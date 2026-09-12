Bygderappere ble hedret og en halv million kroner rikere

STJERNESKUDD: Rapperne HC og Subaru – du kjenner dem igjen ved å ikke kjenne dem igjen, blant jurymedlemmer og Norsk Tipping-representant her – fikk en halv million kroner til videre karriereutvikling. (Foto: Bylarm)
HC & Subaru i Bygdetrapen ble Årets Stjerneskudd – en av norsk musikks store talentpriser.
Rapduoen fra Bø i Telemark mottar 500 000 kroner fra Norsk Tipping, i tillegg til den prestisjetunge anerkjennelsen fra norsk musikkbransje. Prisen ble delt ut på Blå under Bylarm i kveld.
HC & Subaru (BYGDETRAPEN) er altså de to rapperne – og har på kort tid skapt sitt eget musikalske uttrykk «bygdetrap». Med hard trap, brei telemarksdialekt, humor og skildringer fra rånerliv har duoen markert seg som et av årets mest særegne nye navn, skriver Bylarm i en pressemelding.
Duoen har også fått internasjonal oppmerksomhet, blant annet gjennom amerikanske Vogue, som omtalte dem som «Norway’s New National Treasure». De har dessuten også bookingagenter hos Live Nation / Act.
Juryen består i år av Jenny Victoria Thyrhaug, Birgitte Mandelid, Mathias Vasbotn Remmereit, Mira Berggrav Refsum, Sverre Aksel Eilertsen og Janne Monsen Tveit. I vurderingene skulle de se på musikalsk og kunstnerisk kvalitet, i tillegg til hvordan artisten har bygget seg opp frem mot festivalen. Videre dessuten evnen til å engasjere publikum live, oppmerksomhet og omtale – også engasjement i sosiale medier, samt samlet gjennomslag og potensiale videre. Les hvem som var nominert som stjerneskudd, ved inngangen til festivalen, her.
Prispengene fra Norsk Tipping skal bidra til at vinneren får mulighet til å utvikle seg videre som artist.Blant tidligere vinnere er Girl In Red, Sassy 009, Metteson, Isah, Jonas Benyoub, Swank Mami og Randi Oline – og fjorårets Pumpegris.