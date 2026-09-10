Disse kniver om 500 000 bylarmkroner

Lørdag kveld blir ett band eller artist fem hundre kroner rikere. Først skal de opptre på festivalen Bylarm.

Folkpopbandet Rigla, og nyrapperne Teddy og Bygdetrappen er blant de nominerte til det ettertratkede stipendet Årets Stjerneskudd – se hele nominasjonslista under.

Musikkbransjefestivalen Bylarm er i gang i Oslo fra torsdag av, blant annet med showcasekonserter for nye navn. De seneste årene har en av høydepunktene – ikke minst for vinnerne – der vært hvem som kaprer tittelen «Årets stjerneskudd». Både premiepotten på 500 000,- og det å bli kåret blant en shortlist over opptredende artister fra fetsivalprogrammet kan utgjøre en forskjell.

I fjor vant livefavorittene Pumpegris, til stor overraskelse for bandet selv.

I pressemeldinga for Stjerneskudd-kåringa heter det blant annet at avsenderne Bylarm og Norsk Tipping ser frem til tre dager fylt med ny, norsk og nordisk musikk i hovedstaden.

De nominerte til Årets Stjerneskudd 2026 er:

HC & Subaru (Bygdetrapen) / Teddy/ 8lanco / Rigla / Lene 3000 / Kaoroo / Bianca / August / Curbz / Vilde Bye / Sebb Ottesen

Les også om Lene 3000 som mottok et annet stipend på Bylarm torsdag, her.

Pressemeldinga beskriver også at en sammensatt fagjury skal kåre vinneren etter gitte kriterier.

Først og fremst må artisten være norsk og spille på årets festival.

I vurderingen har juryen blant annet lagt vekt på musikalske og kunstneriske kvalitet, hvordan artisten har bygget seg opp frem mot festivalen, evnen til å engasjere publikum live, og artistens samlede gjennomslag og potensial videre.

Tidligere vinnere er Girl In Red, Sassy 009, Metteson, Isah, Jonas Benyoub, Swank Mami, Randi Oline og Pumpegris.

Juryen består av: Jenny Victoria Thyrhaug, Birgitte Mandelid, Mathias Vasbotn Remmereit, Mira Berggrav Refsum, Sverre Aksel Eilertsen og Janne Monsen Tveit.