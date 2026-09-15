Lene 3000 skulle ønske hun levde på 90-tallet

25 år gamle Lene Talgø drømmer seg vekk fra 2026.

– Jeg skulle ønske jeg kunne oppleve den tiden. Så derfor lager jeg på en måte min egen fantasi. Jeg hører på, lager musikk, og later som jeg ikke lever i 2026.

Det er 80- og 90-tallet som er utgangspunktet for mye av Lene 3000-universet. Debutalbumet Greatest Swamp Hits kommer 2. oktober, og er inspirert av mixtaper Talgø har satt sammen med musikk fra perioden.

Samtidig har musikken allerede fått fotfeste internasjonalt. Strømmetallene er høyest i USA og Tyskland, og hvis pengene rekker til, er planen å turnere i USA neste høst.

– Albumet skal ut på internett, det skal online, så jeg tenker jo hele verden nå når jeg nå skal lansere det, forteller hun til Ballade.

Mye av det visuelle uttrykket blir likevel til hjemme på Vatne i Sandnes kommune.

Elektropop fra distriktet

Musikkvideoen til «Body Language» er filmet på Dale psykiatriske sykehus, mens «Dreams» er filmet på Varhaug gamle kirkegård. Begge er laget av Nora Molla Østrem.

Sist helg kom den nye videoen til «Lights Off», laget av den franske designeren Charlotte Dion.

Dion er 23 år, bor i London og tar master i Graphic Communication Design ved Central Saint Martins.

Hun har også laget videoen til «Mystical Thing», som ble filmet i Paris.

Til «Lights Off» reiste hun til Vatne sammen med kjæresten sin. De bodde hos Talgø i en uke mens de filmet hjemme hos henne og i skogen rundt.

– Jeg tenker egentlig bare å vise fram der jeg kommer fra. Fordi jeg synes det er veldig sånn southern gothic, liksom. Og jeg blir ufattelig inspirert av der jeg kommer fra og naturen. Men jeg hører jo på musikk fra folk som kommer fra storbyer som New York og London. Så det er på en måte en slags sammenslåing av naturen og det urbane. Kanskje man kan kalle det elektropop fra distriktet?

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Blir det man spiser

– Man trenger ikke reise så langt for å lage noe eksotisk, når lytterne befinner seg rundt om i verden?

– Nei. For meg er jo dette det jeg har vokst opp med. Med fjell og innsjøer. Men jeg får jo tilbakemeldinger fra amerikanere om at de synes videoene er veldig eksotiske.

Talgø jobber på loftet hjemme hos mor og far og studerer til mastergrad i Kristiansand, som hun pendler til. Mesteparten av tiden er hun likevel i Sandnes.

Hun bruker også hjemtraktene aktivt i arbeidet med musikken og finner inspirasjon både i naturen og musikken hun hører på. Hun forteller at hun har gått tur på Lifjellet og rundt Dale psykiatriske med Slowdive på øret.

– Jeg er veldig glad i post-punk, darkwave og goth. Man blir jo på en måte et resultat av det man har spist, eller i dette tilfellet hørt på. Og jeg hører mest på gammel musikk.

Ser tilbake på oppveksten

Det er også denne nostalgien som ligger bak mye av det visuelle uttrykket. Men også andre unge artister, som har hentet inspirasjon i det nære.

– Jeg fikk litt Ethel Cain-vibber i «Dreams»-videoen, med kirke og kors på veggen, apropos southern gothic.

– Ja. Vi har jo liksom samme tankegang. At vi har lyst til jobbe der vi kommer fra. Når jeg har skrevet musikk til dette albumet så handler det om oppveksten og ungdomstiden. Og å komme tilbake som ung voksen til hjemplassen, bekrefter Talgø.

Master i elektronisk musikk

Hun begynte å spille fiolin som barn, og fra hun var 13 til 18 år gikk hun i et talentprogram for klassisk musikk. I dag tar hun master i elektronisk musikk ved Universitetet i Agder.

Masterprosjektet hennes undersøker blant annet sammenhengen mellom DIY-artisteri og feminisme, og hvordan kvinners posisjon i musikkbransjen kan endres når de selv tar kontroll over hele den kreative prosessen.

Det er også slik hun jobber med Lene 3000.

Samfunnskritisk danselåt

Nopa-stipendet skal blant annet brukes på en ny laptop, fortalte Talgø til Ballade da hun mottok stipendet. Men hun tar også med seg anerkjennelsen.

– Det betyr veldig mye. Det er jo liksom at noen på en måte både anerkjenner deg som låtskriver og komponist, men også at noen liker det du gjør. Det gir en stor boost for å dyrke videre den kreativiteten man sitter inne med. Så jeg er bare gira på å lage mye mer musikk.

Den nye singelen «Lights Off» er en blanding av indie-elektronika-pop med et trance drop. Talgø skrev låten på 17. mai i år.

– Det er en litt samfunnskritisk låt du kan danse til. Teksten kan på en måte oppfattes som litt dyster. Det visuelle er inspirert av en litt sånn moderne take på Alice in Wonderland – på rave!

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