger i Oslo Konserthus i november 2025. Det samlet totalt 2700 publikummere.

I dag er som nevnt den nye norske spillefilmen «Suser avgårde» premiereklar, 40 år etter at deLillos ga ut debutalbumet med samme tittel. Den inkluderer sporet «Fuglen», hvor deLillos selv har gått sammen med ULD, No.4 og Daniela Reyes.

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 318 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

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