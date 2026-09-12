Bygderappere ble hedret og en halv million kroner rikere

HC & Subaru i Bygdetrapen ble Årets Stjerneskudd – en av norsk musikks store talentpriser.

Rapduoen fra Bø i Telemark mottar 500 000 kroner fra Norsk Tipping, i tillegg til den prestisjetunge anerkjennelsen fra norsk musikkbransje. Prisen ble delt ut på Blå under Bylarm i kveld.

HC & Subaru (BYGDETRAPEN) er altså de to rapperne – og har på kort tid skapt sitt eget musikalske uttrykk «bygdetrap». Med hard trap, brei telemarksdialekt, humor og skildringer fra rånerliv har duoen markert seg som et av årets mest særegne nye navn, skriver Bylarm i en pressemelding.

Duoen har også fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet gjennom amerikanske Vogue, som omtalte dem som «Norway’s New National Treasure». De har dessuten også bookingagenter hos Live Nation / Act.

– Juryen hadde elleve sterke nominerte, og til slutt stod vi igjen med fire solide kandidater. Men da vi skulle kåre vinneren, var det ingen tvil. Årets Stjerneskudd er nyskapende og har åpnet opp et helt nytt segment i norsk musikk. Med sin helt egen mystikk og et særegent tekst- og låtunivers har de skapt en verden alle vil inn i. Og selv om de synger på norsk, har de et uttrykk og et internasjonalt potensial som kan nå langt utover Norges grenser, sier juryleder Jenny Victoria Thyrhaug.

Juryen består i år av Jenny Victoria Thyrhaug, Birgitte Mandelid, Mathias Vasbotn Remmereit, Mira Berggrav Refsum, Sverre Aksel Eilertsen og Janne Monsen Tveit. I vurderingene skulle de se på musikalsk og kunstnerisk kvalitet, i tillegg til hvordan artisten har bygget seg opp frem mot festivalen. Videre dessuten evnen til å engasjere publikum live, oppmerksomhet og omtale – også engasjement i sosiale medier, samt samlet gjennomslag og potensiale videre. Les hvem som var nominert som stjerneskudd, ved inngangen til festivalen, her.

Prispengene fra Norsk Tipping skal bidra til at vinneren får mulighet til å utvikle seg videre som artist.Blant tidligere vinnere er Girl In Red, Sassy 009, Metteson, Isah, Jonas Benyoub, Swank Mami og Randi Oline – og fjorårets Pumpegris.