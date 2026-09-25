Ballade video: Farvel til en konge

Med Monne, Kalandra, Lene 3000, Anna Lille, Karl Seglem, Susanne Sundfør, Åge Aleksandersen og Svarttrosten, Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen.

Velkommen til utgave nr. 317 av Ballade video. Denne gangen møter vi godt etablerte artister som Susanne Sundfør, Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen. Også rockebandet Kalandra begynner å høre hjemme i dette sjiktet, med stadig økende popularitet både her hjemme og internasjonalt.

Samtidig byr vi også på mer up’n’coming artister, som kanskje ikke alle nordmenn kjenner så godt til ennå. Det er Monne, Lene 3000 og Anna Lille, som alle har sitt særpreg. Og Karl Seglem har lenge vært et sentralt navn innen norsk jazz og folkemusikk, både som artist, forfatter og platedirektør.

Kort sagt: God fornøyelse!



MONNE: Jack in the Box

Monne er en singer-songwriter fra Halden. Hun står bak det som omtales som «filmatisk folk-pop», og har skrevet og komponert egen musikk siden hun var tretten år gammel.

Monne har tidligere gitt ut albumene Digging In My Soul (2019) og Jungle of Emotions (2021). På den sistnevnte hjalp særlig Erland Dahlen og Geir Sundstøl til som musikere, mens Monne skrev alt materialet.

«Jack In The Box» ble sluppet 11. september, med Monne og Freddy Holm som sentrale bidragsytere. Den ble lansert med en animert kortfilm, inspirert av avantgarde-kunst fra 1920-tallet, dadaisme og tysk ekspresjonisme.

– Videoen kombinerer visuelle elementer fra gamle dagers sirkus og teatralsk iscenesettelse med en blanding av analoge og digitale teknikker: stop-motion, digital 2D-klippanimasjon, og live-action. Denne kombinasjonen av uttrykksformer gir filmen dens særegne, surrealistiske preg, heter det.

Filmen er skapt av Pommepai, kjent som Astrid Ellensdatter Mork-Knutsen. Hun er en norsk videokunstner, animatør og filmskaper. Astrid og Monne vokste opp i samme nabolag og deltok i mange av de samme aktivitetene i kulturlivet i Halden gjennom barndommen og de tidlige tenårene.

I oktober gir Monne ut sitt kommende album, From the Ashes We Will Grow – Part One. Det ser vi absolutt frem til.

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KALANDRA: Lost in the Dark

Kalandra slipper 13. november det nye albumet The Other Side på By Norse Music. I forkant av dette har de sluppet singlene og videoene «Let Me Be Open» og «Lost In The Dark».

Det sies at Kalandra beveger seg i skjæringspunktet mellom alternativ rock, progressiv musikk og folk. Bandet ble dannet mens kjernemedlemmene studerte ved Paul McCartneys LIPA – Liverpool Institute of Performing Arts.

På The Other Side er det drømmeverdenen som har inspirert dem. Medlemmene begynte å føre drømmedagbøker, og bearbeidet de nattlige synene til nye sanger.

– Det å skrive ned drømmene mine påvirket definitivt hvordan jeg skrev tekster, sier vokalist Katrine Stenbekk.

– Det var nyttig også musikalsk å vite at temaet var drømmer, supplerer Kalandra-gitarist Florian Bernhard Döderlein Winter.

– Jeg føler at de fleste sangene har partier som minner om mareritt eller drømmer, på en eller annen måte. Rent tekstmessig kan alt rommes i drømmer. Det handler bare om livet, det er altomfattende.

«Lost in the Dark» er skrevet og komponert av Helen Morrisson fra Isle of Man. Hun var korist og pianist i en tidlig utgave av Kalandra. Videoen er ved VJUS, med Vilde Johanne Johannessen i hovedrollen.

LENE 3000: Lights off

Lene 3000 heter Lene Talgø i det sivile, og er opprinnelig fra Sandnes. Her opererer hun både som synthspiller og vokalist, i tillegg til at hun har produsert og skrevet «Lights Off». Hun begynte å spille fiolin som barn og gikk i talentprogram for klassisk musikk frem til hun var 18 år gammel.

Siden mai 2025 har Lene 3000 sluppet spennende musikk, samtidig som hun tar en mastergrad i elektronisk musikk ved Universitetet i Agder. Masterprosjektet hennes utforsker sammenhengen mellom å være DIY-artist og feminisme – og hvordan posisjonen til kvinner i musikkbransjen endres når de tar kontroll over hele den kreative prosessen selv.

Ifølge den norske avdelingen til All Things Live har Lene 3000 alt mer enn 150 millioner visninger på TikTok og Instagram. Hun har i forskjellige sammenhenger blitt trukket frem av artister som Grimes, Soft Blade, Duran Duran og The Stranglers. Musikken hennes er spilt på BBC, samt på radio i Finland og Danmark.

Du finner et stort og ferskt intervju med henne på denne lenken hos Ballade. Den 2. oktober slipper hun albumet Greatest Swamp Hits, i første omgang bare digitalt. Videoen til «Lights Off» er laget av den franske designeren Charlotte Dion.

ANNA LILLE: My Man

22 år gamle Anna Lille har røttene sine i Nordfjordeid. Hun begynte å skrive og opptre allerede som 12-åring, og var med på å vinne MGP jr i 2016. Som mer voksen artist har hun blitt omtalt som «Norges indie-pop-stjerne in the making».

I 2025 ga hun ut EP-en «How Did I Let This Get So Serious?» – og var med på å avslutte Øyafestivalen. Hun ble også nominert som Årets nykommer under Spellemannprisen, P3 Gull og Musikkforleggerprisen.

Hun postet en akustisk versjon av «My Man» alt i april, og fikk tommelen opp fra artister som Justin Bieber og H.E.R. Anna skrev opprinnelig låten hjemme, for så å utvikle den videre sammen med produsent Matias Tellez. Han er blant mye annet kjent for sitt arbeid med Girl in Red og Aurora.

Videoen til «My Man» er regissert, produsert og klippet av Marius Sørgjerd. Torgeir Rørvik har vært fotograf. De to var også sentrale på videoen til «That’s A Year», som kom i august i år. Den kan du se på denne lenken.

Om «My Man» sier Anne Lille selv: – Har du nokon gong vore saman med nokon som vennene dine hata? Då kjem du til å ELSKE denne låta!

KARL SEGLEM: Halling fritt etter Sigurd Sørenson Eldegard

Karl Seglem kommer snart med to utgivelser: en LP og en notebok. Begge har fått tittelen Tenorsaxslåttar, og samler et arbeid som strekker seg tilbake til vinteren 1990. Det var da Karl Seglem møtte og begynte å spille med hardingfele-mesteren Håkon Høgemo.

Gjennom lytting, samspill og muntlig overføring har slåttene blitt en del av Seglems eget tonespråk – som tenorsaxofonist, improvisator, komponist og jazzmusiker.

– Dette føles som å komme hjem. De fleste slåttene har jeg lært gjennom å spille med Håkon, lytte til ham og lære av ham. Det har formet meg som instrumentalist og hatt mye å si for tonespråket jeg har skapt som tenorsaxofonist og komponist, sier Seglem.

LP-utgaven inneholder 19 slåtter. I noteboken finner du 32 slåtter for B-instrumenter. I tillegg vil det bli produsert fem nye videoer, som vi sikkert gir flere eksempler på.

– Dette er standardlåtene mine, og jeg har laget en slags norsk «Real Book». Jeg håper det kan bli flere blåsende spelemenn i årene som kommer, og at materialet kan spilles, arrangeres, danses til og føres videre.

Lanseringen av Tenorsaxslåttar skjer 15. oktober 2026. Da tar Seglem med seg perkusjonisten Ramesh Shotham og fullt band på Cosmopolite i Oslo.

SUSANNE SUNDFØR med Kit Downes: All Shall Be Well

2. oktober kommer det nye albumet til Susanne Sundfør. Det heter Revelations of Divine Love, og ble spilt inn live i Bragernes kirke med bare orgel og vokal. Med seg på albumet har hun den britiske pianisten og organisten Kit Downes.

Utgivelsen er inspirert av tekster av Julian of Norwich. Hun var en engelsk mystiker som valgte å isolere seg fra omverdenen. I mai 1373 var hun alvorlig syk, og skal ha opplevd seksten voldsomme visjoner omkring Jesus Kristus.

Disse opplevelsene ble skrevet ned som Revelations of Divine Love, som regnes som den første boken skrevet av en kvinne i England. For Sundfør er dette hennes åttende album – og oppfølgeren til Blómi fra 2023. Også den utgivelsen hadde religiøse aspekter.

Siden den gang har Sundfør blitt tobarnsmor og flyttet ut på landet. Hun har omtalt dette som den mest omveltende perioden i livet sitt. Om de nye innspillingene sier hun:

– Tradisjonelt sett er vokal akkompagnert av orgel noe kraftfull og høylytt. Jeg ønsket det motsatte – mykt, hviskende, så nedtonet som mulig. Det handler om autentisitet, ikke perfeksjon. Det måtte være lekent og finurlig.

Videoen til «All Shall Be Well» er regissert av Margreth Olin, og filmet av Eva Rose. Den er klippet av Anton Norum Robsahm.

ÅGE OG SVARTTROSTEN: Femten tusen år

Åge og Svarttrosten er beskrevet som et nytt kapittel i Åges sangunivers – med mer energi, nye musikalske uttrykk og en frisk tilnærming til låtene som har vært lydsporet til flere generasjoner nordmenn.

– Det begynte ganske enkelt, har Åge Aleksandersen fortalt om det nye prosjektet.

– Stein Vanebo og Trondheim Stage snakket med meg flere ganger om hvor trist det var at det aldri skulle bli flere Trondheimsnatt-konserter på Sverresborg, og lurte på om det likevel kunne være en mulighet.

– Jeg ringte to av mine favorittband, Violet Road og The Impossible Green, og spurte om de ville være med på noe nytt. Svaret var ja fra begge. Nå har vi blitt et band på ti mann, og vi kaller oss Åge og Svarttrosten.

Åge Aleksandersen og Svarttrosten spilte sammen på Sverresborg 7. august. «Femten tusen år» er den første sangen de gjorde sammen. Den ble spilt inn i Øra Studio i Trondheim, og ble foreviget på video av Ronny Danielsen.

Vi tar også med det rørende og historiske øyeblikket da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte «Jørgen Hattemaker» under kong Haralds Vs begravelse. Det fant sted i Oslo domkirke 9. september.

ÅGE ALEKSANDERSEN & TUVA SYVERTSEN: Jørgen Hattemaker

Vi ønsker alle våre lesere en god og musikalsk helg. Om du vil tipse oss om en aktuell video, kan du skrive til guro[at]ballade[punktum]no. Merk gjerne e-posten Ballade video.

Dette er utgave nr. 317 av Ballade video. Du må mer enn gjerne sjekke ut vårt omfangsrike arkiv på denne samlesiden.

Som alltid: Ta vare, og ta vare på hverandre.